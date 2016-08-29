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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50335034503550365037>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:59

  Libo написав:
  ЛАД написав:Я не написал ни одной жалобы. За это стёрли почти все мои посты и забанили на пол дня? :)


Стерли и забанили, потому что ты, противный пида-рашкин, гонишь тут на наше святое - на ОУН-УПА.
Пожалуйста, никогда так больше не делай.

:lol: :lol: :lol:
Ви розумієте ЛАД непогана людина ,розумний трохи наївний в міру надоідливий аби трохи йому стати більш украінським ,а не залишком совка,то гадаю був би ще поважний козак .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:09

Уже второй аукцион подряд Минфин привлекает мизерные объемы гривны , но при этом берет активно валюту.

На прошлой неделе было погашение ОВГЗ на 3,5 млрд.грн а привлечено было всего-лишь 160 млн грн , на этой неделе вообще антирекорд по привлечению установлен, удалось привлечь всего 62 млн.грн .

НО при этом на прошлом аукционе было привлечено 272 млн.долларов , а на сегодняшнем аукционе 65 млн.евро.

Какая-то нездоровая тенденция.Я не помню что-бы аукционы по привлечению гривны вторую неделю подряд были такими плохими.

А еще что мне совсем не понравилось , это маленькие объемы поданных заявок от банков по гривне. Не знаю чем это объяснить
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:13

  zzzzzz написав:Уже второй аукцион подряд Минфин привлекает мизерные объемы гривны , но при этом берет активно валюту.

На прошлой неделе было погашение ОВГЗ на 3,5 млрд.грн а привлечено было всего-лишь 160 млн грн , на этой неделе вообще антирекорд по привлечению установлен, удалось привлечь всего 62 млн.грн .

НО при этом на прошлом аукционе было привлечено 272 млн.долларов , а на сегодняшнем аукционе 65 млн.евро.

Какая-то нездоровая тенденция.Я не помню что-бы аукционы по привлечению гривны вторую неделю подряд были такими плохими.

А еще что мне совсем не понравилось , это маленькие объемы поданных заявок от банков по гривне. Не знаю чем это объяснить
Ви больше в этом понимаете ,хотел бы услишать ваши предположения по этой ситуации.Пож. развивайте мысль.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:15

  Libo написав:
  дядя Caша написав:
с деньгами надо уметь расставаться легко и весело.

US


Во вторник легко и весело купил новую машину. Два дня также легко и весело обмывали, что существенно добавило к её стоимости.
Аж даже гривна укрепилась.
А завтра последний день на работе в этом украинском цикле.
Очнемся теперь только в понедельник.
:lol: :lol: :lol:

A чим не влаштовувала попередня пральна машина?Чи просто вже застаріла?
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:16

  ЛАД написав:
P.p.s. сірий
Слава Украине :D

Слава, слава. И героям тоже. :)

Ні не так,треба ТРИЗУБ на ніч цілувати(три рази) о-бо-в*яз-ко-во :lol:
І всяка нечість відійде.
Надобраніч!!!
Востаннє редагувалось сірий в Вів 29 тра, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:18

Перес де Куэльяр

У меня пока что нет ответа. Надо подумать и проанализировать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:25

Возмещение ПДВ

24 мая - 5,248 млрд
25 мая - 2,245 млрд

29 мая - 0,210 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:26

  Zebra написав:Готовьтесь хомячки, евро валится, гривна будет валиться следом с лагом.

Щота не віритьсі, як на сьогоднішній день. То я про гривню
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:27

  сірий написав:
  ЛАД написав:
P.p.s. сірий
Слава Украине :D

Слава, слава. И героям тоже. :)

Ні не так,треба ТРИЗУБ на ніч цілувати(три рази) о-бо-в*яз-ко-во :lol:
І всяка нечість відійде.
Надобраніч!!!

Ооо, вже чути, як хтось лоба товче до тризуба :D
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:32

Политический кризис в Италии пошатнул европейские финансовые рынки. Инвесторов пугает перспектива досрочных выборов и усиление позиций националистических партий.

Основные европейские индексы в падали в течение дня.

Индекс капитализации миланской фондовой биржи FTSE MIB во вторник потерял 2,7%, в Британии индекс FTSE упал на 1,26%, немецкий Dax - на 1,58%, французский Cac 40 - на 1,3%.

Выросли продажи итальянских гособлигаций. Двухлетние итальянские облигации резко упали в цене, доходность по ним сделала сильнейший скачок, превысив 2% впервые с 2013 года.

Цена облигаций влияет на стоимость заимствования денег для правительства. Сейчас валовый госдолг долг Италии составляет 130% ее ВВП.

Массовая продажа облигаций повлекла за собой падений акций банков, вложившихся в итальянский госдолг - Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Unicredit UBI Banca.
..........
Общеевропейский индекс Stoxx 600 во вторник упал на 1,38%
......

https://www.bbc.com/russian/news-44295006
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 тра, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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