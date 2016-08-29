коли це таке спостерігалося в травні - червні?
П/С У Львові зараз можна знайти по .95
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 тра, 2018 08:30
Додано: Сер 30 тра, 2018 08:48
Возмещение ПДВ
24 мая - 5,248 млрд
25 мая - 2,245 млрд
29 мая - 0,210 млрд
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 тра, 2018 08:54
Возможно порция в 210 млн. грн. "смягчит" двойную "пайку" отложенных оферов СКВ из-за длинных выходных...
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 29,90/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 29 мая по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 мая по спросу упал на 80 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1535, повысившись до $1,1570 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1568 на открытии торгов в Европе.
Дата: 30 мая 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,06 UAH/USD
€ – 30,20/30,50 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 08:59
дядя Caша
Вчера размещение ОВГЗ было провальным.
Гривны удалось привлечь всего 61,5 млн , совсем печалька.
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 тра, 2018 08:59
Привет из Днепра-2
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD виртуально, без сделок.
Очень рано, в 09.55 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, сказывается двойная порция поступления СКВ из-за рубежа», - заметил наш консультант.
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:05
Необходимо поблагодарить автора за это сообщение. Оно явно обозначает проблему, причины которой никогда не появятся в сми - слишком ценная информация не доступна широкому кругу читателей.
ОВГЗ всегда интересны для банков в периоды, когда кредитование не переживает бум, мягко говоря. И ставки по ОВГЗ традиционно ниже, чем ставки по депозитам, чего нет уже более, чем один год. Налицо явная проблема в экономике страны. И проблема связана с преступным повышением приоритетов финансового сектора над реальным сектором экономики, благодаря сотрудничеству с МВФ и отсутствию грамотной экономической политики.
Если кто-то сомневается, то достаточно вспомнить сравнительно высокий уровень жизни среднестатистического жителя Украины в период Януковича, когда МВФ практически полностью приостановил "сотрудничество" с руководством Украины. Таких совпадений просто не бывает. МВФ для любого народа априори враг, когда правительство страны не защищает в целом экономические интересы своих жителей и предприятий. И нарушается нормальная логическая цепочка развития общества: рост экономики -> рост благосостояния жителей -> рост качества жизни -> рост продолжительности жизни -> рост культурного развития.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:21
Re: Валютный рынок в контексте
На финансовом форуме путать причину со следствием? Прикольно!
Экономика инерционна, янукович начинал с ценами на наш экспорт в 3(три!) раза более высокими чем были в 14-15 году, при этом снижалось промпроизводство в 11,12,13 годах, ВВП держался за счет потребления импорта, а это потребление - за счет завышенного курса гривны, на поддержание которого каждый год сливалось под 15 млрд. дол.(слив резервов + набор долга).
Кончилось тем что в декабре 13 года азиров скыглыв и говорил мол если у параши не возьмём 15 млрд. дол. кредит - будет дефолт. Забылось?
Естественно никакой вменяемый МВФ под такую гульбу денег не даст, а ты бы дал?
Пуйло дал, намереваясь окончательно скупить Украину, а МВФ это не нужно.
МВФ враг только в голове у Витренчихи и всех кто не дружит со здравым экономическим смыслом.
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:35
Привет из Днепра-3
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков».
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн., повышая градус агрессивности появившихся 29-го на межбанке «зеленых медведей» и намекая на продолжение коррекции курса доллара.
Несколько неожиданно с 10.25 Киева безналичный «американец» пошел вверх, оказавшись на уровне 26,13/26,18 UAH/USD. Пока это движение не вызвало сильного беспокойства из-за низкого уровня ликвидности первых реальных сделок. Кроме того, как это не раз бывало раньше, подобный превентивный курсовой «залет» мог стать началом классической «двухходовки» системных продавцов валюты.
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:49
Привет из Днепра-4
К 10.46 появившиеся продажи СКВ сузили спред котировок «американца» на межбанке до 26,13/26,16 UAH/USD, отчасти подтверждая наше предположение.
US
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