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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5030503150325033>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:11

  Libo написав:Ну них себе! Вот оказывается где пожрать практически каждому по потребностям! Закусывай сколько влезет. А я только что купил черешню в Сильпо на Оболони по 300 грн./кг. Правда, крупную... Вот куда надо эмигрировать. Начинайте строить заборы. Понаедут.

Якщо ще сусiд Холява , то вважайте , що все майже безкоштовно в ЗапорiжжI.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

РАДА ЄС УХВАЛИЛА РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ УКРАЇНІ 1 МЛРД ЄВРО

Кошти покриватимуть потреби України на 2,5 роки.

Сьогодні, 29 травня, Рада Європейського союзу ухвалила рішення про надання чергової макрофінансової допомоги Україні на суму один мільярд євро.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"Ще один млрд євро кредитів покривають потреби в фінансуванні України протягом двох з половиною років. Позики будуть підтримувати стабілізацію економіки та програму структурних реформ, доповнюючи ресурси, надані МВФ та іншими донорами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже третє рішення про макрофінансову допомогу Україні з 2014 року. 

"Подальші виплати будуть обумовлені тим, що Україна поважатиме демократичні механізми та верховенство права та гарантуватиме повагу до прав людини. Вони надаватимуться для економічної політики та фінансових умов, зосереджуючи увагу на структурних реформах та надійних державних фінансах, включно з термінами їхнього виконання. Умови будуть закладені в меморандумі про взаєморозуміння між Україною та Комісією", - підкреслили у Раді ЄС.

Там також повідомили, що після кожної виплати Єврокомісія буде оприлюднювати інформацію про виконання Україною вимог, зокрема в сфері боротьби з корупцією.

https://tsn.ua/ukrayina/rada-yes-uhvali ... 62860.html
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:29

Re: Валютный рынок в контексте

Невже, навіть, платні обліківки виїхали в Польщу, що тут така тиша?))
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:30

Surfer
надеюсь, что без леса-кругляка, как условие.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:А я только что купил черешню в Сильпо на Оболони по 300 грн./кг.

Виходить, що олені купляють не тільки дорого бакс))
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:38

  Libo написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Libo написав:Ну них себе! Вот оказывается где пожрать практически каждому по потребностям! Закусывай сколько влезет. А я только что купил черешню в Сильпо на Оболони по 300 грн./кг. Правда, крупную... Вот куда надо эмигрировать. Начинайте строить заборы. Понаедут.

Якщо ще сусiд Холява , то вважайте , що все майже безкоштовно в ЗапорiжжI.

*Відправлено з Чату


Мне в Запорожье одно не нравится - там ваты много.
Среди них жить, все равно что среди неандертальцев.
Может даже среди неандертальцев лучше, чем среди этих "русскоговорящих автомобилестроителей."
Такое святое для нас место ими загадили!
:roll: :roll:


ДС не нравится ваша "говорливость" не по профилю ветки.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:38

Surfer Добра новина . Допомагають -довiряють, або нема куди дiватись платять за свою безпеку ,щоб кордон залишався там де зараз , а не у ЛьвовI. Гадаю курс повинен трохи знизитись на цiй новинI , якщо ще проiнформують ЗМI.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 29 тра, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:43

  Tekken написав:
  Libo написав:А я только что купил черешню в Сильпо на Оболони по 300 грн./кг.

Виходить, що олені купляють не тільки дорого бакс))


Так отож. Копыта резиновые, где парканулся, там и купил. Пусть крестьяне и продавцы эти бабки на своих детей потратят. Все равно бы пробухал.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:50

  Tekken написав:Невже, навіть, платні обліківки виїхали в Польщу, що тут така тиша?))


Говоруны, сформинровав за длинные выходные 4 страницы взаимных жалоб отдыхают. Кто на карьере песчаном, кто на разгрузке угля, к то на стройках недвижимости, как в известном кино Л. Гайдая.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:58

дядя Caша
а на ликеро-водочный нет? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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