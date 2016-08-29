Нет. Но там вакансия - объявлен конкурс на должность начальника транспортного цеха.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:14
Нет. Но там вакансия - объявлен конкурс на должность начальника транспортного цеха.
US
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:33
дядя Caша
мы, молодые штуцерщики.. падает...
мы ваша смена... падает, поднимается...
зы. 4 страницы взаимных жалоб - это, скажу я вам, сильно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:39
Re: Валютный рынок в контексте
То можна зразу підсумувати цей тиждень наперед: плавно-плавно бакс буде сповзати, або завмре на місці))
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