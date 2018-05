Додано: Пон 28 тра, 2018 15:02

ЛАД написав: Интересно, что сообщение о намерении ЕБРР войти в капитал Ощада никакого интереса у "патриотов" не вызвало. Зато писать всякую муть и кричать "Героям слава", это мы всегда пожалуйста. Интересно, что сообщение о намерении ЕБРР войти в капитал Ощада никакого интереса у "патриотов" не вызвало. Зато писать всякую муть и кричать "Героям слава", это мы всегда пожалуйста.

1. "Муть" [часто] пишете Ви. Як от катастрофічні наслідки блокади дамбаса. Вижили, до речі?

2. Про цю "новину" йшлося і рік тому. За рік ще раз оголосять про свій намір. Будемо чекати. 1. "Муть" [часто] пишете Ви. Як от катастрофічні наслідки блокади дамбаса. Вижили, до речі?2. Про цю "новину" йшлося і рік тому. За рік ще раз оголосять про свій намір. Будемо чекати.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell