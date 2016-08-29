Увiмкнув NEWS ONE панове , коли вже закриють цей сєпарський рупор .Ватний тусняк , куди СБУ дивиться? не розумiю.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 тра, 2018 21:44
Увiмкнув NEWS ONE панове , коли вже закриють цей сєпарський рупор .Ватний тусняк , куди СБУ дивиться? не розумiю.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 тра, 2018 23:49
Такую стратегию вы описали , почти лабиринт в котором множество вариантов . 1. То что грабят сейчас Украину перед выборами в три кармана -это факт , что скоро управлять государством будет просто народ , так как набоюдается бездействие власти одна видимость ,почти самоустранение .2. Валюту на выборы могли уже завести т н «нерезы» они же украинские офшорники , поэтому большого притока не будет -время нестабильное .3.Вы не учли , что курс доллара может ещё зависеть от наростания военной фазы на востоке страны , а так же введение ВП июль-август , если будет критическая ситуация .В 19-ый не хочу забегать , дай Бог этот год пережить .
Додано: Вів 29 тра, 2018 07:44
Иногда смотрю сей "новостной" и "аналитический" канал в академических целях, ну чтобы не отставать от методичек. И да, там иногда проскакивают боль-мень нормальные персонажи (Дима, Вячеславович и etc.), но это, как мене лично сдается, делается для прикрытия.
Харьковские начинают короткую трудовую неделю следующим образом: $ 26.00/26.05
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:12
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков».
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал «легче», понизившись с уровня 57 615,7 млн. грн. к отметке 54 778,0 млн. грн., смягчая агрессивность появившихся на прошлой неделе на межбанке «зеленых быков» и намекая на заморозку роста курса доллара.
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 25 мая по спросу и по предложению потерял по 25,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1623, просев до $1,1610 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1594 на открытии торгов в Европе.
Дата: 29 мая 2018 г. на 10.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,40/30,63 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,417 UAH/RUB
US
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:17
Привет из Днепра-2
Довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,07/26,09 UAH/USD. «Утро началось со снижения, однако рассчитывать на длительность коррекции пока преждевременно», - заметил наш консультант.
US
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:22
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку. ЧР Киів 95/00 .Є тенденція напрямку на зниження .
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:22
дядя Caша
На этой неделе погашений ОВГЗ не будет.
Сегодня состоится аукцион по привлечению , будут предложены 5 выпусков гривневых ОВГЗ, причем 3-х месячные уже не предлагаются.
Будут предложены 6,9,12 месячные 2-ух и 5-ти летние ОВГЗ, так-же будет доразмещение 1,5 летних ОВГЗ в евро.
Аукцион на прошлой неделе был провальным, на фоне погашения на 3,5 млрд.грн удалось привлечь всего 160 млн.грн.
Живите своим умом!
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:39
Привет из Днепра-3
Как и предупреждал наш гуру, откат «американца» на межбанке затормозился – по состоянию на 10.36 Киева доллар не покинул отметку 26,07/26,09 UAH/USD.
US
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:03
дядя Caша
Перед длинными выходными возмещали ПДВ "стахановскими" темпами
24 мая - 5,248 млрд
25 мая - 2,245 млрд
Живите своим умом!
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:04
ЗдГрасте,что значит провальные?А сколько зелени наколядовали под смешные 5%?270 лямчиков!
А по гривне все понимают,ход до 28-ти до нового года вполне возможен,вот и не рискуют банкстеры своими(или не своими) бабулесами словить минуса в твёрдой валюте,что и подтверждают результаты аукциона))).
Граждане,ждал что евро упадёт к доллару,оно упало к доллару,теперь страшно начинать покупать,вдруг ещё упадёт,будет больно морально и кошельку)))
Как думаете,за гривну наверное пойдёт,а вдруг и гривна ещё укрепится,печаль короче двойная и сплошная,дождался дешёвой цены,но помню истину жизни,что каждому словившему дно,новое дно в подарок,классика вроде,но никак не могу разучиться наступать на одни и те же грабли,выскажите своё фэ,буду благодарен!
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