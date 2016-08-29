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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5031503250335034

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:25

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:
  Tekken написав:Невже, навіть, платні обліківки виїхали в Польщу, що тут така тиша?))


Говоруны, сформинровав за длинные выходные 4 страницы взаимных жалоб отдыхают. Кто на карьере песчаном, кто на разгрузке угля, к то на стройках недвижимости, как в известном кино Л. Гайдая.

US

Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня? :)

Зараз ще може бути продовження :wink:, бо обговорення модерації... :D
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:26

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:
  Tekken написав:Невже, навіть, платні обліківки виїхали в Польщу, що тут така тиша?))


Говоруны, сформинровав за длинные выходные 4 страницы взаимных жалоб отдыхают. Кто на карьере песчаном, кто на разгрузке угля, к то на стройках недвижимости, как в известном кино Л. Гайдая.

US

Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня? :)

Вы удивлены?
Я -нет!
Trast
 
Повідомлень: 37
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