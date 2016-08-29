А вообще, непонятно, о чем спор. У руля как стояли так и стоят условные "регионалы" (читай: ворьЕ и социопаты) во главе с основателем одноименной партии, просто слегка перекрасившиеся. В угоду "настроениям общественности". Остыньте, поберегите пыл, сэкономленная энергия пригодится позже, когда объявят дефолт и в домах будет холодно, а в обменках пусто, да, кстати, и в банках установят жесткие лимиты на выдачу налички (как на Кипре, только будет не 300 евро в день, а значительно меньше).
Не сказал об этом, считая это общеизвестным фактом. Ну так тов. Сталина и сталинский режим мы вроде осуждаем?
kalinavalera1 написав:Наш стратег обіцяв війну закінчити за 3 дні....
От чєсно визнаю: мене бісять ті, які постійно нагадують про цю галіматью. Чому? А тому, що про це згадує або олігофрен, або безнадійно тупий, або ідіот, або фундаментально махровий ольгінець-сєпар, або саме м"якше, от такий облудний затурканий міщанин. Для цих всіх безмізкових категорій черговий раз пояснюю: в 2014 році сепаратистів так мололи на фарш, що ніхто навіть і не сумнівався, що в серпні від них навіть духу не залишиться. Забули вже ? Коротка дівоча пам"ять? І лише втручання найкращих регулярних військ РФ, професійних головорізів, змінило розклад сил. Міг це передбачити Порошенко - не міг. Ні одному українцю таке навіть в страшному сні на той час не могло приснитись, що нас почнуть обстрілювати градами, смерчами та ураганами зі СТОРОНИ РФ !!! А потім та вся махіна посуне на Іловайськ, Дебальцево та інші міста сходу. Як би не пряме вторгнення кадрових воєнних РФ АТО було би закінчено - хай не за три дні, а за три місяці точно і на той час це було дійсно АТО, а після вводу військ РФ вже розпочалася справжня війна. Освіжив мізкі?
kalinavalera1 написав:війна потребує стратегію на перемогу. Як що її немає
Стратегії є, і не одна, і вони постійно змінюються в залежності від ситуації. І ніхто Вам про них не розкаже, це таємниця. Одна з них була такою : РФ виводить свої війська з ОРДЛО, США знімає санкції, Крим віддається Україною РФ в оренду строком на 50-100 років. На той час це була нібито реальна пропозиція. Як на зараз, я би на неї погодився заради припинення війни, а там би ... далі побачили, Путін не вічний. Які на зараз є стратегії ніхто не знає, але то не значить, що їх немає.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
гуляйполе написав:kalinavalera1 не конвертирует приват24,давно уже
У меня покупка на американском сайте - за доллары. Оплата через Приват24. Сайт выставляет счет в гривнах или долларах по желанию. Если выбрать гривны - тогда Приват24 заводит деньги в платежную систему в гривнах - но международная платежная система хочет доллары и гривны они конвертируют в доллары. ( на руки я их не получу ) Потом опять таки продавцу отдадут гривны - это вторая конвертация будет. А потом продавец опять переведет их в доллары. Он же амер. В общем лучше сразу доллар заводить. А конвертация не зависимо от нас происходит.
не понял,если вы оплачиваете на сайте,то при чем тут приват24?