Libo написав:Ну них себе! Вот оказывается где пожрать практически каждому по потребностям! Закусывай сколько влезет. А я только что купил черешню в Сильпо на Оболони по 300 грн./кг. Правда, крупную... Вот куда надо эмигрировать. Начинайте строить заборы. Понаедут.
Якщо ще сусiд Холява , то вважайте , що все майже безкоштовно в ЗапорiжжI.
РАДА ЄС УХВАЛИЛА РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ УКРАЇНІ 1 МЛРД ЄВРО
Кошти покриватимуть потреби України на 2,5 роки.
Сьогодні, 29 травня, Рада Європейського союзу ухвалила рішення про надання чергової макрофінансової допомоги Україні на суму один мільярд євро.
Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.
"Ще один млрд євро кредитів покривають потреби в фінансуванні України протягом двох з половиною років. Позики будуть підтримувати стабілізацію економіки та програму структурних реформ, доповнюючи ресурси, надані МВФ та іншими донорами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже третє рішення про макрофінансову допомогу Україні з 2014 року.
"Подальші виплати будуть обумовлені тим, що Україна поважатиме демократичні механізми та верховенство права та гарантуватиме повагу до прав людини. Вони надаватимуться для економічної політики та фінансових умов, зосереджуючи увагу на структурних реформах та надійних державних фінансах, включно з термінами їхнього виконання. Умови будуть закладені в меморандумі про взаєморозуміння між Україною та Комісією", - підкреслили у Раді ЄС.
Там також повідомили, що після кожної виплати Єврокомісія буде оприлюднювати інформацію про виконання Україною вимог, зокрема в сфері боротьби з корупцією.
Libo написав:Ну них себе! Вот оказывается где пожрать практически каждому по потребностям! Закусывай сколько влезет. А я только что купил черешню в Сильпо на Оболони по 300 грн./кг. Правда, крупную... Вот куда надо эмигрировать. Начинайте строить заборы. Понаедут.
Якщо ще сусiд Холява , то вважайте , що все майже безкоштовно в ЗапорiжжI.
Мне в Запорожье одно не нравится - там ваты много. Среди них жить, все равно что среди неандертальцев. Может даже среди неандертальцев лучше, чем среди этих "русскоговорящих автомобилестроителей." Такое святое для нас место ими загадили!
ДС не нравится ваша "говорливость" не по профилю ветки.
Surfer Добра новина . Допомагають -довiряють, або нема куди дiватись платять за свою безпеку ,щоб кордон залишався там де зараз , а не у ЛьвовI. Гадаю курс повинен трохи знизитись на цiй новинI , якщо ще проiнформують ЗМI.