RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5034503550365037

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:30

  Zebra написав:Как в прошлом году, позапрошлом, и многие предыдущие годы все забывают как гривна теряет по 50 коп, и даже 1 грн в день.


коли це таке спостерігалося в травні - червні?

П/С У Львові зараз можна знайти по .95
KIM30
 
Повідомлень: 5330
З нами з: 12.11.09
Подякував: 912 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:48

Возмещение ПДВ

24 мая - 5,248 млрд
25 мая - 2,245 млрд

29 мая - 0,210 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27238
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2650 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:54

  zzzzzz написав:Возмещение ПДВ

24 мая - 5,248 млрд
25 мая - 2,245 млрд

29 мая - 0,210 млрд


Возможно порция в 210 млн. грн. "смягчит" двойную "пайку" отложенных оферов СКВ из-за длинных выходных...

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 29,90/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 29 мая по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 мая по спросу упал на 80 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1535, повысившись до $1,1570 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1568 на открытии торгов в Европе.

Дата: 30 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,06 UAH/USD
€ – 30,20/30,50 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64288
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3883 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:59

дядя Caша

Вчера размещение ОВГЗ было провальным.
Гривны удалось привлечь всего 61,5 млн , совсем печалька.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27238
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2650 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:59

Привет из Днепра-2

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD виртуально, без сделок.

Очень рано, в 09.55 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, сказывается двойная порция поступления СКВ из-за рубежа», - заметил наш консультант.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64288
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3883 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:05

  zzzzzz написав:Уже второй аукцион подряд Минфин привлекает мизерные объемы гривны , но при этом берет активно валюту.

На прошлой неделе было погашение ОВГЗ на 3,5 млрд.грн а привлечено было всего-лишь 160 млн грн , на этой неделе вообще антирекорд по привлечению установлен, удалось привлечь всего 62 млн.грн .

НО при этом на прошлом аукционе было привлечено 272 млн.долларов , а на сегодняшнем аукционе 65 млн.евро.

Какая-то нездоровая тенденция.Я не помню что-бы аукционы по привлечению гривны вторую неделю подряд были такими плохими.

А еще что мне совсем не понравилось , это маленькие объемы поданных заявок от банков по гривне. Не знаю чем это объяснить

Необходимо поблагодарить автора за это сообщение. Оно явно обозначает проблему, причины которой никогда не появятся в сми - слишком ценная информация не доступна широкому кругу читателей.

ОВГЗ всегда интересны для банков в периоды, когда кредитование не переживает бум, мягко говоря. И ставки по ОВГЗ традиционно ниже, чем ставки по депозитам, чего нет уже более, чем один год. Налицо явная проблема в экономике страны. И проблема связана с преступным повышением приоритетов финансового сектора над реальным сектором экономики, благодаря сотрудничеству с МВФ и отсутствию грамотной экономической политики.

Если кто-то сомневается, то достаточно вспомнить сравнительно высокий уровень жизни среднестатистического жителя Украины в период Януковича, когда МВФ практически полностью приостановил "сотрудничество" с руководством Украины. Таких совпадений просто не бывает. МВФ для любого народа априори враг, когда правительство страны не защищает в целом экономические интересы своих жителей и предприятий. И нарушается нормальная логическая цепочка развития общества: рост экономики -> рост благосостояния жителей -> рост качества жизни -> рост продолжительности жизни -> рост культурного развития.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 868
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:21

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:достаточно вспомнить сравнительно высокий уровень жизни среднестатистического жителя Украины в период Януковича, когда МВФ практически полностью приостановил "сотрудничество" с руководством Украины....МВФ для любого народа априори враг

На финансовом форуме путать причину со следствием? Прикольно!
Экономика инерционна, янукович начинал с ценами на наш экспорт в 3(три!) раза более высокими чем были в 14-15 году, при этом снижалось промпроизводство в 11,12,13 годах, ВВП держался за счет потребления импорта, а это потребление - за счет завышенного курса гривны, на поддержание которого каждый год сливалось под 15 млрд. дол.(слив резервов + набор долга).
Кончилось тем что в декабре 13 года азиров скыглыв и говорил мол если у параши не возьмём 15 млрд. дол. кредит - будет дефолт. Забылось?
Естественно никакой вменяемый МВФ под такую гульбу денег не даст, а ты бы дал?
Пуйло дал, намереваясь окончательно скупить Украину, а МВФ это не нужно.
МВФ враг только в голове у Витренчихи и всех кто не дружит со здравым экономическим смыслом.
komp
1
 
Повідомлень: 7661
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:35

Привет из Днепра-3

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков».

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн., повышая градус агрессивности появившихся 29-го на межбанке «зеленых медведей» и намекая на продолжение коррекции курса доллара.

Несколько неожиданно с 10.25 Киева безналичный «американец» пошел вверх, оказавшись на уровне 26,13/26,18 UAH/USD. Пока это движение не вызвало сильного беспокойства из-за низкого уровня ликвидности первых реальных сделок. Кроме того, как это не раз бывало раньше, подобный превентивный курсовой «залет» мог стать началом классической «двухходовки» системных продавцов валюты.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64288
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3883 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:49

Привет из Днепра-4

К 10.46 появившиеся продажи СКВ сузили спред котировок «американца» на межбанке до 26,13/26,16 UAH/USD, отчасти подтверждая наше предположение.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64288
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3883 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:59

Привет из Днепра-5

По состоянию на 10.55 продажи безналичного доллара выровняли его рынок в баланс спрос/предложение, еще больше сузив маржу: 26,13/26,15 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64288
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3883 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5034503550365037
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, zzzzzz, дядя Caша і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1218, 1219, 1220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12196 1320563
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 08:05
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6256 1320894
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 12:20
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36824
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6721)
30.05.2018 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.