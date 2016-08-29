Додано: Сер 30 тра, 2018 11:43

komp написав: buratinyo написав: достаточно вспомнить сравнительно высокий уровень жизни среднестатистического жителя Украины в период Януковича, когда МВФ практически полностью приостановил "сотрудничество" с руководством Украины....МВФ для любого народа априори враг достаточно вспомнить сравнительно высокий уровень жизни среднестатистического жителя Украины в период Януковича, когда МВФ практически полностью приостановил "сотрудничество" с руководством Украины....МВФ для любого народа априори враг

На финансовом форуме путать причину со следствием? Прикольно!

Экономика инерционна, янукович начинал с ценами на наш экспорт в 3(три!) раза более высокими чем были в 14-15 году, при этом снижалось промпроизводство в 11,12,13 годах, ВВП держался за счет потребления импорта, а это потребление - за счет завышенного курса гривны, на поддержание которого каждый год сливалось под 15 млрд. дол.(слив резервов + набор долга).

Кончилось тем что в декабре 13 года азиров скыглыв и говорил мол если у параши не возьмём 15 млрд. дол. кредит - будет дефолт. Забылось?

Естественно никакой вменяемый МВФ под такую гульбу денег не даст, а ты бы дал?

Пуйло дал, намереваясь окончательно скупить Украину, а МВФ это не нужно.

МВФ враг только в голове у Витренчихи и всех кто не дружит со здравым экономическим смыслом. На финансовом форуме путать причину со следствием? Прикольно!Экономика инерционна, янукович начинал с ценами на наш экспорт в 3(три!) раза более высокими чем были в 14-15 году, при этом снижалось промпроизводство в 11,12,13 годах, ВВП держался за счет потребления импорта, а это потребление - за счет завышенного курса гривны, на поддержание которого каждый год сливалось под 15 млрд. дол.(слив резервов + набор долга).Кончилось тем что в декабре 13 года азиров скыглыв и говорил мол если у параши не возьмём 15 млрд. дол. кредит - будет дефолт. Забылось?Естественно никакой вменяемый МВФ под такую гульбу денег не даст, а ты бы дал?Пуйло дал, намереваясь окончательно скупить Украину, а МВФ это не нужно.МВФ враг только в голове у Витренчихи и всех кто не дружит со здравым экономическим смыслом.

в 11, 12, 13 годах именно ВВП держался за счет потребления импорта?Да, это финансовый форум. Знание основ экономики здесь прямо на высотеТо то я смотрю сколько благодарностей Вы получили за сообщение в поддержку. Тоже эксперты в экономике видимо подключились, понимающие причины и следствия, а главное точно знающие в чем их различие.Курс гривни в те года действительно держали зубами. Но главный вопрос не почему держали (заботились о населении), а из-за чего именно это приходилось делать. Ответ на него - коррупционный газовый договор с Россией, подписанный государственной компанией Нефтегаз Украина, подчиняющейся КМУ, а значит на момент подписания премьер министру Тимошенко. Ущерб нанесенный Украине от этого договора превзошел все мыслимые пределы. Подозреваю, что Украине даже война до сих пор не нанесла таких потерь как этот договор. И именно этот договор съедал тогда валютные резервы Украины слишком быстро. Девальвация курса гривни в тот период из-за особенностей того коррупционного договора типа "бери/не бери, но все равно плати" не имела бы смысла, так как эластичность газового спроса была нулевой, а население и бизнес не потянули бы такой существенный рост затрат без реального обнищания. Что в дальнейшем просто подтвердилось.Витренчиха это кто? этоо отсюда?