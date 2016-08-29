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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5026502750285029 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 774 1. Нет сбережений в валюте 10% 81 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 57 4. от 50% до 75% 14% 107 5. более 75% 63% 484 Всього голосів : 774 Додано: Пон 28 тра, 2018 20:02 kalinavalera1 написав: гуляйполе написав: kalinavalera1

не конвертирует приват24,давно уже не конвертирует приват24,давно уже

У меня покупка на американском сайте - за доллары. Оплата через Приват24. Сайт выставляет счет в гривнах или долларах по желанию. Если выбрать гривны - тогда Приват24 заводит деньги в платежную систему в гривнах - но международная платежная система хочет доллары и гривны они конвертируют в доллары. ( на руки я их не получу ) Потом опять таки продавцу отдадут гривны - это вторая конвертация будет. А потом продавец опять переведет их в доллары. Он же амер. В общем лучше сразу доллар заводить. А конвертация не зависимо от нас происходит. У меня покупка на американском сайте - за доллары. Оплата через Приват24. Сайт выставляет счет в гривнах или долларах по желанию. Если выбрать гривны - тогда Приват24 заводит деньги в платежную систему в гривнах - но международная платежная система хочет доллары и гривны они конвертируют в доллары. ( на руки я их не получу) Потом опять таки продавцу отдадут гривны - это вторая конвертация будет. А потом продавец опять переведет их в доллары. Он же амер. В общем лучше сразу доллар заводить. А конвертация не зависимо от нас происходит.

не понял,если вы оплачиваете на сайте,то при чем тут приват24? не понял,если вы оплачиваете на сайте,то при чем тут приват24? гуляйполе

Повідомлень: 226 З нами з: 07.04.14 Подякував: 37 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 21:20

Інформацію про успіхи на фронті читаю з декількох джерел - сторінка Дениса Казанського,сторінка Олексія Арестовича,сторінка Фашика Донецького.

Після 30 квітня,коли АТО перейшла в ООС,що розв"язує руки армії,по деяким напрямкам ми просунулись вглиб аж на 2 км,підірвано стратегічний міст глибоко в тилу на Луганщині,ліквідовано осетина Мамієва.Незважаючи на те,що ЗСУ наступає,втрат у нас менше,аніж у бойовиків,хоча за статистикою завжди більше втрачає сторона,що наступає.Значить навчились воювати.З початком ЧС-18 наступ піде більш інтенсивно.Задача на період до ЧС-18 - підірвати і без того низький моральний дух лугандонців,щоб потім,після початку ЧС,вони бігли в сторону російського кордону,щоб аж піджак завертався.Але там їх чекає засада.Хто ще не знає - Росія на час проведення ЧС-2018 тимчасово припиняє в"їзд авто з території Лугандонії.Уявіть - з території хунти машини пускатимуть,а з території Лугандонії - ні.

Ну і ось яка карта України з"явилась на Кісельов-ТБ.

https://pbs.twimg.com/media/DeRxnMgX0AAWLIE.jpg

Співпадіння?Не думаю.

Мабуть - прийшли нові методички. Хто ще не зрозумів - повзучий наступ ЗСУ почався раніше,аніж початок ЧС-2018.Інтенсивність боїв,як пише ОБСЄ,цього тижня найвища за останні роки.Інформацію про успіхи на фронті читаю з декількох джерел - сторінка Дениса Казанського,сторінка Олексія Арестовича,сторінка Фашика Донецького.Після 30 квітня,коли АТО перейшла в ООС,що розв"язує руки армії,по деяким напрямкам ми просунулись вглиб аж на 2 км,підірвано стратегічний міст глибоко в тилу на Луганщині,ліквідовано осетина Мамієва.Незважаючи на те,що ЗСУ наступає,втрат у нас менше,аніж у бойовиків,хоча за статистикою завжди більше втрачає сторона,що наступає.Значить навчились воювати.З початком ЧС-18 наступ піде більш інтенсивно.Задача на період до ЧС-18 - підірвати і без того низький моральний дух лугандонців,щоб потім,після початку ЧС,вони бігли в сторону російського кордону,щоб аж піджак завертався.Але там їх чекає засада.Хто ще не знає - Росія на час проведення ЧС-2018 тимчасово припиняє в"їзд авто з території Лугандонії.Уявіть - з території хунти машини пускатимуть,а з території Лугандонії - ні.Ну і ось яка карта України з"явилась на Кісельов-ТБ.Співпадіння?Не думаю.Мабуть - прийшли нові методички. tea Повідомлень: 14164 З нами з: 15.11.08 Подякував: 139 раз. Подякували: 1675 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 21:44



*Відправлено з Чату Увiмкнув NEWS ONE панове , коли вже закриють цей сєпарський рупор .Ватний тусняк , куди СБУ дивиться? не розумiю. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1260 З нами з: 06.01.17 Подякував: 412 раз. Подякували: 435 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 22:49 Перес де Куэльяр написав: Сибарит написав: Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным. Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.

Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .



*Відправлено з Чату Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .

Предвыборная метушня будет как никогда значимой в этот раз. Эту страну можно грабить - такое мнение сложилось у иностранцев, судя по случайно услышанному мнению от них. Россия пытается сохранить лицо. Поэтому очередной майдан в Украине Россия больше не решится создавать, но благодаря последнему росту цен на нефтепродукты она вполне может поучаствовать в выборах, резервы в России есть и в конце концов мы соседи и с этим ничего нельзя поделать - им надо соседствовать с нашим будущим руководством, которое можно будет также легко обдурить в экономических вопросах, как некоторых папередников.



Считаю, что для России самыми неудобными было всего лишь два наших президента это умненький Кучма и, как ни странно, простоватый сбежавший Янукович. Именно поэтому эти президенты испытали на себе всю мощь вредительской работы российской ФСБ. ИмХО, все остальные сдавали украинские национальные интересы аж бегом, включая и Кравчука, и Ющенко с Тимошенко.



Учитывая изложенный контекст, также очень и очень слабый рост украинской экономики, а также огромный гривневый навес от ОВГЗ и евробондов можно предположить, что накануне поступления валюты с целью финансирования выборов минфин вкинет в оборот значительные объемы гривны с целью гарантирования недопущения опасной для бюджета и экономики ревальвации гривны. Так как точное дозирование при этом невозможно, то на межбанке начнутся значительные Колебания курсов. Главных вопроса два - когда это начнется и какой объем валюты при этом зайдет для финансирования выборов в страну по б/н и какой в виде налички. Ответы на эти вопросы взаимосвязанные, мне кажется, чем больше валюты зайдет на выборы (как станет известно точно или предположительно согласно разведданным) - тем раньше начнется катавасия на межбанке.



Мы можем предполагать только. Если власть не будут сильно пытаться сменить (а роль президента сейчас к тому же урезана в украинской власти), то катавасия на межбанке начнется где-то в октябре-ноябре и будет зависеть больше от холодов, чем от выборов. А если захотят активно поменять не только президента в марте 2019 года, но и всю ВР в сентябре 2019 года, то значительные колебания на валютном рынке возможно начнутся в еще в июле, т.е. на два месяца раньше, чем в 2017 году. Предвыборная метушня будет как никогда значимой в этот раз. Эту страну можно грабить - такое мнение сложилось у иностранцев, судя по случайно услышанному мнению от них. Россия пытается сохранить лицо. Поэтому очередной майдан в Украине Россия больше не решится создавать, но благодаря последнему росту цен на нефтепродукты она вполне может поучаствовать в выборах, резервы в России есть и в конце концов мы соседи и с этим ничего нельзя поделать - им надо соседствовать с нашим будущим руководством, которое можно будет также легко обдурить в экономических вопросах, как некоторых папередников.Считаю, что для России самыми неудобными было всего лишь два наших президента это умненький Кучма и, как ни странно, простоватый сбежавший Янукович. Именно поэтому эти президенты испытали на себе всю мощь вредительской работы российской ФСБ. ИмХО, все остальные сдавали украинские национальные интересы аж бегом, включая и Кравчука, и Ющенко с Тимошенко.Учитывая изложенный контекст, также очень и очень слабый рост украинской экономики, а также огромный гривневый навес от ОВГЗ и евробондов можно предположить, что накануне поступления валюты с целью финансирования выборов минфин вкинет в оборот значительные объемы гривны с целью гарантирования недопущения опасной для бюджета и экономики ревальвации гривны. Так как точное дозирование при этом невозможно, то на межбанке начнутся значительные Колебания курсов. Главных вопроса два - когда это начнется и какой объем валюты при этом зайдет для финансирования выборов в страну по б/н и какой в виде налички. Ответы на эти вопросы взаимосвязанные, мне кажется, чем больше валюты зайдет на выборы (как станет известно точно или предположительно согласно разведданным) - тем раньше начнется катавасия на межбанке.Если власть не будут сильно пытаться сменить (а роль президента сейчас к тому же урезана в украинской власти), то катавасия на межбанке начнется где-то в октябре-ноябре и будет зависеть больше от холодов, чем от выборов. А если захотят активно поменять не только президента в марте 2019 года, но и всю ВР в сентябре 2019 года, то значительные колебания на валютном рынке возможно начнутся в еще в июле, т.е. на два месяца раньше, чем в 2017 году. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 868 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1428 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 23:49 buratinyo написав: Перес де Куэльяр написав: Сибарит написав: Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным. Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.

Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .



*Відправлено з Чату Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .

Предвыборная метушня будет как никогда значимой в этот раз. Эту страну можно грабить - такое мнение сложилось у иностранцев, судя по случайно услышанному мнению от них. Россия пытается сохранить лицо. Поэтому очередной майдан в Украине Россия больше не решится создавать, но благодаря последнему росту цен на нефтепродукты она вполне может поучаствовать в выборах, резервы в России есть и в конце концов мы соседи и с этим ничего нельзя поделать - им надо соседствовать с нашим будущим руководством, которое можно будет также легко обдурить в экономических вопросах, как некоторых папередников.



Считаю, что для России самыми неудобными было всего лишь два наших президента это умненький Кучма и, как ни странно, простоватый сбежавший Янукович. Именно поэтому эти президенты испытали на себе всю мощь вредительской работы российской ФСБ. ИмХО, все остальные сдавали украинские национальные интересы аж бегом, включая и Кравчука, и Ющенко с Тимошенко.



Учитывая изложенный контекст, также очень и очень слабый рост украинской экономики, а также огромный гривневый навес от ОВГЗ и евробондов можно предположить, что накануне поступления валюты с целью финансирования выборов минфин вкинет в оборот значительные объемы гривны с целью гарантирования недопущения опасной для бюджета и экономики ревальвации гривны. Так как точное дозирование при этом невозможно, то на межбанке начнутся значительные Колебания курсов. Главных вопроса два - когда это начнется и какой объем валюты при этом зайдет для финансирования выборов в страну по б/н и какой в виде налички. Ответы на эти вопросы взаимосвязанные, мне кажется, чем больше валюты зайдет на выборы (как станет известно точно или предположительно согласно разведданным) - тем раньше начнется катавасия на межбанке.



Мы можем предполагать только. Если власть не будут сильно пытаться сменить (а роль президента сейчас к тому же урезана в украинской власти), то катавасия на межбанке начнется где-то в октябре-ноябре и будет зависеть больше от холодов, чем от выборов. А если захотят активно поменять не только президента в марте 2019 года, но и всю ВР в сентябре 2019 года, то значительные колебания на валютном рынке возможно начнутся в еще в июле, т.е. на два месяца раньше, чем в 2017 году. Предвыборная метушня будет как никогда значимой в этот раз. Эту страну можно грабить - такое мнение сложилось у иностранцев, судя по случайно услышанному мнению от них. Россия пытается сохранить лицо. Поэтому очередной майдан в Украине Россия больше не решится создавать, но благодаря последнему росту цен на нефтепродукты она вполне может поучаствовать в выборах, резервы в России есть и в конце концов мы соседи и с этим ничего нельзя поделать - им надо соседствовать с нашим будущим руководством, которое можно будет также легко обдурить в экономических вопросах, как некоторых папередников.Считаю, что для России самыми неудобными было всего лишь два наших президента это умненький Кучма и, как ни странно, простоватый сбежавший Янукович. Именно поэтому эти президенты испытали на себе всю мощь вредительской работы российской ФСБ. ИмХО, все остальные сдавали украинские национальные интересы аж бегом, включая и Кравчука, и Ющенко с Тимошенко.Учитывая изложенный контекст, также очень и очень слабый рост украинской экономики, а также огромный гривневый навес от ОВГЗ и евробондов можно предположить, что накануне поступления валюты с целью финансирования выборов минфин вкинет в оборот значительные объемы гривны с целью гарантирования недопущения опасной для бюджета и экономики ревальвации гривны. Так как точное дозирование при этом невозможно, то на межбанке начнутся значительные Колебания курсов. Главных вопроса два - когда это начнется и какой объем валюты при этом зайдет для финансирования выборов в страну по б/н и какой в виде налички. Ответы на эти вопросы взаимосвязанные, мне кажется, чем больше валюты зайдет на выборы (как станет известно точно или предположительно согласно разведданным) - тем раньше начнется катавасия на межбанке.Если власть не будут сильно пытаться сменить (а роль президента сейчас к тому же урезана в украинской власти), то катавасия на межбанке начнется где-то в октябре-ноябре и будет зависеть больше от холодов, чем от выборов. А если захотят активно поменять не только президента в марте 2019 года, но и всю ВР в сентябре 2019 года, то значительные колебания на валютном рынке возможно начнутся в еще в июле, т.е. на два месяца раньше, чем в 2017 году. Такую стратегию вы описали , почти лабиринт в котором еще больше вариантов . 1. То что грабят сейчас Украину перед выборами в три кармана -это факт , что скоро управлять государством будет просто народ , так как набоюдается бездействие власти одна видимость ,почти самоустранение .2. Валюту на выборы могли уже завести т н «нерезы» они же украинские офшорники , поэтому большого притока не будет -время нестабильное .3.Вы не учли , что курс доллара может ещё зависеть от наростания военной фазы на востоке страны , а так же введение ВП июль-август , если будет критическая ситуация .В 19-ый не хочу забегать , дай Бог этот год пережить . Такую стратегию вы описали , почти лабиринт в котором еще больше вариантов . 1. То что грабят сейчас Украину перед выборами в три кармана -это факт , что скоро управлять государством будет просто народ , так как набоюдается бездействие власти одна видимость ,почти самоустранение .2. Валюту на выборы могли уже завести т н «нерезы» они же украинские офшорники , поэтому большого притока не будет -время нестабильное .3.Вы не учли , что курс доллара может ещё зависеть от наростания военной фазы на востоке страны , а так же введение ВП июль-август , если будет критическая ситуация .В 19-ый не хочу забегать , дай Бог этот год пережить . Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1260 З нами з: 06.01.17 Подякував: 412 раз. Подякували: 435 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5026502750285029 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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