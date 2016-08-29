RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5027502850295030

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:08

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:
Аукцион на прошлой неделе был провальным, на фоне погашения на 3,5 млрд.грн удалось привлечь всего 160 млн.грн.


ЗдГрасте,что значит провальные?А сколько зелени наколядовали под смешные 5%?270 лямчиков!
А по гривне все понимают,ход до 28-ти до нового года вполне возможен,вот и не рискуют банкстеры своими(или не своими) бабулесами словить минуса в твёрдой валюте,что и подтверждают результаты аукциона))).

Граждане,ждал что евро упадёт к доллару,оно упало к доллару,теперь страшно начинать покупать,вдруг ещё упадёт,будет больно морально и кошельку)))

Как думаете,за гривну наверное пойдёт,а вдруг и гривна ещё укрепится,печаль короче двойная и сплошная,дождался дешёвой цены,но помню истину жизни,что каждому словившему дно,новое дно в подарок,классика вроде,но никак не могу разучиться наступать на одни и те же грабли,выскажите своё фэ,буду благодарен!
Добавлено: Чт 24 май, 2018 12:46
Re: Валютный рынок в контексте
Кто то планирует в евро заходить? При девале гривны ,евро будет слабеть к доллару ,
допустим диапазон 1.08-1.10 и на этом ,как бы Вы просто останетесь при своих гривнах ? Тоже стоит подумать .есть ли смысл ?.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 29 тра, 2018 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 06.01.17
Подякував: 416 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:16

Индекс доллара с утра бодренько двинулся вверх, EUR/USD 1.157
Mazay256
 
Повідомлень: 130
З нами з: 15.06.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:18

Привет из Днепра-4

На 11.11 котировки безналичного «американца» симметрично сузили спред 26,075/26,085 UAH/USD на фоне установившегося равновесия покупок и продаж.

Дата: 29 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.52

Мелкий опт «неформал»

$ 25,98/26,02 UAH/USD
EUR 30,50/30,65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 29 мая 2018 г. на 10.54
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,06 UAH/USD
€ 30,35/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского предложения доллара.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 29 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 29 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64254
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3870 раз.
Подякували: 7284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:36

  Перес де Куэльяр написав:Увiмкнув NEWS ONE панове , коли вже закриють цей сєпарський рупор .Ватний тусняк , куди СБУ дивиться? не розумiю.

*Відправлено з Чату

Я проти закриття каналу Ньюс-уан.Редакційна політика доволі виважена.Це єдиний канал,який дає можливість висловитись Саакашвілі.Та й серед інших гостей більше нормальних політиків.
tea
 
Повідомлень: 14166
З нами з: 15.11.08
Подякував: 140 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:38

  zzzzzz написав:дядя Caша
Аукцион на прошлой неделе был провальным, на фоне погашения на 3,5 млрд.грн удалось привлечь всего 160 млн.грн.

В мене таке прохання до Вас - розміщуйте інфо про залучення коштів,де б були показники скільки хотіли залучити і скільки вдалось.Тоді б можна було робити висновки - провальний аукціон чи ні.
tea
 
Повідомлень: 14166
З нами з: 15.11.08
Подякував: 140 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:39

Привет из Днепра-5

Появившиеся около 11.34 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,075/26,085 UAH/USD, где он удерживается по состоянию на 11.37 сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.

Дополуденное снижение курса безналичного доллара приостановленное около 11.1- сбалансированностью рынка, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указывало снижение ставок гривневым межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых.
Эта динамика плохо согласуется с заметным снижением объема остатков в нанцвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64254
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3870 раз.
Подякували: 7284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:45

  tea написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша
Аукцион на прошлой неделе был провальным, на фоне погашения на 3,5 млрд.грн удалось привлечь всего 160 млн.грн.

В мене таке прохання до Вас - розміщуйте інфо про залучення коштів,де б були показники скільки хотіли залучити і скільки вдалось.Тоді б можна було робити висновки - провальний аукціон чи ні.


https://www.minfin.gov.ua/news/borg

Копипастом я не буду заниматься. Все данные представлены на официальном сайте Министерства финансов.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27223
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:01

Re: Валютный рынок в контексте

tea Віщання проти Украіни ?Ви недалекоглядний громадянин. Наразі трохи вниз Киів 94/98.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 29 тра, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 06.01.17
Подякував: 416 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:04

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Копипастом я не буду заниматься. Все данные представлены на официальном сайте Министерства финансов.

І правильно, тим більше, що тут за це ніхто не подякує, як нібито той плюс, це остання гривня з гаманця форумчанина. Не дякуєте - шукайте самі по інету цінну інфу, все дуже просто. Розсипати бісер перед ... невдячними немає сенсу.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4733
З нами з: 07.04.12
Подякував: 3630 раз.
Подякували: 1666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:32

Привет из Днепра-6

Пополудни, на 12.15 котировки доллара на межбанке нехотя приподнялись к отметке 26,085/26,095 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей.

На 12.23 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 25,95/25,98 UAH/USD, евро – 30,40/30,55 UAH/EUR. Столичные валютчики констатируют вялую, хотя и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в паре доллар-гривня на фоне некоторой коррекции действующих цен: 26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB.

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.

Дата: 29 мая 2018 г. на 12.30

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,35/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64254
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3870 раз.
Подякували: 7284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5027502850295030
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6255 1320569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 09:35
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1218, 1219, 1220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12190 1319000
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 08:52
airmax78
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.