ЛАД
СССР! Надо же
А Вы не в кугсе?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:53
Какие правительства сотрудничали с Гитлером после 01.09.1939
ЛАД
СССР! Надо же
А Вы не в кугсе?
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:01
Б., толпы!
Вчера обедал на выставке в Праге, еле столик сообразили, а ведь это один из самых дорогих ресторанов!
Ужинали на Подоле, там уже сесть хоть можно было...
У дома наработался так, что все болит и секса временно не хотелось, а спать, спать, спать... За праздники попустило... побухали, отдохнули, расслабились...
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:02
1. "Муть" [часто] пишете Ви. Як от катастрофічні наслідки блокади дамбаса. Вижили, до речі?
2. Про цю "новину" йшлося і рік тому. За рік ще раз оголосять про свій намір. Будемо чекати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:04
Re: Валютный рынок в контексте
Конкретніше - ви пишите про відчуття комфорту та сприятливий для вас клімат? То чого цим так вихваляються ? Я не до вас особисто, я скоріше близько до вас відчуваю, але як ви ставитеся до українського суспільства до людей та їх нужд ? Я відчуваю себе частиною суспільства і відчуваю дуже болісно їого негаразди. Конкретні негаразди. Війну, бідність та скруту. Горлаючи про свій патріотизм та отримучи зиск на цьому - в мене визивають недовіру.
Не вірю я в ряжених в одяг музйний, навіщо це ? Алгоритм життя вже інший 200 років як. Життя йде вперед і все змінюється стосовно розвитку суспільства - одяг теж. Може патріоти у вишиванках люблять не Україну - а їхні фантазії про пра-прадідів та іх побут ? Що то за за "ідентифікація" себе з розвитком людей на 200 років назад ? Зартимка у розвитку на 200 років? ? То все музейні скарбниці. Як би ми їх не поважали, але ми повинні бури набагато розвинутими за них.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 28 тра, 2018 15:40, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:06
Гадаю ,завтра по темI буде стiльки ж повiдомлень ,як на вихiдних. Дякуючи вам товариство, наголошую Украiна понад усе ..........,,,,,,,,,,.......................Щасливі ми, що народилися й живемо на чудовій, багатій землі, у славній Україні. Тут жили ще наші прадіди. Тут — корінь роду українського, що сягає сивої давнини, одвічних добрих традицій, які ми сьогодні відроджуємо.
Україна — це держава, яка багато чого зазнала на своєму віку: татаро-монгольську неволю, панування польської шляхти, царський режим та кріпацтво, німецько-фашистську агресію та сталінські репресії. Але упродовж усього періоду існування України народ боровся за волю, за незалежність. Яскравим прикладом є Коліївщина 1768 року. Це народне антишляхетське повстання на Правобережній Україні. Події Коліївщини Т. Шевченко описав у поемі "Гайдамаки". Цей національно-визвольний рух був всенародним:
Задзвеніли в усі дзвони
По всій Україні.
...осталися
Діти та собаки, —
Жінки навіть з рогачами
Пішли в гайдамаки.
Ніколи не забуде Україна своїх славних синів, що боролися за її волю: Дмитра Вишневецького, Петра Сагайдачного, Івана Сірка, Богдана Хмельницького, Максима Залізняка та інших. Дорогою ціною заплатили за волю, за вічну мрію про державність України Січові стрільці, українські козаки.
Любов до України, до Батьківщини, землі нашої, звучить у багатьох творах українських письменників від Шевченка до наших днів................................................
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:18
Перес де Куэльяр Сьогодні Україна потребую розвитку IT та високих технолгій. А не бла-бла-бла про музейні цінності . Це ви про повагу до українських музеїв та літератури ? Згоден 100%. Але життя не обмежується музеями. То у вихідні можна- фольклорні фести і треба проводити . А життя наповнене сьогоденням. Гроші- ліки- побут та інше. Люди ж не живуть у музеях ? А живуть у реальному житті та у реальному часі. Замість гідного життя - живуть за межею бідності. Від безробіття покидають свої сімї, дітей рідних. А ви розповідаєте їм про пра-пра-пра-дідів? То вони за це воювали ? Воювати треба за щось конкретне ? Згодні ? Не простож так - кинути дітей , роботу - та за рогачи та воювати ? Украінцям дітей сьогодні кормити потрібно та не аби як, щоб здоровими були. Не прадідів згадувати потрібно - а продовжувати їх розвиток - за 200 років треба мати совї досягнення,та своїми надбаннями пишатися. Як що за 200 років своїх досягнень немає - то пишатися тут немає чим. Давайте пишатися нашими роками - особливо у цьому сторіччі?
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