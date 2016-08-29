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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5030503150325033

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:14

  Yuri_T написав:дядя Caша
а на ликеро-водочный нет? :mrgreen:


Нет. Но там вакансия - объявлен конкурс на должность начальника транспортного цеха.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:33

дядя Caша
мы, молодые штуцерщики.. падает...
мы ваша смена... падает, поднимается...

зы. 4 страницы взаимных жалоб - это, скажу я вам, сильно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:39

Re: Валютный рынок в контексте

То можна зразу підсумувати цей тиждень наперед: плавно-плавно бакс буде сповзати, або завмре на місці))
Tekken
 
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