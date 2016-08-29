RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5036503750385039>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 775
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
485
Всього голосів : 775
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:10

дядя Caша

Вчера НБУ разместил сертификаты на 14 дней на сумму 15,3 млрд , и овернайтов на 5,5 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27239
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2650 раз.
Подякували: 3847 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:17

Привет из Днепра-6

На 11.11 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили возобновили рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD на фоне очевидной нехватки предложения СКВ со стороны придерживающих ее экспортеров. Об этом свидетельствует низкая текущая ликвидность реальных сделок.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64311
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:32

Привет из Днепра-7

Появившиеся около 11.26 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,14/26,16 UAH/USD, где он удерживается по сбалансированной, хотя и низколиквидной на моменте торговлей в паре доллар-гривня.

Дополуденное повышение курса «американца», которое, по всей видимости, носило «рукотворный» характер, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности, на которое указывало постоянство ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 15,00/16,25% годовых.
Эта статическая динамика плохо согласуется с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Дата: 30 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.25

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD
EUR 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64311
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:08

Привет из Днепра-8

Пополудни, на 12.04 котировки доллара на межбанке нехотя растянули спред к отметке 26,13/26,16 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей, о чем дали понять отстающие по сравнению с предыдущим днем текущие обороты.

Дата: 30 мая 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,06 UAH/USD
€ – 30,20/30,50 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64311
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:28

Привет из Днепра-9

Похоже, около 12.12 на межбанке наступил перелом, покупатели наелись «зелени» и «ушли из-за стола», оставив продавцов с их «непристроенной» пока СКВ. Цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,30/30,45 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,406/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64311
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:36

Доброго дня панове .Я от мiркую через певний час почне доляр зростати, це ми всi знаємо, тiльки от з яких цифр пiде хвиля на попит ? Гадаю , що на 26.5 почнеться вже незворотнiй процес , та змiна тренду , почнеться гра . До 26.5 буде проходити все не так швидко , а от потiм , це буде лавина на попит , яка буде накручувати все бiльший ком. Якось так....

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 30 тра, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 06.01.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:43

  komp написав:
  buratinyo написав:достаточно вспомнить сравнительно высокий уровень жизни среднестатистического жителя Украины в период Януковича, когда МВФ практически полностью приостановил "сотрудничество" с руководством Украины....МВФ для любого народа априори враг

На финансовом форуме путать причину со следствием? Прикольно!
Экономика инерционна, янукович начинал с ценами на наш экспорт в 3(три!) раза более высокими чем были в 14-15 году, при этом снижалось промпроизводство в 11,12,13 годах, ВВП держался за счет потребления импорта, а это потребление - за счет завышенного курса гривны, на поддержание которого каждый год сливалось под 15 млрд. дол.(слив резервов + набор долга).
Кончилось тем что в декабре 13 года азиров скыглыв и говорил мол если у параши не возьмём 15 млрд. дол. кредит - будет дефолт. Забылось?
Естественно никакой вменяемый МВФ под такую гульбу денег не даст, а ты бы дал?
Пуйло дал, намереваясь окончательно скупить Украину, а МВФ это не нужно.
МВФ враг только в голове у Витренчихи и всех кто не дружит со здравым экономическим смыслом.

в 11, 12, 13 годах именно ВВП держался за счет потребления импорта? :mrgreen:

Да, это финансовый форум. Знание основ экономики здесь прямо на высоте :mrgreen: То то я смотрю сколько благодарностей Вы получили за сообщение в поддержку. Тоже эксперты в экономике видимо подключились, понимающие причины и следствия, а главное точно знающие в чем их различие. :mrgreen:

Курс гривни в те года действительно держали зубами. Но главный вопрос не почему держали (заботились о населении), а из-за чего именно это приходилось делать. Ответ на него - коррупционный газовый договор с Россией, подписанный государственной компанией Нефтегаз Украина, подчиняющейся КМУ, а значит на момент подписания премьер министру Тимошенко. Ущерб нанесенный Украине от этого договора превзошел все мыслимые пределы. Подозреваю, что Украине даже война до сих пор не нанесла таких потерь как этот договор. И именно этот договор съедал тогда валютные резервы Украины слишком быстро. Девальвация курса гривни в тот период из-за особенностей того коррупционного договора типа "бери/не бери, но все равно плати" не имела бы смысла, так как эластичность газового спроса была нулевой, а население и бизнес не потянули бы такой существенный рост затрат без реального обнищания. Что в дальнейшем просто подтвердилось.

Витренчиха это кто? этоо отсюда? http://kordon.org.ua/gde-nash-gaz-gazov ... styyu.html
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 869
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове .Я от мiркую через певний час почне доляр зростати, це ми всi знаэмо, тiльки от з яких цифр пiде хвиля на попит ? Гадаю , що на 26.5 почнеться вже незворотнiй процес , та змiна тренду , почнеться гра . До 26.5 буде проходити все не так швидко , а от потiм , це буде лавина на попит , яка буде накручувати все бiльший ком. Якось так....

Может имелось ввиду 25.5?
tmp01
 
Повідомлень: 760
З нами з: 14.03.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:55

  tmp01 написав:Может имелось ввиду 25.5?

Шановний не плутайте , звичайнi рухи з лавиной попиту , це бiльш до психологiii.Так, авжеж після 25.70.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 30 тра, 2018 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 06.01.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:02

  buratinyo написав:в 11, 12, 13 годах именно ВВП держался за счет потребления импорта? Да, это финансовый форум. Знание основ экономики здесь прямо на высоте То то я смотрю сколько благодарностей Вы получили за сообщение в поддержку. Тоже эксперты в экономике видимо подключились, понимающие причины и следствия, а главное точно знающие в чем их различие. Курс гривни в те года действительно держали зубами. Но главный вопрос не почему держали (заботились о населении), а из-за чего именно это приходилось де

Вибачте , у вас хибна думка .я писав ранiше , чому так сталося , як сталося.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 06.01.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5036503750385039>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1218, 1219, 1220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12196 1320745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 08:05
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6256 1320929
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 12:20
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36825
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56513)
30.05.2018 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.