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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5029503050315032

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:21

Re: Валютный рынок в контексте

  kalinavalera1 написав:Як що за 200 років своїх досягнень немає - то пишатися тут немає чим. Давайте пишатися нашими роками - особливо у цьому сторіччі?


Я так понимаю, каскад гидроэлектростанций на Днепре для Вас - не достижение

Мрия и Руслан тоже
Да и просто вся деятельность Антонова
Сколько стран в мире которые продают и поддерживают проданные самолеты?
У той же России по контракту с Индией из-за проблем с обслуживанием просмтаивает половина самолетов

А космические проекты?
Запуски и новые разработки идут и во время гибридной войны

А вот Вам достижение -
Редко кому удавалось остановить продвижение агрессии соседа с востока
Современной Украине удалось
А то - что в гибридной войне - так в современном мире все такие
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:40

  ЧИА написав:
  kalinavalera1 написав:Як що за 200 років своїх досягнень немає - то пишатися тут немає чим. Давайте пишатися нашими роками - особливо у цьому сторіччі?


Я так понимаю, каскад гидроэлектростанций на Днепре для Вас - не достижение

Мрия и Руслан тоже
Да и просто вся деятельность Антонова
Сколько стран в мире которые продают и поддерживают проданные самолеты?
У той же России по контракту с Индией из-за проблем с обслуживанием просмтаивает половина самолетов

А космические проекты?
Запуски и новые разработки идут и во время гибридной войны

А вот Вам достижение -
Редко кому удавалось остановить продвижение агрессии соседа с востока
Современной Украине удалось
А то - что в гибридной войне - так в современном мире все такие

А кто вам сказал, что я этим не горжусь ? Горжусь, только .... повашему выходит ... напишу в личку
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Lion+ написав:справедливости ради
сейчас не берут кредиты


Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:52

  kalinavalera1 написав:Перес де Куэльяр Сьогодні Україна потребую розвитку IT та високих технолгій. А не бла-бла-бла про музейні цінності . Це ви про повагу до українських музеїв та літератури ? Згоден 100%. Але життя не обмежується музеями. То у вихідні можна- фольклорні фести і треба проводити . А життя наповнене сьогоденням. Гроші- ліки- побут та інше. Люди ж не живуть у музеях ? А живуть у реальному житті та у реальному часі. Замість гідного життя - живуть за межею бідності. Від безробіття покидають свої сімї, дітей рідних. А ви розповідаєте їм про пра-пра-пра-дідів? То вони за це воювали ? Воювати треба за щось конкретне ? Згодні ? Не простож так - кинути дітей , роботу - та за рогачи та воювати ? Украінцям дітей сьогодні кормити потрібно та не аби як, щоб здоровими були. Не прадідів згадувати потрібно - а продовжувати їх розвиток - за 200 років треба мати совї досягнення,та своїми надбаннями пишатися. Як що за 200 років своїх досягнень немає - то пишатися тут немає чим. Давайте пишатися нашими роками - особливо у цьому сторіччі?

Чому бідні ,бо дурні.Чому дурні,бо не знають історіі.За гроші Батьківщину продадуть.Нажаль, такими є частина населення .Коли украінська нація порозумнішає ,то й все буде добре в краіні.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:54

  Василь-Рівне написав:
  Lion+ написав:справедливости ради
сейчас не берут кредиты


В том числе за это я ее ненавижу
А еще за пересраный новый год
Когда она пыталась приватизировать Полтава облэнерго
и нам горячую воду дали - ради праздника- 28 декабря
а отопление - в начале декабря
такого бардака и разгула воровства, как при ней-премьере, я не припоминаю более
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:06

  холява написав:Теперь горсовет финансирует какую то дворовую команду ,которая сдавала матчи за небольшие деньги.

Так в нас хлопці теж грали на букмекерську контору.Але якщо до кінця доведуть справу по корупції в футболі,то наступного сезону в 1 лізі припинять своє існування не 3 команди,як цього року,а набагато більше.Бо це було одне з джерел - як виживати клубам.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:.Але якщо до кінця доведуть справу по корупції в футболі,

если б хотели навести порядок - то закрыли бы вначале игровые залы под видом лотерей, что на каждом перекрестке в моем городе
а так - то просто кто-то с кем-то не поделился, ставят на место
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:23

  холява написав:У меня дом на Великом Лугу,так туда как приедешь, работы немеренно .

Пізнайко - навіщо Ви Лібо вказали місце проживання.Він же поет,філософ,Казанова і диверсант.Може кинути коктейль Молотова на подвір"я,де стоїть Пассат.
П.С.Тут ось в Ростові житло здається на період проведення ЧС-2018. :mrgreen:

https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 77c503.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:25

Re: Валютный рынок в контексте

Вчера-сегодня, просто аншлаг латентных сепаров. Хоть перепись проводи.
И у всех один посыл "нынешние ничем не отличаются от рыгов, так верните рыгов".
То есть 4 года оккупации Донецкой и Луганской области ничему не научили.
А многие, сбежали из Донецкой и Луганской области от "крепких хозяйственников" и "русского мира" в Киев, но всё туда же.
Так размышлять могут либо отьявленные мерзавцы либо законченные идиоты. "Спираючись на все вище згадане, ми склоняемось в бiк останнього" (с) классик
pesikot
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