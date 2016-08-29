гуляйполе написав:kalinavalera1 не конвертирует приват24,давно уже
У меня покупка на американском сайте - за доллары. Оплата через Приват24. Сайт выставляет счет в гривнах или долларах по желанию. Если выбрать гривны - тогда Приват24 заводит деньги в платежную систему в гривнах - но международная платежная система хочет доллары и гривны они конвертируют в доллары. ( на руки я их не получу ) Потом опять таки продавцу отдадут гривны - это вторая конвертация будет. А потом продавец опять переведет их в доллары. Он же амер. В общем лучше сразу доллар заводить. А конвертация не зависимо от нас происходит.
не понял,если вы оплачиваете на сайте,то при чем тут приват24?
Хто ще не зрозумів - повзучий наступ ЗСУ почався раніше,аніж початок ЧС-2018.Інтенсивність боїв,як пише ОБСЄ,цього тижня найвища за останні роки. Інформацію про успіхи на фронті читаю з декількох джерел - сторінка Дениса Казанського,сторінка Олексія Арестовича,сторінка Фашика Донецького. Після 30 квітня,коли АТО перейшла в ООС,що розв"язує руки армії,по деяким напрямкам ми просунулись вглиб аж на 2 км,підірвано стратегічний міст глибоко в тилу на Луганщині,ліквідовано осетина Мамієва.Незважаючи на те,що ЗСУ наступає,втрат у нас менше,аніж у бойовиків,хоча за статистикою завжди більше втрачає сторона,що наступає.Значить навчились воювати.З початком ЧС-18 наступ піде більш інтенсивно.Задача на період до ЧС-18 - підірвати і без того низький моральний дух лугандонців,щоб потім,після початку ЧС,вони бігли в сторону російського кордону,щоб аж піджак завертався.Але там їх чекає засада.Хто ще не знає - Росія на час проведення ЧС-2018 тимчасово припиняє в"їзд авто з території Лугандонії.Уявіть - з території хунти машини пускатимуть,а з території Лугандонії - ні. Ну і ось яка карта України з"явилась на Кісельов-ТБ. https://pbs.twimg.com/media/DeRxnMgX0AAWLIE.jpg Співпадіння?Не думаю. Мабуть - прийшли нові методички.
Сибарит написав:Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.
Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .
Предвыборная метушня будет как никогда значимой в этот раз. Эту страну можно грабить - такое мнение сложилось у иностранцев, судя по случайно услышанному мнению от них. Россия пытается сохранить лицо. Поэтому очередной майдан в Украине Россия больше не решится создавать, но благодаря последнему росту цен на нефтепродукты она вполне может поучаствовать в выборах, резервы в России есть и в конце концов мы соседи и с этим ничего нельзя поделать - им надо соседствовать с нашим будущим руководством, которое можно будет также легко обдурить в экономических вопросах, как некоторых папередников.
Считаю, что для России самыми неудобными было всего лишь два наших президента это умненький Кучма и, как ни странно, простоватый сбежавший Янукович. Именно поэтому эти президенты испытали на себе всю мощь вредительской работы российской ФСБ. ИмХО, все остальные сдавали украинские национальные интересы аж бегом, включая и Кравчука, и Ющенко с Тимошенко.
Учитывая изложенный контекст, также очень и очень слабый рост украинской экономики, а также огромный гривневый навес от ОВГЗ и евробондов можно предположить, что накануне поступления валюты с целью финансирования выборов минфин вкинет в оборот значительные объемы гривны с целью гарантирования недопущения опасной для бюджета и экономики ревальвации гривны. Так как точное дозирование при этом невозможно, то на межбанке начнутся значительные Колебания курсов. Главных вопроса два - когда это начнется и какой объем валюты при этом зайдет для финансирования выборов в страну по б/н и какой в виде налички. Ответы на эти вопросы взаимосвязанные, мне кажется, чем больше валюты зайдет на выборы (как станет известно точно или предположительно согласно разведданным) - тем раньше начнется катавасия на межбанке.
Мы можем предполагать только. Если власть не будут сильно пытаться сменить (а роль президента сейчас к тому же урезана в украинской власти), то катавасия на межбанке начнется где-то в октябре-ноябре и будет зависеть больше от холодов, чем от выборов. А если захотят активно поменять не только президента в марте 2019 года, но и всю ВР в сентябре 2019 года, то значительные колебания на валютном рынке возможно начнутся в еще в июле, т.е. на два месяца раньше, чем в 2017 году.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Сибарит написав:Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.
Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .
Предвыборная метушня будет как никогда значимой в этот раз. Эту страну можно грабить - такое мнение сложилось у иностранцев, судя по случайно услышанному мнению от них. Россия пытается сохранить лицо. Поэтому очередной майдан в Украине Россия больше не решится создавать, но благодаря последнему росту цен на нефтепродукты она вполне может поучаствовать в выборах, резервы в России есть и в конце концов мы соседи и с этим ничего нельзя поделать - им надо соседствовать с нашим будущим руководством, которое можно будет также легко обдурить в экономических вопросах, как некоторых папередников.
Считаю, что для России самыми неудобными было всего лишь два наших президента это умненький Кучма и, как ни странно, простоватый сбежавший Янукович. Именно поэтому эти президенты испытали на себе всю мощь вредительской работы российской ФСБ. ИмХО, все остальные сдавали украинские национальные интересы аж бегом, включая и Кравчука, и Ющенко с Тимошенко.
Учитывая изложенный контекст, также очень и очень слабый рост украинской экономики, а также огромный гривневый навес от ОВГЗ и евробондов можно предположить, что накануне поступления валюты с целью финансирования выборов минфин вкинет в оборот значительные объемы гривны с целью гарантирования недопущения опасной для бюджета и экономики ревальвации гривны. Так как точное дозирование при этом невозможно, то на межбанке начнутся значительные Колебания курсов. Главных вопроса два - когда это начнется и какой объем валюты при этом зайдет для финансирования выборов в страну по б/н и какой в виде налички. Ответы на эти вопросы взаимосвязанные, мне кажется, чем больше валюты зайдет на выборы (как станет известно точно или предположительно согласно разведданным) - тем раньше начнется катавасия на межбанке.
Мы можем предполагать только. Если власть не будут сильно пытаться сменить (а роль президента сейчас к тому же урезана в украинской власти), то катавасия на межбанке начнется где-то в октябре-ноябре и будет зависеть больше от холодов, чем от выборов. А если захотят активно поменять не только президента в марте 2019 года, но и всю ВР в сентябре 2019 года, то значительные колебания на валютном рынке возможно начнутся в еще в июле, т.е. на два месяца раньше, чем в 2017 году.
Такую стратегию вы описали , почти лабиринт в котором еще больше вариантов . 1. То что грабят сейчас Украину перед выборами в три кармана -это факт , что скоро управлять государством будет просто народ , так как набоюдается бездействие власти одна видимость ,почти самоустранение .2. Валюту на выборы могли уже завести т н «нерезы» они же украинские офшорники , поэтому большого притока не будет -время нестабильное .3.Вы не учли , что курс доллара может ещё зависеть от наростания военной фазы на востоке страны , а так же введение ВП июль-август , если будет критическая ситуация .В 19-ый не хочу забегать , дай Бог этот год пережить .