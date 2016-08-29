ЛАД написав:
Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня?
Зараз ще може бути продовження , бо обговорення модерації...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:25
Зараз ще може бути продовження , бо обговорення модерації...
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:26
Вы удивлены?
Я -нет!
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:45
видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 29 тра, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:49
Слава Украине
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:13
Yuri_T
отложенный спрос тех, кто не успел в прошлом году откупиться ниже 26
Я конечно догадываюсь, что фраза есть продолжение оканчивающихся депозитов, но среди сегодняшней печали в теме, это звучит бодро и весело
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:40
Re: Валютный рынок в контексте
Готовьтесь хомячки, евро валится, гривна будет валиться следом с лагом.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:41
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:46
Не сомневаюсь. Могу даже с почти 100%-ой вероятностью сказать кто.
Но не обязательно реагировать на любую жалобу.
P.s. Интересно, на пост Libo жалобу писать надо?
Или всё равно не удалят, потому что "ОУН-УПА - это святое"? Смайлик ставить как-то не хочется.
P.p.s. сірий
Слава, слава. И героям тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 тра, 2018 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:49
Бабченко умер в машине "скорой"
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:58
А я благодарен зеленым буквам-как только они рисуют прогноз евро к паритету-значит будет расти и так и происходило все время,как только евро начал спуск-зеленые буквы писали о том,что евро все-таки стремится к 1.2 и я долго не ждал-сразу избавился от евро.
Спасибо зеленым буквам!
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