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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5032503350345035>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:25

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:
  Tekken написав:Невже, навіть, платні обліківки виїхали в Польщу, що тут така тиша?))


Говоруны, сформинровав за длинные выходные 4 страницы взаимных жалоб отдыхают. Кто на карьере песчаном, кто на разгрузке угля, к то на стройках недвижимости, как в известном кино Л. Гайдая.

US

Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня? :)

Зараз ще може бути продовження :wink:, бо обговорення модерації... :D
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:26

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:
  Tekken написав:Невже, навіть, платні обліківки виїхали в Польщу, що тут така тиша?))


Говоруны, сформинровав за длинные выходные 4 страницы взаимных жалоб отдыхают. Кто на карьере песчаном, кто на разгрузке угля, к то на стройках недвижимости, как в известном кино Л. Гайдая.

US

Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня? :)

Вы удивлены?
Я -нет!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:45

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 29 тра, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:49

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:
  Tekken написав:Невже, навіть, платні обліківки виїхали в Польщу, що тут така тиша?))


Говоруны, сформинровав за длинные выходные 4 страницы взаимных жалоб отдыхают. Кто на карьере песчаном, кто на разгрузке угля, к то на стройках недвижимости, как в известном кино Л. Гайдая.

US

Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня? :)

Слава Украине :D
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:13

Yuri_T

отложенный спрос тех, кто не успел в прошлом году откупиться ниже 26 :D

Я конечно догадываюсь, что фраза есть продолжение оканчивающихся депозитов, но среди сегодняшней печали в теме, это звучит бодро и весело :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:40

Re: Валютный рынок в контексте

Готовьтесь хомячки, евро валится, гривна будет валиться следом с лагом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:41

  ЛАД написав:Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня? :)


Стерли и забанили, потому что ты, противный пида-рашкин, гонишь тут на наше святое - на ОУН-УПА.
Пожалуйста, никогда так больше не делай.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:46

  дядя Caша написав:
  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:.......
Говоруны, сформинровав за длинные выходные 4 страницы взаимных жалоб отдыхают. Кто на карьере песчаном, кто на разгрузке угля, к то на стройках недвижимости, как в известном кино Л. Гайдая.

US

Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня? :)


Возможно, на Вас жаловались.

US

Не сомневаюсь. Могу даже с почти 100%-ой вероятностью сказать кто.
Но не обязательно реагировать на любую жалобу.

P.s. Интересно, на пост Libo жалобу писать надо?
Или всё равно не удалят, потому что "ОУН-УПА - это святое"? Смайлик ставить как-то не хочется.

P.p.s. сірий
Слава Украине :D

Слава, слава. И героям тоже. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 тра, 2018 20:52, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:49

Бабченко умер в машине "скорой"

http://gordonua.com/news/localnews/babc ... 48592.html
Гурман
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:58

А я благодарен зеленым буквам-как только они рисуют прогноз евро к паритету-значит будет расти и так и происходило все время,как только евро начал спуск-зеленые буквы писали о том,что евро все-таки стремится к 1.2 и я долго не ждал-сразу избавился от евро.
Спасибо зеленым буквам!
Trast
 
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