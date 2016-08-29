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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5029503050315032>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:23

  сірий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Пане ЛАД Ви не привітались ? - Слава Украіні! А потім про Ваше словоблудіє.

Вот так вот, а ведь был уважаемым человеком в приличном обществе.


Им не можна.
У них санкции только на "Расея!" и "Путян, придииии,спасииии!".
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:24

  Yuri_T написав:.....
сначала вы говорите "вроде, пишут", потом задаёте 2 вопроса к этому своему "вроде".
раз уж поднимаете эти темы, рекомендую, для начала, удостовериться в информации, а потом обсуждать.

А просто написать, так это или нет и как Вы к этому относитесь, если да, Вы не могли?

отвечу в вашем стиле, т.е. никак.
"за кого" это как? типа, "за большевиков али за коммунистов"?
за Интернационал, ёптель, что тут непонятного? :mrgreen:

Я свою позицию изложил гораздо яснее.

думать нужно всегда.
размышления, например, дадут вам возможность понять, кто именно и по каким причинам столкнул лбами народ Украины.
по сути. у кого в руках была законодательная, исполнительная и судебная власть, о тех и говорю. рыги. ни больше, ни меньше.

Насчёт "думать нужно всегда" согласен на 100%. А вот остальное ... "Рыги", конечно, виноваты, но и остальные не меньше, а радикалы даже больше - они хорошо сыграли роль провокаторов.

высказался ранее, сегодня в 8:57

Ответ не совсем на те вопросы, кот. я задавал.


Libo
Капитан, когда Вы пишете о масона, то если относиться с долей юмора, ещё можно читать, но когда переходите к России и рязанщине ... больше, чем на прапора не тяните. :)

Перес де Куэльяр
"Добрый день" Вас уже не устраивает?
А насчёт "словоблудія" - действуете по фразе в подписи Vitl"а "Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."?
О валюте Вы пишете гораздо убедительнее, а тут, похоже, всё же грубо троллите.

centurionus
Какие правительства сотрудничали с Гитлером после 01.09.1939?
Эту басню о "евреях в вермахте" даже не хочу обсуждать. Разберитесь в вопросе по др. источникам, а не по черносотенным.
Правительства Виши, Хорти и т.п. мировым сообществом осуждаются.

Заканчиваю. Противно обсуждать серьёзные вопросы с людьми, кот. могут только клеять ярлыки и "ставить раком", при этом обсуждая, привычно это конкретному человеку или нет.
Хамство высшей степени. "Патриоты", етить!
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 тра, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:24

  kalinavalera1 написав:
  Tekken написав:А якщо людина ненавидить путлера, зневажливо ставиться до минулої влади і до теперішньої, але понадусе(!) любить Україну, то така людина - хто?

Ніколи не міг зрозуміти - в чому проявляється така "любов". Звичайно - любов - то почуття. Про те - не говорять - немає сенсу. Навіщо ? " Я не хвалю любовь свою , я никому ее не продаю".
Зараз дуже багато плескають язиками про любов до України - а конекретніше про що йдеться та в чому сенс таких заяв - мовчать - ? -Це любов до українського народу - як суспільства ? чи до землі та природних ресурсів України - не залежно від добробуту самих українців? Щось тут не складається як на мене, від часів вишиванок та феодалізму - українське суспільство пройшло вже довгий шлях по дорозі розвитку та цівілізації. Сьогодні Україна більш потребує розвитку IT та високих технлогій, турботи про екологію- це актуально . А вшиванки - з повагою в музеї. То минулі часи - минулий побут та минулий уклад побуту. Про любов не говорять, бо то пусті слова, її або проявляють , або ні. А говорити можно що завгодно, думати при цьому навпаки.

В моєму розумінні, це любов до самої землі. Вона ж така гарна! Як писав Шевченко: "... і лани широкополі, і Дніпро і кручі...", або
"Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаю,
сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє
степи, лани - мріють
між ярами, над ставами,
верби зеленіють..."
:D
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:27

Интересно, что сообщение о намерении ЕБРР войти в капитал Ощада никакого интереса у "патриотов" не вызвало. Зато писать всякую муть и кричать "Героям слава", это мы всегда пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:35

  kalinavalera1 написав:Нужна консультация аксакалов - по покупке доллара. Как сейчас с долларом ? Разница большая между ч.р. и банками ? Не опт. Какая цена - на доллар оптимальная при покупке не большой суммы ? Или какая вилка цен ?
Одно время разница между банками и ч.р. была очень существенная - до 1 гривны на долларе? А сейчас как ?

Сейчас такой разницы нет.
Гагарин 26,01/26,06. Можно купить по 26,05. Опт сейчас от 500 долл. На бОльших суммах, может ещё копейку выторгуете. :)
Приват - 26,9/26,2. Другие банки можете посмотреть либо здесь, либо на курс.ком.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:39

  ЛАД написав:Интересно, что сообщение о намерении ЕБРР войти в капитал Ощада никакого интереса у "патриотов" не вызвало. Зато писать всякую муть и кричать "Героям слава", это мы всегда пожалуйста.

Так им же стало очевидно, что долги они не заберут, вот и решили на условиях списания этих долгов войти в капитал.
Думаю, что когда ощад решат приватизировать - из него выведут всё интересное. Как из любой украинской помойки перед банкротством

Думаю и остальные долги будут списывать, в обмен на что-то интересное. Деньгами ведь никто не отдаст.

Такое себе завуалированное банкротство, с последующей ликвидацией, и удовлетворением претензий кредиторов согласно очерёдности
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Пон 28 тра, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:42

  ЛАД написав:


Libo
Капитан, когда Вы пишете о масона, то если относиться с долей юмора, ещё можно читать, но когда переходите к России и рязанщине ... юодьше, чем на прапора не тяните. :)



!

Я твою пида-рашку и рязанщину знаю лучше тебя. И хорошо понимаю тебя, почему ты тут окопа ля и не хочешь туда возвращаться.
Но гадить при этом на страну и народ, среди которого живешь???!!!
А учить нас какую страну строить???!!! Твои дедушки и родители загадили твою рязанщину так, что ты удрал оттуда и не хочешь туда возвращаться. И тут требуешь еще строить грязную ж. Как твоя Россия, откуда добровольно удрал...
Вообще обарзела русня.
:o :o :o
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:43

ЛАД
Незручні питання, і зразу в кущі, на Ташкентський фронт? Ви ж приплели [до чого?] тему ОУН-УПА та нацистів.
Чим нацисти до 01.09.1939 відрізняються від нацистів після 01.09.1939? Нічим. З нацистами співпрацювали практично всі, в різний час.
Єврейський колабораціонізм не бажаєте обговорити? Юденрати, єврейську поліцію?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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  Libo написав:
  холява написав:
  tea написав:Доброго дня.
В нас команда "Нафтовик" (Нафтоскважинськ) припиняє своє існування. :(
Сумно,б*** (с) :(


Привет ВСЕМ.
Здоровья и Удачи.

Так в Запорожье Богуслаев (депутат,владелец Мотор-СИЧ) сначала купил Металлург, потом оставил себе базу ,поле(и не одно),стадион и разогнал команду.
...после попытался продать сам завод и никто не знает что дальше будет.


........Хоть бы не придале анафеме за не патриотичность


Чего вас предавать анафеме?
Ты и твой Богуслаев ведь русские.
И ежу понятно вата, предатели, путинисты, пятая колонна.
Просто презираем.
Но держим порох сухим.
:?


Здравствуйте Либо.
Что там с валютой в Киеве,с евро,с долларом ?
Много ли в ресторанах людей ?
Чего вы не в предместье на строительстве или осваивании дома ?
Дом любит чтобы его все время осваивали что то делали в нем ,там смотришь время на болтовню и не будет.
У меня дом на Великом Лугу,так туда как приедешь, работы немеренно .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:51

  ЛАД написав:Какие правительства сотрудничали с Гитлером после 01.09.1939?

https://www.youtube.com/watch?v=S6gg1z5DovI

22/09/1939. Брест. Совместный парад Вермахта и РККА / Marsсh Erika
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