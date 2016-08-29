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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5026502750285029

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:33

Василь-Рівне + lION+
справедливости ради
сейчас не берут кредиты


Ваша информация несколько устарела, вот данные посвежее:
71.87538 (+ more)
Updated: Feb 22, 2018

https://fred.stlouisfed.org/series/DEBTTLUAA188A

А вообще, непонятно, о чем спор. У руля как стояли так и стоят условные "регионалы" (читай: ворьЕ и социопаты) во главе с основателем одноименной партии, просто слегка перекрасившиеся. В угоду "настроениям общественности".
Остыньте, поберегите пыл, сэкономленная энергия пригодится позже, когда объявят дефолт и в домах будет холодно, а в обменках пусто, да, кстати, и в банках установят жесткие лимиты на выдачу налички (как на Кипре, только будет не 300 евро в день, а значительно меньше).

Не сказал об этом, считая это общеизвестным фактом.
Ну так тов. Сталина и сталинский режим мы вроде осуждаем?

Тут некоторые пытаются отбелить совок, свалив все на "плохиша сталина", но все это шито белыми нитками, зверства коммунистов начались задолго до сталина, "красный террор" придумал не сталин, и "филисофские пароходы" отправлял не он:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://www.syl.ru/article/199544/new_filosofskiy-parohod-god-emigratsiya-intelligentsii
Востаннє редагувалось Hogtown в Пон 28 тра, 2018 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:53

Re: Валютный рынок в контексте

  kalinavalera1 написав:Наш стратег обіцяв війну закінчити за 3 дні....

От чєсно визнаю: мене бісять ті, які постійно нагадують про цю галіматью. Чому? А тому, що про це згадує або олігофрен, або безнадійно тупий, або ідіот, або фундаментально махровий ольгінець-сєпар, або саме м"якше, от такий облудний затурканий міщанин. Для цих всіх безмізкових категорій черговий раз пояснюю: в 2014 році сепаратистів так мололи на фарш, що ніхто навіть і не сумнівався, що в серпні від них навіть духу не залишиться. Забули вже ? Коротка дівоча пам"ять? І лише втручання найкращих регулярних військ РФ, професійних головорізів, змінило розклад сил. Міг це передбачити Порошенко - не міг. Ні одному українцю таке навіть в страшному сні на той час не могло приснитись, що нас почнуть обстрілювати градами, смерчами та ураганами зі СТОРОНИ РФ !!! А потім та вся махіна посуне на Іловайськ, Дебальцево та інші міста сходу. Як би не пряме вторгнення кадрових воєнних РФ АТО було би закінчено - хай не за три дні, а за три місяці точно і на той час це було дійсно АТО, а після вводу військ РФ вже розпочалася справжня війна. Освіжив мізкі?
  kalinavalera1 написав:війна потребує стратегію на перемогу. Як що її немає

Стратегії є, і не одна, і вони постійно змінюються в залежності від ситуації. І ніхто Вам про них не розкаже, це таємниця. Одна з них була такою : РФ виводить свої війська з ОРДЛО, США знімає санкції, Крим віддається Україною РФ в оренду строком на 50-100 років. На той час це була нібито реальна пропозиція. Як на зараз, я би на неї погодився заради припинення війни, а там би ... далі побачили, Путін не вічний. Які на зараз є стратегії ніхто не знає, але то не значить, що їх немає.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:02

  kalinavalera1 написав:
  гуляйполе написав:kalinavalera1
не конвертирует приват24,давно уже

У меня покупка на американском сайте - за доллары. Оплата через Приват24. Сайт выставляет счет в гривнах или долларах по желанию. Если выбрать гривны - тогда Приват24 заводит деньги в платежную систему в гривнах - но международная платежная система хочет доллары и гривны они конвертируют в доллары. ( на руки я их не получу :-)) Потом опять таки продавцу отдадут гривны - это вторая конвертация будет. А потом продавец опять переведет их в доллары. Он же амер. В общем лучше сразу доллар заводить. А конвертация не зависимо от нас происходит.

не понял,если вы оплачиваете на сайте,то при чем тут приват24?
гуляйполе
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