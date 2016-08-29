zzzzzz написав: Аукцион на прошлой неделе был провальным, на фоне погашения на 3,5 млрд.грн удалось привлечь всего 160 млн.грн.
ЗдГрасте,что значит провальные?А сколько зелени наколядовали под смешные 5%?270 лямчиков! А по гривне все понимают,ход до 28-ти до нового года вполне возможен,вот и не рискуют банкстеры своими(или не своими) бабулесами словить минуса в твёрдой валюте,что и подтверждают результаты аукциона))).
Граждане,ждал что евро упадёт к доллару,оно упало к доллару,теперь страшно начинать покупать,вдруг ещё упадёт,будет больно морально и кошельку)))
Как думаете,за гривну наверное пойдёт,а вдруг и гривна ещё укрепится,печаль короче двойная и сплошная,дождался дешёвой цены,но помню истину жизни,что каждому словившему дно,новое дно в подарок,классика вроде,но никак не могу разучиться наступать на одни и те же грабли,выскажите своё фэ,буду благодарен!
Добавлено: Чт 24 май, 2018 12:46 Re: Валютный рынок в контексте Кто то планирует в евро заходить? При девале гривны ,евро будет слабеть к доллару , допустим диапазон 1.08-1.10 и на этом ,как бы Вы просто останетесь при своих гривнах ? Тоже стоит подумать .есть ли смысл ?.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 29 тра, 2018 10:16, всього редагувалось 1 раз.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Появившиеся около 11.34 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,075/26,085 UAH/USD, где он удерживается по состоянию на 11.37 сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.
Дополуденное снижение курса безналичного доллара приостановленное около 11.1- сбалансированностью рынка, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указывало снижение ставок гривневым межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика плохо согласуется с заметным снижением объема остатков в нанцвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
zzzzzz написав:Копипастом я не буду заниматься. Все данные представлены на официальном сайте Министерства финансов.
І правильно, тим більше, що тут за це ніхто не подякує, як нібито той плюс, це остання гривня з гаманця форумчанина. Не дякуєте - шукайте самі по інету цінну інфу, все дуже просто. Розсипати бісер перед ... невдячними немає сенсу.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Пополудни, на 12.15 котировки доллара на межбанке нехотя приподнялись к отметке 26,085/26,095 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей.
На 12.23 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 25,95/25,98 UAH/USD, евро – 30,40/30,55 UAH/EUR. Столичные валютчики констатируют вялую, хотя и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в паре доллар-гривня на фоне некоторой коррекции действующих цен: 26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.