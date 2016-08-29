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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5033503450355036

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:33

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:ЛАД
Сегодня это попало в фокус вашего внимания, но об этом писали и ранее.

"Всплыло" - я имел ввиду проявилось на рынках в связи с несформированным правительством и назначением премьером Коттарелли (явно временным, техническим), а не "попало в фокус моего внимания". :)

Его не назначили и не назначат, парламент не утвердит, поэтому и грозят очередные внеочередные выборы. Пока президент только подал его на утверждение.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:41

komp
Спасибо за уточнение, я неточно сформулировал. :oops:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:03

  дядя Caша написав:
...Думается, аппетиты к риску на рынках восстановятся со временем, что приведет к падению доллара против всех типов активов. Локально, впрочем, пара евро-доллар еще может обновить минимумы и опуститься под отметку $1,15, но в районе $1,15 возможен выход крупных игроков с покупками резко подешевевшего евро.
US

Судя по резкому падению доходностей американских десятилеток, эти крупные игроки уже выстроились в очередь за покупками трежерей. Такого падения доходности за день (-0.15%) я не припоминаю. На момент доходность уже упала до 2.78%
Сейчас идёт сброс не только итальянских облигаций, но и греческих, испанских, португальских. Очевидно эти крупные игроки понимают, что Трамп не Обама и пошлины на товары из ЕС всё таки введет. Тогда для евро точно дорожка только вниз.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:04

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:А еще что мне совсем не понравилось , это маленькие объемы поданных заявок от банков по гривне. Не знаю чем это объяснить

Можно попробовать это объяснить тем, что банки и в НБУ неплохо кормят. Возможно, банки чего-то ждут, предпочитая вкладывать гривну в сертификаты на очень короткие сроки. То ли ждут падения курса, то ли открытия возможности войти в более прибыльные активы. Тут без инсайда не угадаешь. Не исключено, что разные банки ждут разного, но действия оказались одинаковыми.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 00:04

  Trast написав:А я благодарен зеленым буквам-как только они рисуют прогноз евро к паритету-значит будет расти и так и происходило все время,как только евро начал спуск-зеленые буквы писали о том,что евро все-таки стремится к 1.2 и я долго не ждал-сразу избавился от евро.
Спасибо зеленым буквам!


Раскусил-таки! :D Розумняка....

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 00:12

  Zebra написав:Готовьтесь хомячки, евро валится, гривна будет валиться следом с лагом.


ДС позвонил Лагу, тот опроверг желание валиться. :roll:
Есть мнение, что ждать сильных курсовых движения в паре доллар-гривня на МБ - зряшное занятие.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 00:17

  Tekken написав:
  ЛАД написав:
P.p.s. сірий
Слава Украине :D

Слава, слава. И героям тоже. :)

Ні не так,треба ТРИЗУБ на ніч цілувати(три рази) о-бо-в*яз-ко-во :lol:
І всяка нечість відійде.
Надобраніч!!!

Ооо, вже чути, як хтось лоба товче до тризуба :D[/quote]

Это он трехзубой вилкой колбасу по тарелке гоняет.
:D
US
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 01:39

  дядя Caша написав:
  Zebra написав:Готовьтесь хомячки, евро валится, гривна будет валиться следом с лагом.


ДС позвонил Лагу, тот опроверг желание валиться. :roll:
Есть мнение, что ждать сильных курсовых движения в паре доллар-гривня на МБ - зряшное занятие.

US

Как в прошлом году, позапрошлом, и многие предыдущие годы все забывают как гривна теряет по 50 коп, и даже 1 грн в день.

Самое главное на украинском валютном рынке, полностью манипулируемом - присыпить аленят стабильностью, в это время крупные игроки неспешно набирают позицию.
Zebra
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