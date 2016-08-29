дядя Caша написав: ...Думается, аппетиты к риску на рынках восстановятся со временем, что приведет к падению доллара против всех типов активов. Локально, впрочем, пара евро-доллар еще может обновить минимумы и опуститься под отметку $1,15, но в районе $1,15 возможен выход крупных игроков с покупками резко подешевевшего евро. US
Судя по резкому падению доходностей американских десятилеток, эти крупные игроки уже выстроились в очередь за покупками трежерей. Такого падения доходности за день (-0.15%) я не припоминаю. На момент доходность уже упала до 2.78% Сейчас идёт сброс не только итальянских облигаций, но и греческих, испанских, португальских. Очевидно эти крупные игроки понимают, что Трамп не Обама и пошлины на товары из ЕС всё таки введет. Тогда для евро точно дорожка только вниз.
zzzzzz написав:А еще что мне совсем не понравилось , это маленькие объемы поданных заявок от банков по гривне. Не знаю чем это объяснить
Можно попробовать это объяснить тем, что банки и в НБУ неплохо кормят. Возможно, банки чего-то ждут, предпочитая вкладывать гривну в сертификаты на очень короткие сроки. То ли ждут падения курса, то ли открытия возможности войти в более прибыльные активы. Тут без инсайда не угадаешь. Не исключено, что разные банки ждут разного, но действия оказались одинаковыми.
Trast написав:А я благодарен зеленым буквам-как только они рисуют прогноз евро к паритету-значит будет расти и так и происходило все время,как только евро начал спуск-зеленые буквы писали о том,что евро все-таки стремится к 1.2 и я долго не ждал-сразу избавился от евро. Спасибо зеленым буквам!