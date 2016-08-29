RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5032503350345035

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:59

  Libo написав:
  ЛАД написав:Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня? :)


Стерли и забанили, потому что ты, противный пида-рашкин, гонишь тут на наше святое - на ОУН-УПА.
Пожалуйста, никогда так больше не делай.

:lol: :lol: :lol:
Ви розумієте ЛАД непогана людина ,розумний трохи наївний в міру надоідливий аби трохи йому стати більш украінським ,а не залишком совка,то гадаю був би ще поважний козак .
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 06.01.17
Подякував: 419 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5032503350345035
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Trast і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1218, 1219, 1220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12195 1320013
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 20:36
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6256 1320779
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 12:20
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36819
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.