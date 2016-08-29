холява написав:Теперь горсовет финансирует какую то дворовую команду ,которая сдавала матчи за небольшие деньги.
Так в нас хлопці теж грали на букмекерську контору.Але якщо до кінця доведуть справу по корупції в футболі,то наступного сезону в 1 лізі припинять своє існування не 3 команди,як цього року,а набагато більше.Бо це було одне з джерел - як виживати клубам.
холява написав:У меня дом на Великом Лугу,так туда как приедешь, работы немеренно .
Пізнайко - навіщо Ви Лібо вказали місце проживання.Він же поет,філософ,Казанова і диверсант.Може кинути коктейль Молотова на подвір"я,де стоїть Пассат. П.С.Тут ось в Ростові житло здається на період проведення ЧС-2018.
Перес де Куэльяр написав:Розглядаю архівний графік на "Міняйлі" ,то "гірка з долиною" 18 року дуже схожа на 16 рік,але ніяк не на 17. В 16 році доляр почав зростати 11липня ,а восени трохи притормозив. Хто пам"ятає середину літа 16 року,були якісь подіі,при яких курс почав зростати?
Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.
kalinavalera1 написав:Нужна консультация аксакалов - по покупке доллара. Как сейчас с долларом ? Разница большая между ч.р. и банками ? Не опт. Какая цена - на доллар оптимальная при покупке не большой суммы ? Или какая вилка цен ? Одно время разница между банками и ч.р. была очень существенная - до 1 гривны на долларе? А сейчас как ?
Сейчас такой разницы нет. Гагарин 26,01/26,06. Можно купить по 26,05. Опт сейчас от 500 долл. На бОльших суммах, может ещё копейку выторгуете. Приват - 26,9/26,2. Другие банки можете посмотреть либо здесь, либо на курс.ком.
СПС! Платить буду через Приват24 - если там конвертировать ,то почти по 90 коп на каждом долларе потеряю ? Нужно купить в другом банке или обменнике. Давно не покупал - выпал из темы.
Сибарит написав:Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.
Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .
гуляйполе написав:kalinavalera1 не конвертирует приват24,давно уже
У меня покупка на американском сайте - за доллары. Оплата через Приват24. Сайт выставляет счет в гривнах или долларах по желанию. Если выбрать гривны - тогда Приват24 заводит деньги в платежную систему в гривнах - но международная платежная система хочет доллары и гривны они конвертируют в доллары. ( на руки я их не получу ) Потом опять таки продавцу отдадут гривны - это вторая конвертация будет. А потом продавец опять переведет их в доллары. Он же амер. В общем лучше сразу доллар заводить. А конвертация не зависимо от нас происходит.
Перес де Куэльяр написав:Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .
Уже просто не осталось столь серьезных ограничений. Даже отмена обязательной продажи не даст столь ощутимого эффекта, поскольку офшорный характер экспорта подразумевает, что валюты заводится ровно столько, сколько нужно продать.