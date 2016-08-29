Додано: Вів 29 тра, 2018 17:33

дядя Caша

мы, молодые штуцерщики.. падает...

мы ваша смена... падает, поднимается...



зы. 4 страницы взаимных жалоб - это, скажу я вам, сильно.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.