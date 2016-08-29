Подскажите, пожалуйста, через какой банк можно продать валюту на межбанке обычному физику?
И за какие минимальные объемы обычно берутся банки в таком случае?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:05
Re: Валютный рынок в контексте
Подскажите, пожалуйста, через какой банк можно продать валюту на межбанке обычному физику?
И за какие минимальные объемы обычно берутся банки в таком случае?
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:19
Привет из Днепра-10
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD виртуально, без сделок.
Очень рано, в 09.55 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, сказывается двойная порция поступления СКВ из-за рубежа», - заметил наш консультант.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн., повышая градус агрессивности появившихся 29-го на межбанке «зеленых медведей» и намекая на продолжение коррекции курса доллара.
Несколько неожиданно с 10.25 Киева безналичный «американец» пошел вверх, оказавшись на уровне 26,13/26,18 UAH/USD. Пока это движение не вызвало сильного беспокойства из-за низкого уровня ликвидности первых реальных сделок. Кроме того, как это не раз бывало раньше, подобный превентивный курсовой «залет» мог стать началом классической «двухходовки» системных продавцов валюты.
К 10.46 появившиеся продажи СКВ сузили спред котировок «американца» на межбанке до 26,13/26,16 UAH/USD, отчасти подтверждая наше предположение.
По состоянию на 10.55 продажи безналичного доллара выровняли его рынок в баланс спрос/предложение, еще больше сузив маржу: 26,13/26,15 UAH/USD.
На 11.11 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили возобновили рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD на фоне очевидной нехватки предложения СКВ со стороны придерживающих ее экспортеров. Об этом свидетельствует низкая текущая ликвидность реальных сделок.
Появившиеся около 11.26 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,14/26,16 UAH/USD, где он удерживается по сбалансированной, хотя и низколиквидной на моменте торговлей в паре доллар-гривня.
Дополуденное повышение курса «американца», которое, по всей видимости, носило «рукотворный» характер, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности, на которое указывало постоянство ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 15,00/16,25% годовых.
Эта статическая динамика плохо согласуется с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Пополудни, на 12.04 котировки доллара на межбанке нехотя растянули спред к отметке 26,13/26,16 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей, о чем дали понять отстающие по сравнению с предыдущим днем текущие обороты.
Похоже, около 12.12 на межбанке наступил перелом, покупатели наелись «зелени» и «ушли из-за стола», оставив продавцов с их «непристроенной» пока СКВ. Цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.
Около 13.00 Киева на фоне симметрично растянувших спред цен (26,105/26,125 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 мая с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 29,90/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 29 мая по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 мая по спросу упал на 80 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1535, повысившись до $1,1570 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1568 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 30,30/30,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая спрос понизился на 5,0 коп., офера просели на 15,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На открытии торгов 30 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 30,30/30,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 мая спрос понизился на 5,0 коп., офера просели на 15,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На старте торгов 30 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,30/30,45 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,406/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 30,20/30,50 UAH/EUR, рубль 0,409/0,415 UAH/RUB, Киев опт 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро (опт) 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,87/26,02 UAH/USD, евро – 29,95/30,40 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 25,98/26,03 UAH/USD, розница – 25,95/26,05 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,07 UAH/USD; евро – 30,25/30,45 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,416 RUB/USD.
В немного неожиданном росте курса безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка в среду приняли участие и покупатели и продавцы СКВ. Первые активно приобретали заокеанскую валюту, стимулируя ее подорожание, вторые время от времени «придерживали» ее, стараясь растянуть период высоких цен.
Полагаю, импортеры наконец-то проснулись, инициировав покупки доллара на излете мая для закрытия своих контрактов с зарубежными партнерами.
Общими усилиями средневзвешенные котировки «американца» вернули на уровень пятницы, 25 мая. Создавая невольно базу для очередной коррекции доллара по причине сохранения высокого объема притока экспортной выручки из-за рубежа.
Возвращение «зеленых быков» на валютный межбанк наличный рынок встретил «классическим» боковым трендом и курсовой стабильностью в условиях равновесия спроса и предложения.
Есть вероятность незначительного проседания долларовых цен 31 мая на фоне ослабления покупательской активности импортеров и росте притока экспортной СКВ, часть которой следует обязательно продать на межбанке.
Полагаю, наличный рынок сохранит относительную индифферентность на ближайших торгах, хотя, вероятно, попытается приподняться в пятницу, 01 июня.
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:34
Не забувайте, що ваше твердження прямо пропорційно залежить часу (місяця, числа). Тому можливо, що основну роль буде відігравати не курс від якого почнеться ралі, а час коли воно почнеться. Надіюсь до середини серпня можна бути спокійним?
І ще, я би ділив цей сезонний ріст на дві частини. Перша (не основна) - розігрів. Період - середина серпня, кінець вересня.
Друга (основна) період із жовтня по лютий місяць.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:46
Так ,я згоден з вами.на продовження ,спочатку йде звичайний попит ,багато хто спостерігає ,але потім "лавинний" на цифрі, яку я вказав по психологіі, в цій хвилі найбільше гривні піде на попит валюти .Ось до чого я .
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:41
buratinyo
Если все так было хорошо и проблема была только в договоре на поставку газа, так почему при Януковиче, "заботясь об населении" не подали в суд на расторжение этого договора? Почему???
А по факту вместо суда, подтвердили этот договор путем подписания к нему дополнения в Харькове - база ЧФ в Крыму взамен на скидку.
Возможно, и Крым был бы на месте, если бы к тому времени там небыло бы ЧФ.
???
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:39
Re: Валютный рынок в контексте
Деньги от Газпрома еще не поступили, но премии уже начислены.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:48
Хороший вопрос. Благодарю.
Мои сообщения трутся, в частности недавний ответ Пересу де Куэльяру касательно сценария колебаний курса гривни до конца года в контексте приближения выборов президента и ВР в 2019 году.
Если именно эта тема по экономике и финансам не конфликтует с политикой модерирования, то возможно я смогу сделать предположения по Вашему вопросу, но не более. Так как я не Янукович и поэтому полный расклад мне не может быть известен.
Расторгнуть серьезный договор вот просто так нельзя, как и любой другой договор в принципе нельзя расторгнуть, не выполнив по нему текущие обязательства и не уплатив предусмотренные при расторжении штрафы. А здесь речь идет об очень больших деньгах, как все уже наконец-то осознали, это до сотни миллиардов долларов каждый год. Чтобы сохранить такие доходы по газовому договору с Нефтегазом менеджеры Газпрома пойдут на все - они даже маму свою продадут и детей съедят. Поэтому Янукович, заикнувшись о скидке в 100 долларов в 2010 году, сильно рисковал, потому что это точно сильно бы разозлило Москву, которая всего лишь за пару лет действия этого договора смогла почувствовать что значит не напрягаясь шикарно жить. А все люди очень неохотно расстаются со своими деньгами, которые стали уже привычными. Или в этом у кого-то есть сомнения?
Что касается ЧФ в Крыму, то было известно довольно широко, что это стратегически важная база России, которая останется там чего бы это не стоило России. Это знали или подозревали все. Убрать ее из Крыма можно было только развязав войну с Россией, по крайней мере мне тогда так казалось. А юридически в межправительственных соглашениях была прописана дружба с Россией, поэтому в этом контексте возможности были абсолютно нулевые - любое начинание ведения иной украинской внешней политики, каким либо образом угрожающей России, являлось грубым нарушением тех договоров. Правда, и Россия не имела права нарушать дружбу с Украиной. А газовый договор можно было бы представить как антиукраинский, если бы не риторика Тимошенко и Ющенко, которые выдавали его всему миру как ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. Вот это, кстати, является 100%-м доказательством их предательства и работы на иностранное государство, что является государственным преступлением. Но то такэ (с).
Поэтому если бы да кабы здесь не катит. Не продлил бы Янукович этот договор о нахождении базы ЧФ в Крыму умер бы от страха немедленно, традиционно зная "верность и преданность" сотрудников собственной государственной охраны - то ставящих прослущку с какого-то перепугу, то сливающих государственные секреты кому попало. С учетом вышесказанного развязать войну с Россией при Януковиче никто бы не решился. Поэтому он решился лишь на торг, но ... наступил при этом на газовый мозоль Путину, который скидку то сделал, поиграв в доброго дядю и выиграв чуть времени, но про себя решил проучить наглеца и заставить наступить его на острые грабли да еще с хорошего разбегу. Янукович это понял, когда чудом очутился в России, и понял кто организовал, и финансировал майдан, но только не сразу. Ведь все было очень хорошо организовано - и обострение майдана, и угроза его собственной жизни, и его бегство из страны. И именно поэтому он сломал ту самую ручку от досады. Он в тот самый момент понял, что для Украины он теперь предатель и что именно ФСБ так глубоко насадило его на свой крючок.
Да и сейчас майданное руководство страной до сих пор стебается назвать вещи своими именами и предпринять то, что прописано в таких случаях в Конституции Украины при внешней агрессии. Слишком неравные силы, это понятно всем им. Да не хотят они повторять судьбу Януковича. Им безопаснее задрать цены собственному населению вместо того, чтобы торговаться с Путиным.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:06
Почему так "хорошо" (в некоторых частностях), но в целом - "плохо"? Потому, что мы поступаем "плохо" в целом, и только в частностях, иногда, поступаем "правильно".
Проблемы с пониманием причинно-следственных связей присутствуют - очевидно, но это не повод упорствовать в достижении призовых мест в деле "включу я дурака".
Востаннє редагувалось козак в Сер 30 тра, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 5,06 коп., на торгах среды понизился на 3,69 коп., оказавшись на уровне 26,1358 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 мая с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 09.55, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,08/26,10, однако спустя полчаса, сменив настроение, вырос к отметке 26,13/26,18 UAH/USD.
Вскоре появившиеся продажи СКВ инициировали цикл сжатия спреда котировок «американца». Вначале к 26,13/26,16, а через 5 минут, на 10.50 Киева, в условиях сложившегося равновесия спроса и предложения, СКВ пребывала на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.
После 11.10 с появлением на межбанке системных игроков доллар возобновил рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, который не покидал до полудня, продемонстрировав около 12.00 признаки снижения активности покупателей.
Окончательный перелом, свидетельствовавший о «насыщении» импортеров СКВ произошел в 12.12, когда цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.
На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55, сопровождаясь симметричным расширением спреда до 26,105/26,125 UAH/USD.
После обеда котировки доллара на межбанке не покидали эту отметку до 15.20 Киева, вернувшись к расширению маржи в этот час до 26,105/26,130 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,105/26,130 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в среду.
Большинство сделок на межбанке 30 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1358 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,88% с 28,0672 UAH/USD до 26,1358 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 30 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 30 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке выросла активность импортеров, которым надлежало до финиша месяца рассчитаться с зарубежными партнерами. Они, понадеявшись на выросший приток СКВ из-за рубежа, вышли на рынок с агрессивными покупками.
Во-вторых, агрессивностью покупателей воспользовались экспортеры, искусно «придерживавшие» валюту, стараясь не уронить ее выросшие цены. Время поджимало импортеров, и они «соглашались» на цену продаж, свернув покупки около 12.12 Киева.
В-третьих, отскок средневзвешенного курса безналичного доллара 30-го выглядит «естественно» после его падения накануне на 5,06 коп. Думается, последнее и спровоцировало рост активности покупателей.
Смена тренда на рынке доллара сопровождалась пролонгацией сжатия гривневой ликвидности, о чем дал понять упавший объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн.
Это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 мая заметно повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в торгах принимала участие изрядно выросшая партия СКВ, упавшая на счета экспортеров 29 мая.
Во-вторых, импортеры активизировали покупки СКВ 30-го, торопясь закрыть контракты до завершения мая.
В-третьих, смещенное на 29-е из-за длинных выходных начало новой недели, сопровождаемое падением ликвидности, снято с повестки дня.
Дата: 30 мая 2018 г. 17.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,98/26,03 UAH/USD (с утра – 25,97/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,98/26,03 UAH/USD)
€ – 30,35/30,55 UAH/EUR (с утра – 30,30/30,50 UAH/EUR, к полудню - 30,30/30,50 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,415 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Впоследствии этот баланс сохранился ценой символического повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня ради стимулирования «приноса».
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,406/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.
После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены в паре евро-гривня, сохранив неизменными стоимость «американца».
По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.
По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.
Дата: 30 мая 2018 г. на 17.22
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD (с утра 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, к полудню 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD)
€ 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR (с утра 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR, к полудню 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить не меняя действующие цены.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.
По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.
Дата: 30 мая 2018 г.
17.20 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,00/26,05 UAH/USD (с утра - 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USDD)
€ – 30,35/30,60 UAH/EUR (с утра – 30,25/30,45 UAH/EUR, к полудню - 30,30/30,45 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,416 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
В период до полудня на рынке города постепенно активизировались покупатели (сообразно настроениям на межбанке).
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,30/30,45 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.
С 14.00 на рынке Запорожья произошел «переворот» - доминировавший доселе клиентский спрос сменился оптовыми клиентскими оферами, которые, в конечном счете, и перекосили рынок, обеспечивая ему итоговое доминирование «приноса».
Этот «перекос» запорожского наличного рынка в сторону оферов валюты не повредил итоговую ликвидность, заслужившую, как и во вторник, «твердую четверку».
Дата: 30 мая 2018 г. на 17.34
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра - 26,00/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,06 UAH/USD)
€ – 30,20/30,50 UAH/EUR (с утра – 30,20/30,50 UAH/EUR, к полудню - 30,20/30,50 UAH/EUR)
RUB 0,400/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,409/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,409/0,415 UAH/RUB)
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:34
для тех, кто загадил ветку на выходных, есть теперь где мерятся...
О сепаратизме
а шо делать?
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