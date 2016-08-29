kalinavalera1 написав:Як що за 200 років своїх досягнень немає - то пишатися тут немає чим. Давайте пишатися нашими роками - особливо у цьому сторіччі?
Я так понимаю, каскад гидроэлектростанций на Днепре для Вас - не достижение
Мрия и Руслан тоже Да и просто вся деятельность Антонова Сколько стран в мире которые продают и поддерживают проданные самолеты? У той же России по контракту с Индией из-за проблем с обслуживанием просмтаивает половина самолетов
А космические проекты? Запуски и новые разработки идут и во время гибридной войны
А вот Вам достижение - Редко кому удавалось остановить продвижение агрессии соседа с востока Современной Украине удалось А то - что в гибридной войне - так в современном мире все такие
kalinavalera1 написав:Як що за 200 років своїх досягнень немає - то пишатися тут немає чим. Давайте пишатися нашими роками - особливо у цьому сторіччі?
Я так понимаю, каскад гидроэлектростанций на Днепре для Вас - не достижение
Мрия и Руслан тоже Да и просто вся деятельность Антонова Сколько стран в мире которые продают и поддерживают проданные самолеты? У той же России по контракту с Индией из-за проблем с обслуживанием просмтаивает половина самолетов
А космические проекты? Запуски и новые разработки идут и во время гибридной войны
А вот Вам достижение - Редко кому удавалось остановить продвижение агрессии соседа с востока Современной Украине удалось А то - что в гибридной войне - так в современном мире все такие
А кто вам сказал, что я этим не горжусь ? Горжусь, только .... повашему выходит ... напишу в личку
kalinavalera1 написав:Перес де Куэльяр Сьогодні Україна потребую розвитку IT та високих технолгій. А не бла-бла-бла про музейні цінності . Це ви про повагу до українських музеїв та літератури ? Згоден 100%. Але життя не обмежується музеями. То у вихідні можна- фольклорні фести і треба проводити . А життя наповнене сьогоденням. Гроші- ліки- побут та інше. Люди ж не живуть у музеях ? А живуть у реальному житті та у реальному часі. Замість гідного життя - живуть за межею бідності. Від безробіття покидають свої сімї, дітей рідних. А ви розповідаєте їм про пра-пра-пра-дідів? То вони за це воювали ? Воювати треба за щось конкретне ? Згодні ? Не простож так - кинути дітей , роботу - та за рогачи та воювати ? Украінцям дітей сьогодні кормити потрібно та не аби як, щоб здоровими були. Не прадідів згадувати потрібно - а продовжувати їх розвиток - за 200 років треба мати совї досягнення,та своїми надбаннями пишатися. Як що за 200 років своїх досягнень немає - то пишатися тут немає чим. Давайте пишатися нашими роками - особливо у цьому сторіччі?
Чому бідні ,бо дурні.Чому дурні,бо не знають історіі.За гроші Батьківщину продадуть.Нажаль, такими є частина населення .Коли украінська нація порозумнішає ,то й все буде добре в краіні.
Lion+ написав:справедливости ради сейчас не берут кредиты
В том числе за это я ее ненавижу А еще за пересраный новый год Когда она пыталась приватизировать Полтава облэнерго и нам горячую воду дали - ради праздника- 28 декабря а отопление - в начале декабря такого бардака и разгула воровства, как при ней-премьере, я не припоминаю более
холява написав:Теперь горсовет финансирует какую то дворовую команду ,которая сдавала матчи за небольшие деньги.
Так в нас хлопці теж грали на букмекерську контору.Але якщо до кінця доведуть справу по корупції в футболі,то наступного сезону в 1 лізі припинять своє існування не 3 команди,як цього року,а набагато більше.Бо це було одне з джерел - як виживати клубам.
холява написав:У меня дом на Великом Лугу,так туда как приедешь, работы немеренно .
Пізнайко - навіщо Ви Лібо вказали місце проживання.Він же поет,філософ,Казанова і диверсант.Може кинути коктейль Молотова на подвір"я,де стоїть Пассат. П.С.Тут ось в Ростові житло здається на період проведення ЧС-2018.
Вчера-сегодня, просто аншлаг латентных сепаров. Хоть перепись проводи. И у всех один посыл "нынешние ничем не отличаются от рыгов, так верните рыгов". То есть 4 года оккупации Донецкой и Луганской области ничему не научили. А многие, сбежали из Донецкой и Луганской области от "крепких хозяйственников" и "русского мира" в Киев, но всё туда же. Так размышлять могут либо отьявленные мерзавцы либо законченные идиоты. "Спираючись на все вище згадане, ми склоняемось в бiк останнього" (с) классик