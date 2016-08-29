дядя Caша
Вчера НБУ разместил сертификаты на 14 дней на сумму 15,3 млрд , и овернайтов на 5,5 млрд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:10
дядя Caша
Вчера НБУ разместил сертификаты на 14 дней на сумму 15,3 млрд , и овернайтов на 5,5 млрд
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:17
Привет из Днепра-6
На 11.11 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили возобновили рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD на фоне очевидной нехватки предложения СКВ со стороны придерживающих ее экспортеров. Об этом свидетельствует низкая текущая ликвидность реальных сделок.
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:32
Привет из Днепра-7
Появившиеся около 11.26 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,14/26,16 UAH/USD, где он удерживается по сбалансированной, хотя и низколиквидной на моменте торговлей в паре доллар-гривня.
Дополуденное повышение курса «американца», которое, по всей видимости, носило «рукотворный» характер, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности, на которое указывало постоянство ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 15,00/16,25% годовых.
Эта статическая динамика плохо согласуется с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Дата: 30 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.25
Мелкий опт «неформал»
$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD
EUR 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:08
Привет из Днепра-8
Пополудни, на 12.04 котировки доллара на межбанке нехотя растянули спред к отметке 26,13/26,16 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей, о чем дали понять отстающие по сравнению с предыдущим днем текущие обороты.
Дата: 30 мая 2018 г. на 11.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,06 UAH/USD
€ – 30,20/30,50 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:28
Привет из Днепра-9
Похоже, около 12.12 на межбанке наступил перелом, покупатели наелись «зелени» и «ушли из-за стола», оставив продавцов с их «непристроенной» пока СКВ. Цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,30/30,45 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,406/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:36
Доброго дня панове .Я от мiркую через певний час почне доляр зростати, це ми всi знаємо, тiльки от з яких цифр пiде хвиля на попит ? Гадаю , що на 26.5 почнеться вже незворотнiй процес , та змiна тренду , почнеться гра . До 26.5 буде проходити все не так швидко , а от потiм , це буде лавина на попит , яка буде накручувати все бiльший ком. Якось так....
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 30 тра, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:43
в 11, 12, 13 годах именно ВВП держался за счет потребления импорта?
Да, это финансовый форум. Знание основ экономики здесь прямо на высоте То то я смотрю сколько благодарностей Вы получили за сообщение в поддержку. Тоже эксперты в экономике видимо подключились, понимающие причины и следствия, а главное точно знающие в чем их различие.
Курс гривни в те года действительно держали зубами. Но главный вопрос не почему держали (заботились о населении), а из-за чего именно это приходилось делать. Ответ на него - коррупционный газовый договор с Россией, подписанный государственной компанией Нефтегаз Украина, подчиняющейся КМУ, а значит на момент подписания премьер министру Тимошенко. Ущерб нанесенный Украине от этого договора превзошел все мыслимые пределы. Подозреваю, что Украине даже война до сих пор не нанесла таких потерь как этот договор. И именно этот договор съедал тогда валютные резервы Украины слишком быстро. Девальвация курса гривни в тот период из-за особенностей того коррупционного договора типа "бери/не бери, но все равно плати" не имела бы смысла, так как эластичность газового спроса была нулевой, а население и бизнес не потянули бы такой существенный рост затрат без реального обнищания. Что в дальнейшем просто подтвердилось.
Витренчиха это кто? этоо отсюда?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:51
Re: Валютный рынок в контексте
Может имелось ввиду 25.5?
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:55
Шановний не плутайте , звичайнi рухи з лавиной попиту , це бiльш до психологiii.Так, авжеж після 25.70.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 30 тра, 2018 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:02
Вибачте , у вас хибна думка .я писав ранiше , чому так сталося , як сталося.
*Відправлено з Чату
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