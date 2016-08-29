Им не можна.
У них санкции только на "Расея!" и "Путян, придииии,спасииии!".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:23
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:24
А просто написать, так это или нет и как Вы к этому относитесь, если да, Вы не могли?
Я свою позицию изложил гораздо яснее.
Насчёт "думать нужно всегда" согласен на 100%. А вот остальное ... "Рыги", конечно, виноваты, но и остальные не меньше, а радикалы даже больше - они хорошо сыграли роль провокаторов.
Ответ не совсем на те вопросы, кот. я задавал.
Libo
Капитан, когда Вы пишете о масона, то если относиться с долей юмора, ещё можно читать, но когда переходите к России и рязанщине ... больше, чем на прапора не тяните.
Перес де Куэльяр
"Добрый день" Вас уже не устраивает?
А насчёт "словоблудія" - действуете по фразе в подписи Vitl"а "Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."?
О валюте Вы пишете гораздо убедительнее, а тут, похоже, всё же грубо троллите.
centurionus
Какие правительства сотрудничали с Гитлером после 01.09.1939?
Эту басню о "евреях в вермахте" даже не хочу обсуждать. Разберитесь в вопросе по др. источникам, а не по черносотенным.
Правительства Виши, Хорти и т.п. мировым сообществом осуждаются.
Заканчиваю. Противно обсуждать серьёзные вопросы с людьми, кот. могут только клеять ярлыки и "ставить раком", при этом обсуждая, привычно это конкретному человеку или нет.
Хамство высшей степени. "Патриоты", етить!
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 тра, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:24
В моєму розумінні, це любов до самої землі. Вона ж така гарна! Як писав Шевченко: "... і лани широкополі, і Дніпро і кручі...", або
"Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаю,
сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє
степи, лани - мріють
між ярами, над ставами,
верби зеленіють..."
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:27
Интересно, что сообщение о намерении ЕБРР войти в капитал Ощада никакого интереса у "патриотов" не вызвало. Зато писать всякую муть и кричать "Героям слава", это мы всегда пожалуйста.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:35
Сейчас такой разницы нет.
Гагарин 26,01/26,06. Можно купить по 26,05. Опт сейчас от 500 долл. На бОльших суммах, может ещё копейку выторгуете.
Приват - 26,9/26,2. Другие банки можете посмотреть либо здесь, либо на курс.ком.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:39
Так им же стало очевидно, что долги они не заберут, вот и решили на условиях списания этих долгов войти в капитал.
Думаю, что когда ощад решат приватизировать - из него выведут всё интересное. Как из любой украинской помойки перед банкротством
Думаю и остальные долги будут списывать, в обмен на что-то интересное. Деньгами ведь никто не отдаст.
Такое себе завуалированное банкротство, с последующей ликвидацией, и удовлетворением претензий кредиторов согласно очерёдности
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Пон 28 тра, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:42
Я твою пида-рашку и рязанщину знаю лучше тебя. И хорошо понимаю тебя, почему ты тут окопа ля и не хочешь туда возвращаться.
Но гадить при этом на страну и народ, среди которого живешь???!!!
А учить нас какую страну строить???!!! Твои дедушки и родители загадили твою рязанщину так, что ты удрал оттуда и не хочешь туда возвращаться. И тут требуешь еще строить грязную ж. Как твоя Россия, откуда добровольно удрал...
Вообще обарзела русня.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:43
ЛАД
Незручні питання, і зразу в кущі, на Ташкентський фронт? Ви ж приплели [до чого?] тему ОУН-УПА та нацистів.
Чим нацисти до 01.09.1939 відрізняються від нацистів після 01.09.1939? Нічим. З нацистами співпрацювали практично всі, в різний час.
Єврейський колабораціонізм не бажаєте обговорити? Юденрати, єврейську поліцію?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:44
Здравствуйте Либо.
Что там с валютой в Киеве,с евро,с долларом ?
Много ли в ресторанах людей ?
Чего вы не в предместье на строительстве или осваивании дома ?
Дом любит чтобы его все время осваивали что то делали в нем ,там смотришь время на болтовню и не будет.
У меня дом на Великом Лугу,так туда как приедешь, работы немеренно .
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:51
22/09/1939. Брест. Совместный парад Вермахта и РККА / Marsсh Erika
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