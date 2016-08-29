Его не назначили и не назначат, парламент не утвердит, поэтому и грозят очередные внеочередные выборы. Пока президент только подал его на утверждение.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:33
Его не назначили и не назначат, парламент не утвердит, поэтому и грозят очередные внеочередные выборы. Пока президент только подал его на утверждение.
Додано: Вів 29 тра, 2018 23:03
Судя по резкому падению доходностей американских десятилеток, эти крупные игроки уже выстроились в очередь за покупками трежерей. Такого падения доходности за день (-0.15%) я не припоминаю. На момент доходность уже упала до 2.78%
Сейчас идёт сброс не только итальянских облигаций, но и греческих, испанских, португальских. Очевидно эти крупные игроки понимают, что Трамп не Обама и пошлины на товары из ЕС всё таки введет. Тогда для евро точно дорожка только вниз.
Додано: Вів 29 тра, 2018 23:04
Re: Валютный рынок в контексте
Можно попробовать это объяснить тем, что банки и в НБУ неплохо кормят. Возможно, банки чего-то ждут, предпочитая вкладывать гривну в сертификаты на очень короткие сроки. То ли ждут падения курса, то ли открытия возможности войти в более прибыльные активы. Тут без инсайда не угадаешь. Не исключено, что разные банки ждут разного, но действия оказались одинаковыми.
Додано: Сер 30 тра, 2018 00:04
Раскусил-таки! Розумняка....
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 00:12
ДС позвонил Лагу, тот опроверг желание валиться.
Есть мнение, что ждать сильных курсовых движения в паре доллар-гривня на МБ - зряшное занятие.
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 00:17
Ооо, вже чути, як хтось лоба товче до тризуба [/quote]
Это он трехзубой вилкой колбасу по тарелке гоняет.
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 01:39
Как в прошлом году, позапрошлом, и многие предыдущие годы все забывают как гривна теряет по 50 коп, и даже 1 грн в день.
Самое главное на украинском валютном рынке, полностью манипулируемом - присыпить аленят стабильностью, в это время крупные игроки неспешно набирают позицию.
Додано: Сер 30 тра, 2018 07:39
Хорошо, если только стабильностью. Но ведь такие хитрованы, устроили снижение средневзвешенного курса доллара на межбанке относительно гривночки на 7,01% с 28,0672 UAH/USD до 26,0989 UAH/USD.
И наличку "зеленую" уронили ниже 26,00 UAH/USD...
В общем, "Враг хитер и коварен. Огонь! Девять пик." Все как в I мировую, когда Гашек в ипостаси перебежчика полз на русскую сторону, а офицеры в блиндаже в компании с попом играли в преферанс.
US
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