|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 21:44
Увiмкнув NEWS ONE панове , коли вже закриють цей сєпарський рупор .Ватний тусняк , куди СБУ дивиться? не розумiю.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 28 тра, 2018 23:49
buratinyo написав: Перес де Куэльяр написав: Сибарит написав:
Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.
Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .*Відправлено з Чату
Предвыборная метушня будет как никогда значимой в этот раз. Эту страну можно грабить - такое мнение сложилось у иностранцев, судя по случайно услышанному мнению от них. Россия пытается сохранить лицо. Поэтому очередной майдан в Украине Россия больше не решится создавать, но благодаря последнему росту цен на нефтепродукты она вполне может поучаствовать в выборах, резервы в России есть и в конце концов мы соседи и с этим ничего нельзя поделать - им надо соседствовать с нашим будущим руководством, которое можно будет также легко обдурить в экономических вопросах, как некоторых папередников.
Считаю, что для России самыми неудобными было всего лишь два наших президента это умненький Кучма и, как ни странно, простоватый сбежавший Янукович. Именно поэтому эти президенты испытали на себе всю мощь вредительской работы российской ФСБ. ИмХО, все остальные сдавали украинские национальные интересы аж бегом, включая и Кравчука, и Ющенко с Тимошенко.
Учитывая изложенный контекст, также очень и очень слабый рост украинской экономики, а также огромный гривневый навес от ОВГЗ и евробондов можно предположить, что накануне поступления валюты с целью финансирования выборов минфин вкинет в оборот значительные объемы гривны с целью гарантирования недопущения опасной для бюджета и экономики ревальвации гривны. Так как точное дозирование при этом невозможно, то на межбанке начнутся значительные Колебания курсов. Главных вопроса два - когда это начнется и какой объем валюты при этом зайдет для финансирования выборов в страну по б/н и какой в виде налички. Ответы на эти вопросы взаимосвязанные, мне кажется, чем больше валюты зайдет на выборы (как станет известно точно или предположительно согласно разведданным) - тем раньше начнется катавасия на межбанке. Мы можем предполагать только.
Если власть не будут сильно пытаться сменить (а роль президента сейчас к тому же урезана в украинской власти), то катавасия на межбанке начнется где-то в октябре-ноябре и будет зависеть больше от холодов, чем от выборов. А если захотят активно поменять не только президента в марте 2019 года, но и всю ВР в сентябре 2019 года, то значительные колебания на валютном рынке возможно начнутся в еще в июле, т.е. на два месяца раньше, чем в 2017 году.
Такую стратегию вы описали , почти лабиринт в котором множество вариантов . 1. То что грабят сейчас Украину перед выборами в три кармана -это факт , что скоро управлять государством будет просто народ , так как набоюдается бездействие власти одна видимость ,почти самоустранение .2. Валюту на выборы могли уже завести т н «нерезы» они же украинские офшорники , поэтому большого притока не будет -время нестабильное .3.Вы не учли , что курс доллара может ещё зависеть от наростания военной фазы на востоке страны , а так же введение ВП июль-август , если будет критическая ситуация .В 19-ый не хочу забегать , дай Бог этот год пережить .
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 29 тра, 2018 07:44
Перес де Куэльяр написав:
Увiмкнув NEWS ONE панове , коли вже закриють цей сєпарський рупор .Ватний тусняк , куди СБУ дивиться? не розумiю.*Відправлено з Чату
Иногда смотрю сей "новостной" и "аналитический" канал в академических целях, ну чтобы не отставать от методичек. И да, там иногда проскакивают боль-мень нормальные персонажи (Дима, Вячеславович и etc.), но это, как мене лично сдается, делается для прикрытия.
Харьковские начинают короткую трудовую неделю следующим образом: $ 26.00/26.05
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
-
slot
-
1
-
- Повідомлень: 1938
- З нами з: 14.04.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12189
|1318608
|
|
|6254
|1320477
|
Чет 24 тра, 2018 22:16
ЛОБ
|
|38
|36800
|
|