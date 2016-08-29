Додано: Сер 30 тра, 2018 15:48

Fedor написав: Если все так было хорошо и проблема была только в договоре на поставку газа, так почему при Януковиче, "заботясь об населении" не подали в суд на расторжение этого договора? Почему???

А по факту вместо суда, подтвердили этот договор путем подписания к нему дополнения в Харькове - база ЧФ в Крыму взамен на скидку.

Возможно, и Крым был бы на месте, если бы к тому времени там небыло бы ЧФ.

??? Если все так было хорошо и проблема была только в договоре на поставку газа, так почему при Януковиче, "заботясь об населении" не подали в суд на расторжение этого договора? Почему???А по факту вместо суда, подтвердили этот договор путем подписания к нему дополнения в Харькове - база ЧФ в Крыму взамен на скидку.Возможно, и Крым был бы на месте, если бы к тому времени там небыло бы ЧФ.???

ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Хороший вопрос. Благодарю.Мои сообщения трутся, в частности недавний ответкасательно сценария колебаний курса гривни до конца года в контексте приближения выборов президента и ВР в 2019 году.Если именно эта тема по экономике и финансам не конфликтует с политикой модерирования, то возможно я смогу сделать предположения по Вашему вопросу, но не более. Так как я не Янукович и поэтому полный расклад мне не может быть известен.Расторгнуть серьезный договор вот просто так нельзя, как и любой другой договор в принципе нельзя расторгнуть, не выполнив по нему текущие обязательства и не уплатив предусмотренные при расторжении штрафы. А здесь речь идет об очень больших деньгах, как все уже наконец-то осознали, это до сотни миллиардов долларов каждый год. Чтобы сохранить такие доходы по газовому договору с Нефтегазом менеджеры Газпрома пойдут на все - они даже маму свою продадут и детей съедят.Поэтому Янукович, заикнувшись о скидке в 100 долларов в 2010 году, сильно рисковал, потому что это точно сильно бы разозлило Москву, которая всего лишь за пару лет действия этого договора смогла почувствовать что значит не напрягаясь шикарно жить. А все люди очень неохотно расстаются со своими деньгами, которые стали уже привычными. Или в этом у кого-то есть сомнения?Что касается ЧФ в Крыму, то было известно довольно широко, что это стратегически важная база России, которая останется там чего бы это не стоило России. Это знали или подозревали все. Убрать ее из Крыма можно было только развязав войну с Россией, по крайней мере мне тогда так казалось. А юридически в межправительственных соглашениях была прописана дружба с Россией, поэтому в этом контексте возможности были абсолютно нулевые - любое начинание ведения иной украинской внешней политики, каким либо образом угрожающей России, являлось грубым нарушением тех договоров. Правда, и Россия не имела права нарушать дружбу с Украиной. А газовый договор можно было бы представить как антиукраинский, если бы не риторика Тимошенко и Ющенко, которые выдавали его всему миру как. Вот это, кстати, является 100%-м доказательством их предательства и работы на иностранное государство, что является государственным преступлением. Но то такэ (с).Поэтому если бы да кабы здесь не катит. Не продлил бы Янукович этот договор о нахождении базы ЧФ в Крыму умер бы от страха немедленно, традиционно зная "верность и преданность" сотрудников собственной государственной охраны - то ставящих прослущку с какого-то перепугу, то сливающих государственные секреты кому попало. С учетом вышесказанного развязать войну с Россией при Януковиче никто бы не решился. Поэтому он решился лишь на торг, но ... наступил при этом на газовый мозоль Путину, который скидку то сделал, поиграв в доброго дядю и выиграв чуть времени, но про себя решил проучить наглеца и заставить наступить его на острые грабли да еще с хорошего разбегу. Янукович это понял, когда чудом очутился в России, и понял кто организовал, и финансировал майдан, но только не сразу. Ведь все было очень хорошо организовано - и обострение майдана, и угроза его собственной жизни, и его бегство из страны. И именно поэтому он сломал ту самую ручку от досады. Он в тот самый момент понял, что для Украины он теперь предатель и что именно ФСБ так глубоко насадило его на свой крючок.Да и сейчас майданное руководство страной до сих пор стебается назвать вещи своими именами и предпринять то, что прописано в таких случаях в Конституции Украины при внешней агрессии. Слишком неравные силы, это понятно всем им. Да не хотят они повторять судьбу Януковича. Им безопаснее задрать цены собственному населению вместо того, чтобы торговаться с Путиным.