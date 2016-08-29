Додано: Пон 28 тра, 2018 14:24

Yuri_T написав: .....

сначала вы говорите "вроде, пишут", потом задаёте 2 вопроса к этому своему "вроде".

раз уж поднимаете эти темы, рекомендую, для начала, удостовериться в информации, а потом обсуждать. .....сначала вы говорите "вроде, пишут", потом задаёте 2 вопроса к этому своему "вроде".раз уж поднимаете эти темы, рекомендую, для начала, удостовериться в информации, а потом обсуждать.



"за кого" это как? типа, "за большевиков али за коммунистов"?

за Интернационал, ёптель, что тут непонятного? отвечу в вашем стиле, т.е. никак."за кого" это как? типа, "за большевиков али за коммунистов"?за Интернационал, ёптель, что тут непонятного?

думать нужно всегда.

размышления, например, дадут вам возможность понять, кто именно и по каким причинам столкнул лбами народ Украины.

по сути. у кого в руках была законодательная, исполнительная и судебная власть, о тех и говорю. рыги. ни больше, ни меньше.

высказался ранее, сегодня в 8:57

А просто написать, так это или нет и как Вы к этому относитесь, если да, Вы не могли?Я свою позицию изложил гораздо яснее.Насчёт "думать нужно всегда" согласен на 100%. А вот остальное ... "Рыги", конечно, виноваты, но и остальные не меньше, а радикалы даже больше - они хорошо сыграли роль провокаторов.Ответ не совсем на те вопросы, кот. я задавал.Капитан, когда Вы пишете о масона, то если относиться с долей юмора, ещё можно читать, но когда переходите к России и рязанщине ... больше, чем на прапора не тяните."Добрый день" Вас уже не устраивает?А насчёт "словоблудія" - действуете по фразе в подписи"а "Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."?О валюте Вы пишете гораздо убедительнее, а тут, похоже, всё же грубо троллите.Какие правительства сотрудничали с Гитлером после 01.09.1939?Эту басню о "евреях в вермахте" даже не хочу обсуждать. Разберитесь в вопросе по др. источникам, а не по черносотенным.Правительства Виши, Хорти и т.п. мировым сообществом осуждаются.Заканчиваю. Противно обсуждать серьёзные вопросы с людьми, кот. могут только клеять ярлыки и "ставить раком", при этом обсуждая, привычно это конкретному человеку или нет.Хамство высшей степени. "Патриоты", етить!