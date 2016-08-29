buratinyo написав:

Перес де Куэльяр написав: Сибарит написав: Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным. Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.

Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .



*Відправлено з Чату Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .

Мы можем предполагать только.

Предвыборная метушня будет как никогда значимой в этот раз. Эту страну можно грабить - такое мнение сложилось у иностранцев, судя по случайно услышанному мнению от них. Россия пытается сохранить лицо. Поэтому очередной майдан в Украине Россия больше не решится создавать, но благодаря последнему росту цен на нефтепродукты она вполне может поучаствовать в выборах, резервы в России есть и в конце концов мы соседи и с этим ничего нельзя поделать - им надо соседствовать с нашим будущим руководством, которое можно будет также легко обдурить в экономических вопросах, как некоторых папередников.Считаю, что для России самыми неудобными было всего лишь два наших президента это умненький Кучма и, как ни странно, простоватый сбежавший Янукович. Именно поэтому эти президенты испытали на себе всю мощь вредительской работы российской ФСБ. ИмХО, все остальные сдавали украинские национальные интересы аж бегом, включая и Кравчука, и Ющенко с Тимошенко.Учитывая изложенный контекст, также очень и очень слабый рост украинской экономики, а также огромный гривневый навес от ОВГЗ и евробондов можно предположить, что накануне поступления валюты с целью финансирования выборов минфин вкинет в оборот значительные объемы гривны с целью гарантирования недопущения опасной для бюджета и экономики ревальвации гривны. Так как точное дозирование при этом невозможно, то на межбанке начнутся значительные Колебания курсов. Главных вопроса два - когда это начнется и какой объем валюты при этом зайдет для финансирования выборов в страну по б/н и какой в виде налички. Ответы на эти вопросы взаимосвязанные, мне кажется, чем больше валюты зайдет на выборы (как станет известно точно или предположительно согласно разведданным) - тем раньше начнется катавасия на межбанке.Если власть не будут сильно пытаться сменить (а роль президента сейчас к тому же урезана в украинской власти), то катавасия на межбанке начнется где-то в октябре-ноябре и будет зависеть больше от холодов, чем от выборов. А если захотят активно поменять не только президента в марте 2019 года, но и всю ВР в сентябре 2019 года, то значительные колебания на валютном рынке возможно начнутся в еще в июле, т.е. на два месяца раньше, чем в 2017 году.