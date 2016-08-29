Додано: Пон 28 тра, 2018 19:53

kalinavalera1 написав: Наш стратег обіцяв війну закінчити за 3 дні.... Наш стратег обіцяв війну закінчити за 3 дні....

kalinavalera1 написав: війна потребує стратегію на перемогу. Як що її немає війна потребує стратегію на перемогу. Як що її немає

От чєсно визнаю: мене бісять ті, які постійно нагадують про цю галіматью. Чому? А тому, що про це згадує або олігофрен, або безнадійно тупий, або ідіот, або фундаментально махровий ольгінець-сєпар, або саме м"якше, от такий облудний затурканий міщанин. Для цих всіх безмізкових категорій черговий раз пояснюю: в 2014 році сепаратистів так мололи на фарш, що ніхто навіть і не сумнівався, що в серпні від них навіть духу не залишиться. Забули вже ? Коротка дівоча пам"ять? І лише втручання найкращих регулярних військ РФ, професійних головорізів, змінило розклад сил. Міг це передбачити Порошенко - не міг. Ні одному українцю таке навіть в страшному сні на той час не могло приснитись, що нас почнуть обстрілювати градами, смерчами та ураганами зі СТОРОНИ РФ !!! А потім та вся махіна посуне на Іловайськ, Дебальцево та інші міста сходу. Як би не пряме вторгнення кадрових воєнних РФ АТО було би закінчено - хай не за три дні, а за три місяці точно і на той час це було дійсно АТО, а після вводу військ РФ вже розпочалася справжня війна. Освіжив мізкі?Стратегії є, і не одна, і вони постійно змінюються в залежності від ситуації. І ніхто Вам про них не розкаже, це таємниця. Одна з них була такою : РФ виводить свої війська з ОРДЛО, США знімає санкції, Крим віддається Україною РФ в оренду строком на 50-100 років. На той час це була нібито реальна пропозиція. Як на зараз, я би на неї погодився заради припинення війни, а там би ... далі побачили, Путін не вічний. Які на зараз є стратегії ніхто не знає, але то не значить, що їх немає.