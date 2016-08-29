Додано: Пон 28 тра, 2018 15:04

Tekken написав: В моєму розумінні, це любов до самої землі. Вона ж така гарна! Як писав Шевченко: "... і лани широкополі, і Дніпро і кручі...", або "Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаю,сонце зустрічає. Тихесенько вітер вієстепи, лани - мріютьміж ярами, над ставами, верби зеленіють В моєму розумінні, це любов до самої землі. Вона ж така гарна! Як писав Шевченко: "... і лани широкополі, і Дніпро і кручі...", або "Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаю,сонце зустрічає. Тихесенько вітер вієстепи, лани - мріютьміж ярами, над ставами, верби зеленіють

Конкретніше - ви пишите про відчуття комфорту та сприятливий для вас клімат? То чого цим так вихваляються ? Я не до вас особисто, я скоріше близько до вас відчуваю, але як ви ставитеся до українського суспільства до людей та їх нужд ? Я відчуваю себе частиною суспільства і відчуваю дуже болісно їого негаразди. Конкретні негаразди. Війну, бідність та скруту. Горлаючи про свій патріотизм та отримучи зиск на цьому - в мене визивають недовіру.Не вірю я в ряжених в одяг музйний, навіщо це ? Алгоритм життя вже інший 200 років як. Життя йде вперед і все змінюється стосовно розвитку суспільства - одяг теж. Може патріоти у вишиванках люблять не Україну - а їхні фантазії про пра-прадідів та іх побут ? Що то за за "ідентифікація" себе з розвитком людей на 200 років назад ? Зартимка у розвитку на 200 років? ? То все музейні скарбниці. Як би ми їх не поважали, але ми повинні бури набагато розвинутими за них.