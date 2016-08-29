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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50275028502950305031>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:44

Увiмкнув NEWS ONE панове , коли вже закриють цей сєпарський рупор .Ватний тусняк , куди СБУ дивиться? не розумiю.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 23:49

  buratinyo написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Сибарит написав:Было одно из самых серьезный ослаблений валютных ограничений. НБУ увеличил срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. Это привело к временному дефициту валюты. Дальнейшее увеличение этого срока в 17 уже оказалось не столь критичным.

Я так розумiю, в цьому роцi таких послаблень не буде, бо дуже потрiбна валюта , але може щось виникнути iнше, тому гадаю що зростання курса може пiти трохи ранiше нiж всI очикують .

*Відправлено з Чату

Предвыборная метушня будет как никогда значимой в этот раз. Эту страну можно грабить - такое мнение сложилось у иностранцев, судя по случайно услышанному мнению от них. Россия пытается сохранить лицо. Поэтому очередной майдан в Украине Россия больше не решится создавать, но благодаря последнему росту цен на нефтепродукты она вполне может поучаствовать в выборах, резервы в России есть и в конце концов мы соседи и с этим ничего нельзя поделать - им надо соседствовать с нашим будущим руководством, которое можно будет также легко обдурить в экономических вопросах, как некоторых папередников.

Считаю, что для России самыми неудобными было всего лишь два наших президента это умненький Кучма и, как ни странно, простоватый сбежавший Янукович. Именно поэтому эти президенты испытали на себе всю мощь вредительской работы российской ФСБ. ИмХО, все остальные сдавали украинские национальные интересы аж бегом, включая и Кравчука, и Ющенко с Тимошенко.

Учитывая изложенный контекст, также очень и очень слабый рост украинской экономики, а также огромный гривневый навес от ОВГЗ и евробондов можно предположить, что накануне поступления валюты с целью финансирования выборов минфин вкинет в оборот значительные объемы гривны с целью гарантирования недопущения опасной для бюджета и экономики ревальвации гривны. Так как точное дозирование при этом невозможно, то на межбанке начнутся значительные Колебания курсов. Главных вопроса два - когда это начнется и какой объем валюты при этом зайдет для финансирования выборов в страну по б/н и какой в виде налички. Ответы на эти вопросы взаимосвязанные, мне кажется, чем больше валюты зайдет на выборы (как станет известно точно или предположительно согласно разведданным) - тем раньше начнется катавасия на межбанке.

Мы можем предполагать только. Если власть не будут сильно пытаться сменить (а роль президента сейчас к тому же урезана в украинской власти), то катавасия на межбанке начнется где-то в октябре-ноябре и будет зависеть больше от холодов, чем от выборов. А если захотят активно поменять не только президента в марте 2019 года, но и всю ВР в сентябре 2019 года, то значительные колебания на валютном рынке возможно начнутся в еще в июле, т.е. на два месяца раньше, чем в 2017 году.
Такую стратегию вы описали , почти лабиринт в котором множество вариантов . 1. То что грабят сейчас Украину перед выборами в три кармана -это факт , что скоро управлять государством будет просто народ , так как набоюдается бездействие власти одна видимость ,почти самоустранение .2. Валюту на выборы могли уже завести т н «нерезы» они же украинские офшорники , поэтому большого притока не будет -время нестабильное .3.Вы не учли , что курс доллара может ещё зависеть от наростания военной фазы на востоке страны , а так же введение ВП июль-август , если будет критическая ситуация .В 19-ый не хочу забегать , дай Бог этот год пережить .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 07:44

  Перес де Куэльяр написав:Увiмкнув NEWS ONE панове , коли вже закриють цей сєпарський рупор .Ватний тусняк , куди СБУ дивиться? не розумiю.

*Відправлено з Чату

Иногда смотрю сей "новостной" и "аналитический" канал в академических целях, ну чтобы не отставать от методичек. И да, там иногда проскакивают боль-мень нормальные персонажи (Дима, Вячеславович и etc.), но это, как мене лично сдается, делается для прикрытия.
Харьковские начинают короткую трудовую неделю следующим образом: $ 26.00/26.05
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:12

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков».

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал «легче», понизившись с уровня 57 615,7 млн. грн. к отметке 54 778,0 млн. грн., смягчая агрессивность появившихся на прошлой неделе на межбанке «зеленых быков» и намекая на заморозку роста курса доллара.

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 25 мая по спросу и по предложению потерял по 25,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1623, просев до $1,1610 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1594 на открытии торгов в Европе.

Дата: 29 мая 2018 г. на 10.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,40/30,63 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,417 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:17

Привет из Днепра-2

Довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,07/26,09 UAH/USD. «Утро началось со снижения, однако рассчитывать на длительность коррекции пока преждевременно», - заметил наш консультант.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:22

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку. ЧР Киів 95/00 .Є тенденція напрямку на зниження .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:22

дядя Caша


На этой неделе погашений ОВГЗ не будет.
Сегодня состоится аукцион по привлечению , будут предложены 5 выпусков гривневых ОВГЗ, причем 3-х месячные уже не предлагаются.
Будут предложены 6,9,12 месячные 2-ух и 5-ти летние ОВГЗ, так-же будет доразмещение 1,5 летних ОВГЗ в евро.

Аукцион на прошлой неделе был провальным, на фоне погашения на 3,5 млрд.грн удалось привлечь всего 160 млн.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:39

Привет из Днепра-3

Как и предупреждал наш гуру, откат «американца» на межбанке затормозился – по состоянию на 10.36 Киева доллар не покинул отметку 26,07/26,09 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:03

дядя Caша

Перед длинными выходными возмещали ПДВ "стахановскими" темпами

24 мая - 5,248 млрд
25 мая - 2,245 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:04

  zzzzzz написав:
Аукцион на прошлой неделе был провальным, на фоне погашения на 3,5 млрд.грн удалось привлечь всего 160 млн.грн.


ЗдГрасте,что значит провальные?А сколько зелени наколядовали под смешные 5%?270 лямчиков!
А по гривне все понимают,ход до 28-ти до нового года вполне возможен,вот и не рискуют банкстеры своими(или не своими) бабулесами словить минуса в твёрдой валюте,что и подтверждают результаты аукциона))).

Граждане,ждал что евро упадёт к доллару,оно упало к доллару,теперь страшно начинать покупать,вдруг ещё упадёт,будет больно морально и кошельку)))

Как думаете,за гривну наверное пойдёт,а вдруг и гривна ещё укрепится,печаль короче двойная и сплошная,дождался дешёвой цены,но помню истину жизни,что каждому словившему дно,новое дно в подарок,классика вроде,но никак не могу разучиться наступать на одни и те же грабли,выскажите своё фэ,буду благодарен!
somilitark
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