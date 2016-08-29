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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:18
Перес де Куэльяр Сьогодні Україна потребую розвитку IT та високих технолгій. А не бла-бла-бла про музейні цінності . Це ви про повагу до українських музеїв та літератури ? Згоден 100%. Але життя не обмежується музеями. То у вихідні можна- фольклорні фести і треба проводити . А життя наповнене сьогоденням. Гроші- ліки- побут та інше. Люди ж не живуть у музеях ? А живуть у реальному житті та у реальному часі. Замість гідного життя - живуть за межею бідності. Від безробіття покидають свої сімї, дітей рідних. А ви розповідаєте їм про пра-пра-пра-дідів? То вони за це воювали ? Воювати треба за щось конкретне ? Згодні ? Не простож так - кинути дітей , роботу - та за рогачи та воювати ? Украінцям дітей сьогодні кормити потрібно та не аби як, щоб здоровими були. Не прадідів згадувати потрібно - а продовжувати їх розвиток - за 200 років треба мати совї досягнення,та своїми надбаннями пишатися. Як що за 200 років своїх досягнень немає - то пишатися тут немає чим. Давайте пишатися нашими роками - особливо у цьому сторіччі?
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:21
Re: Валютный рынок в контексте
Я так понимаю, каскад гидроэлектростанций на Днепре для Вас - не достижение
Мрия и Руслан тоже
Да и просто вся деятельность Антонова
Сколько стран в мире которые продают и поддерживают проданные самолеты?
У той же России по контракту с Индией из-за проблем с обслуживанием просмтаивает половина самолетов
А космические проекты?
Запуски и новые разработки идут и во время гибридной войны
А вот Вам достижение -
Редко кому удавалось остановить продвижение агрессии соседа с востока
Современной Украине удалось
А то - что в гибридной войне - так в современном мире все такие
и это пройдет
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:40
А кто вам сказал, что я этим не горжусь ? Горжусь, только .... повашему выходит ... напишу в личку
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:45
Re: Валютный рынок в контексте
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:52
Чому бідні ,бо дурні.Чому дурні,бо не знають історіі.За гроші Батьківщину продадуть.Нажаль, такими є частина населення .Коли украінська нація порозумнішає ,то й все буде добре в краіні.
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:54
В том числе за это я ее ненавижу
А еще за пересраный новый год
Когда она пыталась приватизировать Полтава облэнерго
и нам горячую воду дали - ради праздника- 28 декабря
а отопление - в начале декабря
такого бардака и разгула воровства, как при ней-премьере, я не припоминаю более
и это пройдет
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:06
Так в нас хлопці теж грали на букмекерську контору.Але якщо до кінця доведуть справу по корупції в футболі,то наступного сезону в 1 лізі припинять своє існування не 3 команди,як цього року,а набагато більше.Бо це було одне з джерел - як виживати клубам.
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:11
Re: Валютный рынок в контексте
если б хотели навести порядок - то закрыли бы вначале игровые залы под видом лотерей, что на каждом перекрестке в моем городе
а так - то просто кто-то с кем-то не поделился, ставят на место
и это пройдет
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:23
Пізнайко - навіщо Ви Лібо вказали місце проживання.Він же поет,філософ,Казанова і диверсант.Може кинути коктейль Молотова на подвір"я,де стоїть Пассат.
П.С.Тут ось в Ростові житло здається на період проведення ЧС-2018.
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:25
Re: Валютный рынок в контексте
Вчера-сегодня, просто аншлаг латентных сепаров. Хоть перепись проводи.
И у всех один посыл "нынешние ничем не отличаются от рыгов, так верните рыгов".
То есть 4 года оккупации Донецкой и Луганской области ничему не научили.
А многие, сбежали из Донецкой и Луганской области от "крепких хозяйственников" и "русского мира" в Киев, но всё туда же.
Так размышлять могут либо отьявленные мерзавцы либо законченные идиоты. "Спираючись на все вище згадане, ми склоняемось в бiк останнього" (с) классик
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