Додано: Пон 28 тра, 2018 14:43

ЛАД

Незручні питання, і зразу в кущі, на Ташкентський фронт? Ви ж приплели [до чого?] тему ОУН-УПА та нацистів.

Чим нацисти до 01.09.1939 відрізняються від нацистів після 01.09.1939? Нічим. З нацистами співпрацювали практично всі, в різний час.

Єврейський колабораціонізм не бажаєте обговорити? Юденрати, єврейську поліцію?

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell