Додано: Вів 29 тра, 2018 12:36

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков».



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал «легче», понизившись с уровня 57 615,7 млн. грн. к отметке 54 778,0 млн. грн., смягчая агрессивность появившихся на прошлой неделе на межбанке «зеленых быков» и намекая на заморозку роста курса доллара.



Довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,07/26,09 UAH/USD. «Утро началось со снижения, однако рассчитывать на длительность коррекции пока преждевременно», - заметил наш консультант.



Как и предупреждал наш гуру, откат «американца» на межбанке затормозился – по состоянию на 10.36 Киева доллар не покинул отметку 26,07/26,09 UAH/USD.



На 11.11 котировки безналичного «американца» симметрично сузили спред 26,075/26,085 UAH/USD на фоне установившегося равновесия покупок и продаж.



Появившиеся около 11.34 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,075/26,085 UAH/USD, где он удерживается по состоянию на 11.37 сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.



Дополуденное снижение курса безналичного доллара приостановленное около 11.1- сбалансированностью рынка, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указывало снижение ставок гривневым межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых.

Эта динамика плохо согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Пополудни, на 12.15 котировки доллара на межбанке нехотя приподнялись к отметке 26,085/26,095 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей.



Пополудни, к 12.30, цена доллара на межбанке консолидировалась на прежней отметке 26,85/26,095 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием спроса и предложения.



Около 13.30 Киева на фоне приподнявшихся цен (26,09/26,10 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 25 мая по спросу и по предложению потерял по 25,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 мая по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1623, просев до $1,1610 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1594 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 29 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,04 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 30,35/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 мая спрос понизился на 30,0-35,0 коп., офера просели 20,0-25,0 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 29 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.23 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 25,95/25,98 UAH/USD, евро – 30,40/30,55 UAH/EUR. Столичные констатирую вялую, хотя и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в паре доллар-гривня на фоне некоторой коррекции действующих цен: 26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,06 UAH/USD, евро – 30,40/30,63 UAH/EUR, рубль 0,411/0,417 UAH/RUB, Киев опт 25,98/26,02 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,98/26,02 UAH/USD UAH/USD, евро (опт) 30,50/30,65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,50/30,65 UAH/EUR UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 30,15/30,55 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 25,98/26,03 UAH/USD, розница – 25,95/26,05 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,06 UAH/USD; евро – 30,35/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,417 RUB/USD.



Стартовая сессия укороченной последней весенней недели на межбанке характеризовалась нехваткой гривневого ресурса, что стало одной из причин коррекции цен безналичного «американца». Тренд поддержал наличный «неформальный» рынок, также констатировав откат в паре доллар-гривня.



Нужда в перетоке более дешевого наличного доллара на дорогой валютный межбанк отпала ввиду тамошней коррекции цен «американца».



Думается, на стороне «зеленых медведей», вернувшихся на межбанк было подорожание «американца» на торгах 23-25 мая, в течение которых средневзвешенный курс вырос с уровня 26,0718 к отметке 26,1495 UAH/USD, создав повод для фиксации прибыли.

Не исключено, что отложенный с 26-28 мая приток экспортной выручки из-за рубежа (из-за длинных выходных в Украине и в США) имеет шанс пролонгировать вернувшийся на межбанк «медвежий» тренд на ближайших торгах.



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