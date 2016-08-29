Додано: Сер 30 тра, 2018 09:21

buratinyo написав: достаточно вспомнить сравнительно высокий уровень жизни среднестатистического жителя Украины в период Януковича, когда МВФ практически полностью приостановил "сотрудничество" с руководством Украины....МВФ для любого народа априори враг достаточно вспомнить сравнительно высокий уровень жизни среднестатистического жителя Украины в период Януковича, когда МВФ практически полностью приостановил "сотрудничество" с руководством Украины....МВФ для любого народа априори враг

На финансовом форуме путать причину со следствием? Прикольно!Экономика инерционна, янукович начинал с ценами на наш экспорт в 3(три!) раза более высокими чем были в 14-15 году, при этом снижалось промпроизводство в 11,12,13 годах, ВВП держался за счет потребления импорта, а это потребление - за счет завышенного курса гривны, на поддержание которого каждый год сливалось под 15 млрд. дол.(слив резервов + набор долга).Кончилось тем что в декабре 13 года азиров скыглыв и говорил мол если у параши не возьмём 15 млрд. дол. кредит - будет дефолт. Забылось?Естественно никакой вменяемый МВФ под такую гульбу денег не даст, а ты бы дал?Пуйло дал, намереваясь окончательно скупить Украину, а МВФ это не нужно.МВФ враг только в голове у Витренчихи и всех кто не дружит со здравым экономическим смыслом.