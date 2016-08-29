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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5035503650375038

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 775
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
485
Всього голосів : 775
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:10

дядя Caша

Вчера НБУ разместил сертификаты на 14 дней на сумму 15,3 млрд , и овернайтов на 5,5 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:17

Привет из Днепра-6

На 11.11 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили возобновили рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD на фоне очевидной нехватки предложения СКВ со стороны придерживающих ее экспортеров. Об этом свидетельствует низкая текущая ликвидность реальных сделок.

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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:32

Привет из Днепра-7

Появившиеся около 11.26 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,14/26,16 UAH/USD, где он удерживается по сбалансированной, хотя и низколиквидной на моменте торговлей в паре доллар-гривня.

Дополуденное повышение курса «американца», которое, по всей видимости, носило «рукотворный» характер, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности, на которое указывало постоянство ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 15,00/16,25% годовых.
Эта статическая динамика плохо согласуется с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Дата: 30 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.25

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD
EUR 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:08

Привет из Днепра-8

Пополудни, на 12.04 котировки доллара на межбанке нехотя растянули спред к отметке 26,13/26,16 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей, о чем дали понять отстающие по сравнению с предыдущим днем текущие обороты.

Дата: 30 мая 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,06 UAH/USD
€ – 30,20/30,50 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:28

Привет из Днепра-9

Похоже, около 12.12 на межбанке наступил перелом, покупатели наелись «зелени» и «ушли из-за стола», оставив продавцов с их «непристроенной» пока СКВ. Цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,30/30,45 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,406/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.

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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:36

Доброго дня панове .Я от мiркую через певний час почне доляр зростати, це ми всi знаэмо, тiльки от з яких цифр пiде хвиля на попит ? Гадаю , що на 26.5 почнеться вже незворотнiй процес , та змiна тренду , почнеться гра . До 26.5 буде проходити все не так швидко , а от потiм , це буде лавина на попит , яка буде накручувати все бiльший ком. Якось так....

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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