RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5026502750285029>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:06

  холява написав:Теперь горсовет финансирует какую то дворовую команду ,которая сдавала матчи за небольшие деньги.

Так в нас хлопці теж грали на букмекерську контору.Але якщо до кінця доведуть справу по корупції в футболі,то наступного сезону в 1 лізі припинять своє існування не 3 команди,як цього року,а набагато більше.Бо це було одне з джерел - як виживати клубам.
tea
 
Повідомлень: 14163
З нами з: 15.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:.Але якщо до кінця доведуть справу по корупції в футболі,

если б хотели навести порядок - то закрыли бы вначале игровые залы под видом лотерей, что на каждом перекрестке в моем городе
а так - то просто кто-то с кем-то не поделился, ставят на место
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 325
З нами з: 25.12.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:23

  холява написав:У меня дом на Великом Лугу,так туда как приедешь, работы немеренно .

Пізнайко - навіщо Ви Лібо вказали місце проживання.Він же поет,філософ,Казанова і диверсант.Може кинути коктейль Молотова на подвір"я,де стоїть Пассат.
П.С.Тут ось в Ростові житло здається на період проведення ЧС-2018. :mrgreen:

https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 77c503.jpg
tea
 
Повідомлень: 14163
З нами з: 15.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:06

  Перес де Куэльяр написав:Розглядаю архівний графік на "Міняйлі" ,то "гірка з долиною" 18 року дуже схожа на 16 рік,але ніяк не на 17. В 16 році доляр почав зростати 11липня ,а восени трохи притормозив. Хто пам"ятає середину літа 16 року,були якісь подіі,при яких курс почав зростати?

Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 02.09.15
Подякував: 484 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:12

  ЛАД написав:
  kalinavalera1 написав:Нужна консультация аксакалов - по покупке доллара. Как сейчас с долларом ? Разница большая между ч.р. и банками ? Не опт. Какая цена - на доллар оптимальная при покупке не большой суммы ? Или какая вилка цен ?
Одно время разница между банками и ч.р. была очень существенная - до 1 гривны на долларе? А сейчас как ?

Сейчас такой разницы нет.
Гагарин 26,01/26,06. Можно купить по 26,05. Опт сейчас от 500 долл. На бОльших суммах, может ещё копейку выторгуете. :)
Приват - 26,9/26,2. Другие банки можете посмотреть либо здесь, либо на курс.ком.

СПС! Платить буду через Приват24 - если там конвертировать ,то почти по 90 коп на каждом долларе потеряю ? Нужно купить в другом банке или обменнике. Давно не покупал - выпал из темы. :)
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:24

  Сибарит написав:Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.

Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1258
З нами з: 06.01.17
Подякував: 409 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:35

kalinavalera1
не конвертирует приват24,давно уже
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 225
З нами з: 07.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:44

  гуляйполе написав:kalinavalera1
не конвертирует приват24,давно уже

У меня покупка на американском сайте - за доллары. Оплата через Приват24. Сайт выставляет счет в гривнах или долларах по желанию. Если выбрать гривны - тогда Приват24 заводит деньги в платежную систему в гривнах - но международная платежная система хочет доллары и гривны они конвертируют в доллары. ( на руки я их не получу :-)) Потом опять таки продавцу отдадут гривны - это вторая конвертация будет. А потом продавец опять переведет их в доллары. Он же амер. В общем лучше сразу доллар заводить. А конвертация не зависимо от нас происходит.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .

Уже просто не осталось столь серьезных ограничений. Даже отмена обязательной продажи не даст столь ощутимого эффекта, поскольку офшорный характер экспорта подразумевает, что валюты заводится ровно столько, сколько нужно продать.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 02.09.15
Подякував: 484 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:04

  reus написав:
  ЛАД написав:Какие правительства сотрудничали с Гитлером после 01.09.1939?

https://www.youtube.com/watch?v=S6gg1z5DovI

22/09/1939. Брест. Совместный парад Вермахта и РККА / Marsсh Erika

Не сказал об этом, считая это общеизвестным фактом.
Ну так тов. Сталина и сталинский режим мы вроде осуждаем? Или тов. Сталин - великий полководец и вообще генералиссимус?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9471
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2994 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 5026502750285029>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hogtown, ЛАД і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1217, 1218, 1219
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12186 1317945
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 18:05
GADFLY
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6254 1320358
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 22:16
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36796
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56465)
28.05.2018 19:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.