Министерство финансов на первичных аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник отклонило 8 заявок на 462 млн грн, сочтя запрошенные в них ставки завышенными, и довольствовалось 61,6 млн грн по 4 заявкам.



Как говорится в сообщении Минфина, покупатели просили по 6-мес. бумагам от 17,2% до 18% годовых, по 12-мес. – от 17,15% до 17,75%, по 2-летним – от 16,45% до 17,5% и по 5-летним – от 16% до 16,4% годовых.



Минфин же согласился лишь на повышение ставки отсечения по 6-месячным бумагам с 17,2% до 17,25% годовых и удержал ставку по 5-летним бумагам на уровне 16% годовых.



На аукционе по размещению облигаций в евро спрос составил EUR69,59 млн, и Минфин отклонил лишь одну из пяти заявок на EUR5 млн под 4,75% годовых, установив ставку отсечения на уровне 4,07% годовых: это выше 4% годовых на аукционе в конце апреля, но ниже 4,17% годовых в конце марта.