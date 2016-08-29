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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5034503550365037>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:35

  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр

У меня пока что нет ответа. Надо подумать и проанализировать.
Или гривны нет или зажимают ,ОВГЗ гривневие под %17 не хотят, думая, что прогорят.А вот в валюте ОВГЗ покупают .Проще банкам за гривну скупить валюту пока по дешевому курсу и купить ОВГЗ с расчетом не потерять на курсовой разнице. Я так понимаю.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 29 тра, 2018 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:35

ЛАД
Я об этом еще 2 недели тому назад читал, там популисты начали рулить , итог себя не заставил долго ждать.
Как-бы тема Италии не стала темой ТОП-новостей на ближайшие полгода.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:48

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр

У меня пока что нет ответа. Надо подумать и проанализировать.
Или гривны нет или зажимают ,ОВГЗ гривневие под %17 не хотят, думая, что прогорят.А вот в валюте ОВГЗ покупают .Проще банкам за гривну скупить валюту пока по дешевому курсу и купить ОВГЗ с расчетом не потерять на курсовой разнице. Я так понимаю.


Банки валюту для себя могут покупать на есть очень жесткие ограничения со стороны НБУ на лимит длинной и короткой валютной позиции.В случае нарушений банки отстраняют от Межбанка , а могут и штраф впаять. НБУ в этом вопросе очень жестко себя ведет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:50

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Какая-то нездоровая тенденция
Думаю серъёзные дяди не дураки и наверное их уже не заманишь под такие %! Например я не готов размещаться в гривне даже на пол года,а наоборт потихоньку тоже начну тариться никчемными клочками бумаги!
Востаннє редагувалось bub-har в Вів 29 тра, 2018 21:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:50

  zzzzzz написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр

У меня пока что нет ответа. Надо подумать и проанализировать.
Или гривны нет или зажимают ,ОВГЗ гривневие под %17 не хотят, думая, что прогорят.А вот в валюте ОВГЗ покупают .Проще банкам за гривну скупить валюту пока по дешевому курсу и купить ОВГЗ с расчетом не потерять на курсовой разнице. Я так понимаю.


Банки валюту для себя могут покупать на есть очень жесткие ограничения со стороны НБУ на лимит длинной и короткой валютной позиции.В случае нарушений банки отстраняют от Межбанка , а могут и штраф впаять. НБУ в этом вопросе очень жестко себя ведет.

А пылесос по наличке? Для этого же гривна нужна ,так ведь? Что интересней банку купить сейчас гривневые ОВГЗ или валютные? Например на 6 мес.Гривневые через 6мес. прибыль % курс сьест ,а валютные ОВГЗ +КУРС вырастет+ прибыль %.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 29 тра, 2018 22:08, всього редагувалось 3 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:51

Министерство финансов на первичных аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник отклонило 8 заявок на 462 млн грн, сочтя запрошенные в них ставки завышенными, и довольствовалось 61,6 млн грн по 4 заявкам.

Как говорится в сообщении Минфина, покупатели просили по 6-мес. бумагам от 17,2% до 18% годовых, по 12-мес. – от 17,15% до 17,75%, по 2-летним – от 16,45% до 17,5% и по 5-летним – от 16% до 16,4% годовых.

Минфин же согласился лишь на повышение ставки отсечения по 6-месячным бумагам с 17,2% до 17,25% годовых и удержал ставку по 5-летним бумагам на уровне 16% годовых.

На аукционе по размещению облигаций в евро спрос составил EUR69,59 млн, и Минфин отклонил лишь одну из пяти заявок на EUR5 млн под 4,75% годовых, установив ставку отсечения на уровне 4,07% годовых: это выше 4% годовых на аукционе в конце апреля, но ниже 4,17% годовых в конце марта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:55

  zzzzzz написав:ЛАД
Я об этом еще 2 недели тому назад читал, там популисты начали рулить , итог себя не заставил долго ждать.
Как-бы тема Италии не стала темой ТОП-новостей на ближайшие полгода.

Не спорю, всё это началось не сегодня. Но сегодня всплыло на поверхность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:11

ЛАД
Сегодня это попало в фокус вашего внимания, но об этом писали и ранее.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:15

  zzzzzz написав:ЛАД
Сегодня это попало в фокус вашего внимания, но об этом писали и ранее.
Иран,вот где будет проблема для евро .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:19

  zzzzzz написав:ЛАД
Сегодня это попало в фокус вашего внимания, но об этом писали и ранее.

"Всплыло" - я имел ввиду проявилось на рынках в связи с несформированным правительством и назначением премьером Коттарелли (явно временным, техническим), а не "попало в фокус моего внимания". :)
ЛАД
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