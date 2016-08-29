Додано: Вів 29 тра, 2018 19:23

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в пятницу относительно доллара на 4,20 коп., на торгах вторника укрепился на 5,06 коп., оказавшись на уровне 26,0989 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 29 мая с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,14 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,07/26,09 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.10 Киева.



С указанного часа до 12.14 котировки доллара на МЕЖБАНКЕ консолидировались на уровне 26,075/26,085 UAH/USD. Появление на рынке системных игроков сбалансировало покупки и продажи, позволив сузить спред.



Пополудни, с 12.15 обозначилось некоторое преобладание спроса, дав старт медленному росту пары доллар-гривня. Вначале к 26,085/26,095 по состоянию на 12.15 Киева, а на обеденный перерыв рынок около 13.20 ушел на фоне более высоких цен - 26,09/26,10 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 13.50, когда новая порция спроса подняла курс СКВ до 26,10/26,12 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,10/26,12 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА во вторник.



Большинство сделок на межбанке 29 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0989 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,01% с 28,0672 UAH/USD до 26,0989 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 29 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке стало меньше гривни. Сезон компенсации НДС завершился, а погашений ОВГЗ не было.



Об этом недвусмысленно дали понять понизившиеся на транзитных и коррсчетах НБУ остатки в нацвалюте с уровня 57 615,7 млн. грн. к отметке 54 778,0 млн. грн.



Во-вторых, из-за длинных выходных в США и в Украине, участники межбанка ожидают удвоенную порцию притока экспортной выручки, часть которой может появиться на ближайшей сессии межбанка, пролонгировав «медвежий» тренд» доллара.



В-третьих, вторничный откат курса безналичного доллара выглядит «естественно» в контексте наблюдавшегося на прошлой неделе «зеленого» ралли, констатировавшего рост средневзвешенного курса доллара с уровня 26,0718 к отметке 26,1495 UAH/USD.



В четвертых, снижение цены «зеленого» безнала было поддержано падением доллара на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 29 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в торгах принимала участие незначительная партия СКВ, упавшая на счета экспортеров 25 мая.



Во-вторых, импортеры не спешили приобретать СКВ 29-го, рассчитывая на более низкие уровни цен 30 мая.



В-третьих, из-за длинных выходных начало новой недели, сопровождаемое, как известно, падением ликвидности торгов, сместилось на вторник.













Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 29 мая продемонстрировал внутридневное очень сдержанное, граничащее со стабильностью, снижение долларовых цен.

Собственно, наличный рынок после полудня вошел в боковой тренд, констатировав стабильность действующих цен, а в иных местах (Днепр), даже констатировал незначительное подорожание «американца».



Исключение составил рынок столицы, продемонстрировавший в течение вторника умеренное снижение действующих цен наличного доллара, обе позиции которого пробили вниз концептуальнозначимую отметку 26,00 UAH/USD. Вероятно здешним долларовым изобилием столица обязана приезду зарубежных футбольных фанов на финальную игру, оставивших в местных банках и ОП заметное количество наличной СКВ.



Утренней и дополуденной коррекцией наличный «неформальный» доллар, по всей видимости, обязан откату «американца» на валютном МЕЖБАНКЕ в комплекте с извечной нехваткой наличной гривни по «божеским» ценам.

Кроме того, мы не исключаем, что из-за вторничной смены тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке «зеленого» безнала, который высоковероятно сохранится на торгах среды, особой необходимости в перетоке более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк, не было, снижая давление на курс наличного «американца».



За исключением рынка Запорожья, констатировавшего по итогам вторничной сессии доминирование спроса, дилеры рынков остальных вышеперечисленных населенных пунктов сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж, в значительной степени способствовавшего приличным оборотам. В целом, повторивших хорошие показатели предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо прибавила 1,0 коп. (Днепр), либо не изменилась (Запорожье, Крыжополь), либо потеряла 1,0-3,0 коп. (Киев, Харьков, Одесса). Офера наличного доллара 29-го либо не изменились (Харьков, Крыжополь), либо потеряла 1,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» американца» понизились на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 1,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).



Таким образом, приход на валютный межбанк «зеленых медведей», агрессивность который на ближайших торгах высоковероятно вырастет в комплекте с нехваткой гривневого ресурса (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) обеспечили межсессионную коррекцию наличного доллара, который в большинстве населенных пунктов с обеда вторника прекратил снижение, а на рынке Днепра даже немного вырос.



Вот на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на сохранение клиентской торговой активности, порадовавшей местных дилеров своей активностью объемными валютообменными проектами.



Впрочем, по порядку.



Торги 29 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97-98/26,02-03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился ценой дисконтирования действующих цен сообразно настроениям клиентов и межбанка.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют просели с уровней открытия (25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.



После обеда на рынке Днепра немного вырос клиентский спрос на валюту, заставив местных дилеров немного приподнять обеденные минимумы цен.



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.



Благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 1,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просела на 2,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 25,97-98/26,02-03 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие нуждалось в небольшом снижении обеих позиций.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия, понизив биды и офера в паре доллар-гривня: 25,96/26,03 UAH/USD, евро – 30205/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая нуждалась из-за выросшего клиентского спроса в незначительном повышении цен.

Дилеры опта немного приподняли обе позиции, сохранив баланс спрос/предложение, благодаря которому была обеспечена ликвидность на приличном уровне.



Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 29 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием 25 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 2,0-3,0 коп., офера стали ниже на 3,0-4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 мая уровнями 30,30/30,50 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечную потерю бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 35,0 коп., офера потеряли столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 29 мая, приходилось заниматься выравниванием рынка сообразно «медвежьим» настроениям клиентов и межбанка, дисконтируя цены, которые после обеда нуждались в обратной операции из-за разворота доллара на межбанке наверх, активизировавшего клиентский спрос.



Тем не менее, наши дилеры приняли во внимание внутридневное, стартовавшее с 09.00 Киева динамичное снижение пары евро-доллар на мировом рынке forex, которое попыталось «закупорить» пару евро-доллар ниже уровня $1,1600, что привело к заметным курсовым потерям наличной пары евро-гривня в этот вторник.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1629 к отметке $1,1563, констатировав внутридневное его падение на заметные 66 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на эту потерю в паре евро-доллар, учтя при этом динамику наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 29 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1623 пара евро-доллар инициировала очень плавный рост, оказавшись около 09.05 Киева на внутридневном максимуме ($1,1637), с которого стартовала динамичная коррекция, уронившая пару на уровень $1,1520 по состоянию на 12.30 Киева.

Выбираясь из этой «ямы», пара евро-доллар затеяла «реабилитационное» ралли, которого хватило лишь на касание отметки $1,1558 к 19.30 Киева. Затем пара откатилась к $1,1546, не покидая эту цифру до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро остается под давлением против доллара США на европейской сессии рынка forex и коснулась минимальных значений за 10 месяцев, отдаляясь от внутридневного максимума на $1,1628 на фоне нестабильности в Италии. Доходность итальянских гособлигаций растет, увеличивая разрыв с бондами Германии до 264 б. п. - максимум с 2013 года, что плохо для евро. Новые выборы могут привести к власти итальянских евроскептиков, а это отдалит повышение ставок ЕЦБ. Падение ограничено уровнем $1,150, а рост - $1,1600.



Евро во вторник дешевеет почти ко всем мировым валютам, а доллар США и японская иена растут, поскольку политические кризисы в Италии и Испании поддерживают спрос на валюты «тихой гавани».



Евро к 15.25 Киева стоил $1,1559 против $1,1625 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.



Курс евро к японской иене опустился к этому времени на 1%, до ¥125,91 по сравнению со ¥127,19 в понедельник.



Курс доллара составил ¥108,96 против ¥109,42 накануне.



Италии грозят досрочные выборы, уже вторые в этом году. В понедельник президент страны Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. Обстановка в стране накалена, и эксперты опасаются, что на очередных выборах в Италии популисты-евроскептики наберут еще больше голосов и добьются выхода страны из еврозоны.



Перед элитами ЕС стоит сложная задача, которая заключается в том, чтобы придумать план, который сможет убедить голосующих итальянцев изменить свой выбор в ходе следующего раунда выборов, который пройдет не раньше сентября, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.



Кроме того, участников рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.

Канадский доллар дешевеет вместе с североамериканской нефтью пятую сессию подряд. Во вторник он потерял 0,3% в паре с долларом США.



Евро упал до минимума семи месяцев, иена и золото растут на фоне возобновившегося спроса на защитные активы. Инвесторы проявляют осторожность на фоне политической неопределенности в Италии и Испании. Доходность 2-летних облигаций Италии поднялась более чем на 100 базисных пунктов, до 1,89% на фоне распродажи бумаг из-за ситуации с формированием правительства в стране. Это пик с сентября 2013 года. Доходность 10-летних облигаций Италии увеличивалась на 29,2 базисных пункта, до 2,97%, четырехлетнего максимума. Спред между итальянскими и немецкими облигациями расширился до максимума с 2013 года.



Политический кризис в Италии вновь рождает страхи распада еврозоны. Вероятность выхода страны из валютного блока утроилась, согласно опросу Sentix. По данным исследовательской группы Sentix, показатель, измеряющий вероятность выхода Италии из валютного союза в течение следующих 12 месяцев, подскочил до 11,3% в мае с 3,6% в апреле. Это подтолкнуло индекс для всей зоны евро к 13%, самому высокому уровню в более чем за год.



«Трудности с формированием правительства в Италии и перспектива евроскептического альянса между партией «Лига севера» и движением «5-звезд» встревожили инвесторов», - сказал Манфред Хюбнер, управляющий директор Sentix. Но, в отличие от предыдущих шоков на финансовом рынке, когда хаос легко распространялся на соседние страны, сейчас риски, похоже, ограничены. Согласно отчету, показатель риска заражения снизился до 34,3% с 43%. «Это необычайно позитивная новость объясняется тем, что вероятность того, что другие страны покинут валютный блок до сих пор практически не выросла вследствие итальянских потрясений», - сказал Хюбнер.



«Усилия, направленные на стабилизацию блока в последние годы, не были напрасными». Sentix опросил 1000 институциональных и розничных инвесторов с 24 мая по 26 мая.



По словам гуру, «реальной надежды на то, что итальянские выборы в этом году приведут к достижению положительного для рынка результата, никогда не было», поэтому инвесторы смогли превентивно на протяжении нескольких месяцев «снизить риск».



Существует очень реальная вероятность того, что выборы усилят позиции популистов и вызовут более резкое расхождение с Брюсселем.

Поскольку членство Италии в еврозоне, вероятно, займет центральное место в программе на новых выборах, единая валюта падает. Евро теряет 0,7% против доллара, опустившись до семимесячного минимума.



Европейские рынки также следят за событиями в Испании. 25 мая лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что выносит на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Мариано Рахоя, и предложил свою кандидатуру на место нового председателя правительства. В понедельник СМИ сообщили, что парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству 31 мая и 1 июня. IBEX 35 в Мадриде опустился на 1,7%, тогда как доходность облигаций в Испании также выросла на фоне повышенного политического риска в Южной Европе.



Таким образом, во вторник с утра на рынке итальянского долга начались тотальные распродажи, которые подкосили евро и аппетиты к риску во всем мире.



Доходность 10-летнего итальянского долга вырастала во вторник от открытия на 2,70% до 3,43%, хотя еще 17 мая она находилась на уровне 2,10%.



В паре евро-доллар это привело к тому, что она и так еле удерживалась от падения над отметкой $1,16 просто рухнула на $1,15.



Аналитические ленты теперь пишут, что евро падает из-за роста риска развала еврозоны. Правда, поскольку паника была мало на чем основана, то позже во вторник доходность итальянских облигаций вернулась к 2,93%.



Глава ЦБ Италии Виско заявил, что не видит никаких причин для такого поведения рынков, кроме эмоций. Действительно, лидеры популистских партий неоднократно заявляли, что не собираются выводить Италию из зоны евро.

Кроме того, популистские партии не смогли сформировать коалицию.



Да, новый «технический» премьер, назначенный президентом Италии Маттареллой, не получит поддержки в парламенте, поэтому это правительство будет существовать недолго, до новых выборов.

Да, опросы показывают, что популярность популистских партий растет. Но это вряд ли угрожает евро. Конфликт у популистских партий с ЕС и ЕЦБ идет вокруг выполнения норм ЕС по сокращению дефицита бюджета, и это было известно давно.



Вице-президент ЕЦБ Констанцио заявил о том, что Италия должна соблюдать правила. Помогать удерживать доходность итальянского долга от роста ЕЦБ станет только в том случае, если Италия будет выполнять требования по целям ЕС по дефициту (отношению дефицита бюджета к ВВП).

Полагаю, происходящее ни в малейшей степени не пугает ЕЦБ и структуры ЕС, наоборот, помогает осознать Италии, что популизм ни к чему хорошему не приведет.



Рост доходностей - это наказание для Италии. Впрочем, мы и не думаем, что политики-популисты в Италии действительно стремятся пойти на конфликт с ЕС. В первую очередь они стремятся к власти и популистские обещания – лишь инструмент для ее получения. Если начинали популистские партии «Пять звезд» и «Северная лига» с лозунгами о необходимости вывода Италии из еврозоны, то по мере входа в реальную политику они от этих лозунгов полностью отказались. Нет сомнений, что как только та или иная популистская партия добьется реальной власти и вступит в переговоры с ЕС, риторика этой партии изменится еще больше в сторону признания реального положения вещей. То же самое в свое время происходило и с греческой партией «Сириза» и ее лидером Ципрасом. Греция в итоге выполнила все требования ЕС по реформам.



Так что мы полагаем, что евро ничего не угрожает и этот «итальянский долговой кризис» не несет никакой опасности. Другое дело, что технически на евро-долларе сломались дивергенции, обещавшие быстрый отскок вверх. Ожидаемый нами быстрый и «короткий» отскок обратно к $1,20 после такого обвала уже крайне маловероятен, более того, технически картина смотрится безнадежно, поскольку пробит минимум от 7 ноября 2017 года на $1,1550, впереди просто бездна, никаких поддержек. Но возможно, пара сможет удержаться в районе «круглого» уровня $1,15, и затем начать постепенно подниматься.



Отметим одну характерную деталь – от $1,24 до $1,18/1,17 пара евро-доллар падала вообще без видимых причин. И только на этой неделе появилось «железное» пояснение тому, почему евро обречен – обвал на итальянском рынке госдолга и политический кризис в Италии. Обычно на рынке объяснение появляется к концу тренда. В начале тренда, рынки еще сосредоточены на объяснениях, которые прогнозируют продолжение предыдущего тренда, в противоположную сторону. В последний раз это были дефициты-«близнецы» в США, наличие которых должно было объяснять прошедшее ранее падение доллара. Теперь же рынки еще долго будут фокусироваться на доходностях итальянского долга и возможных эффектах «домино», опасностях «инфицирования» долговым кризисом других (преимущественно южных) стран еврозоны. Обычно когда масс-медиа поднимают тему развала еврозоны, пара евро-доллар уже «почивает на лаврах» минимумов.



Продолжая тему катаклизмов, напомним, что Джордж Сорос 29-го заявил о том, что мир ждет новый финансовый кризис, а Европу – большие проблемы.



Строго говоря, предпосылок для кризиса в экономиках США и Европы не видно.



Правда, индекс Dow Jones показывает 29-го падение на 1,79%, пребывая на отметке 24 310,81 пункта по состоянию на 20.12 Киева, но это все равно более чем на 1000 пунктов выше минимумов года. Думается, аппетиты к риску на рынках восстановятся со временем, что приведет к падению доллара против всех типов активов. Локально, впрочем, пара евро-доллар еще может обновить минимумы и опуститься под отметку $1,15, но в районе $1,15 возможен выход крупных игроков с покупками резко подешевевшего евро.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,30/30,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне пятнадцатикопеечного снижения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение 29 мая 30 пунктов по спросу и потеряв 50 пунктов по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера потеряли 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия пятницы на 35,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 мая по спросу выросли на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Стартовая сессия укороченной последней весенней недели на межбанке характеризовалась нехваткой гривневого ресурса, что стало одной из причин коррекции цен безналичного «американца». Тренд поддержал наличный «неформальный» рынок, также констатировав откат в паре доллар-гривня.



Нужда в перетоке более дешевого наличного доллара на дорогой валютный межбанк отпала ввиду тамошней коррекции цен «американца».



Думается, на стороне «зеленых медведей», вернувшихся на межбанк было подорожание «американца» на торгах 23-25 мая, в течение которых средневзвешенный курс вырос с уровня 26,0718 к отметке 26,1495 UAH/USD, создав повод для фиксации прибыли.

Не исключено, что отложенный с 26-28 мая приток экспортной выручки из-за рубежа (из-за длинных выходных в Украине и в США) имеет шанс пролонгировать вернувшийся на межбанк «медвежий» тренд на ближайших торгах.



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