Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:59
Ви розумієте
ЛАД
непогана людина ,розумний трохи наївний в міру надоідливий аби трохи йому стати більш украінським ,а не залишком совка,то гадаю був би ще поважний козак .
Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:09
Уже второй аукцион подряд Минфин привлекает мизерные объемы гривны , но при этом берет активно валюту.
На прошлой неделе было погашение ОВГЗ на 3,5 млрд.грн а привлечено было всего-лишь 160 млн грн , на этой неделе вообще антирекорд по привлечению установлен, удалось привлечь всего 62 млн.грн . НО при этом на прошлом аукционе было привлечено 272 млн.долларов , а на сегодняшнем аукционе 65 млн.евро. Какая-то нездоровая тенденция.Я не помню что-бы аукционы по привлечению гривны вторую неделю подряд были такими плохими. А еще что мне совсем не понравилось , это маленькие объемы поданных заявок от банков по гривне. Не знаю чем это объяснить
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:13
zzzzzz написав:
Уже второй аукцион подряд Минфин привлекает мизерные объемы гривны , но при этом берет активно валюту.
На прошлой неделе было погашение ОВГЗ на 3,5 млрд.грн а привлечено было всего-лишь 160 млн грн , на этой неделе вообще антирекорд по привлечению установлен, удалось привлечь всего 62 млн.грн .
НО при этом на прошлом аукционе было привлечено 272 млн.долларов , а на сегодняшнем аукционе 65 млн.евро.
Какая-то нездоровая тенденция.Я не помню что-бы аукционы по привлечению гривны вторую неделю подряд были такими плохими.
А еще что мне совсем не понравилось , это маленькие объемы поданных заявок от банков по гривне. Не знаю чем это объяснить
Ви больше в этом понимаете ,хотел бы услишать ваши предположения по этой ситуации.Пож. развивайте мысль.
Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:15
Libo написав: дядя Caша написав: с деньгами надо уметь расставаться легко и весело. US
Во вторник легко и весело купил новую машину. Два дня также легко и весело обмывали, что существенно добавило к её стоимости.
Аж даже гривна укрепилась.
А завтра последний день на работе в этом украинском цикле.
Очнемся теперь только в понедельник.
A чим не влаштовувала попередня пральна машина?Чи просто вже застаріла?
Qwerty
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:16
ЛАД написав:
P.p.s.
сірий
Слава Украине
Слава, слава. И героям тоже.
Ні не так,треба ТРИЗУБ на ніч цілувати(три рази) о-бо-в*яз-ко-во
І всяка нечість відійде.
Надобраніч!!!
Востаннє редагувалось
сірий
в Вів 29 тра, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
сірий
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:18
Перес де Куэльяр У меня пока что нет ответа. Надо подумать и проанализировать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:25
Возмещение ПДВ
24 мая - 5,248 млрд 25 мая - 2,245 млрд 29 мая - 0,210 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:26
Zebra написав:
Готовьтесь хомячки, евро валится, гривна будет валиться следом с лагом.
Щота не віритьсі, як на сьогоднішній день. То я про гривню
Ihor Pavlovycz
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:27
сірий написав: ЛАД написав:
P.p.s.
сірий
Слава Украине
Слава, слава. И героям тоже.
Ні не так,треба ТРИЗУБ на ніч цілувати(три рази) о-бо-в*яз-ко-во
І всяка нечість відійде.
Надобраніч!!!
Ооо, вже чути, як хтось лоба товче до тризуба
Tekken
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:32
Политический кризис в Италии пошатнул европейские финансовые рынки. Инвесторов пугает перспектива досрочных выборов и усиление позиций националистических партий. Основные европейские индексы в падали в течение дня. Индекс капитализации миланской фондовой биржи FTSE MIB во вторник потерял 2,7%, в Британии индекс FTSE упал на 1,26%, немецкий Dax - на 1,58%, французский Cac 40 - на 1,3%. Выросли продажи итальянских гособлигаций. Двухлетние итальянские облигации резко упали в цене, доходность по ним сделала сильнейший скачок, превысив 2% впервые с 2013 года. Цена облигаций влияет на стоимость заимствования денег для правительства. Сейчас валовый госдолг долг Италии составляет 130% ее ВВП. Массовая продажа облигаций повлекла за собой падений акций банков, вложившихся в итальянский госдолг - Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Unicredit UBI Banca. .......... Общеевропейский индекс Stoxx 600 во вторник упал на 1,38% ...... https://www.bbc.com/russian/news-44295006
Востаннє редагувалось
ЛАД
в Вів 29 тра, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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