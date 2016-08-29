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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5038503950405041>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 775
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
485
Всього голосів : 775
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:40

  чик написав:для тех, кто загадил ветку на выходных, есть теперь где мерятся...
О сепаратизме


Остальным рекомендуется вернуться к валютным баранам.
Во избежание обид и разбора полетов, как накануне один симпатичный форумчанин.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:45

  knoppixx написав:К концу месяца будем наблюдать рост курса доллара. Точнее с 25 мая.https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/m ... 1025064866

Вже кінець місяця...Нічого не наблюдаємо...Сьогодні знайомий міняв суму по 25,95,та й то в Київ їздив,в банк.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:50

  somilitark написав:Перес де Куэльяр
Соскучились?

Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/26,00 UAH/USD


Тем кто переживал,что дно мы уже прошли,в подарок продажа скв по акции к финалу ЛЧ)))

Під час фіналу більшість виставила прийом по 25,05,ну а бонусом було різке зниження вартості квитків у спекулянтів.Поряд зі мною було штук зо п`ять вільних місць,напевне ніхто не наважився брати у них по космічним цінам.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:52

  Qwerty написав:
  knoppixx написав:К концу месяца будем наблюдать рост курса доллара. Точнее с 25 мая.https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/m ... 1025064866

Вже кінець місяця...Нічого не наблюдаємо...Сьогодні знайомий міняв суму по 25,95,та й то в Київ їздив,в банк.

Очередной пшик очередного пузыря -прогнозиста :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:14

Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа.
Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.



Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:21

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((

Ладно бы только траншей.
Мы, похоже, не увидим нормально работающую экономику. Цены для промпотребителей уже несколько раз повышались. Т.о. опять предприятия несут неявную нагрузку в угоду популизму правительства.
А ведь промелькнула надежда на нормальный рынок :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:27

  zzzzzz написав:Уже второй аукцион подряд Минфин привлекает мизерные объемы гривны , но при этом берет активно валюту.

На прошлой неделе было погашение ОВГЗ на 3,5 млрд.грн а привлечено было всего-лишь 160 млн грн , на этой неделе вообще антирекорд по привлечению установлен, удалось привлечь всего 62 млн.грн .

НО при этом на прошлом аукционе было привлечено 272 млн.долларов , а на сегодняшнем аукционе 65 млн.евро.

Какая-то нездоровая тенденция.Я не помню что-бы аукционы по привлечению гривны вторую неделю подряд были такими плохими.

А еще что мне совсем не понравилось , это маленькие объемы поданных заявок от банков по гривне. Не знаю чем это объяснить

Трохи по-іншому прокоментую залучення коштів.Мінфін залучив 62 млн.грн. по тим ставкам,які вважав за потрібне і відхилив пропозиції банків на 462 млн.грн,де ставки,на думку Мінфіну,були завищені.Мабуть,якби дуже потрібно було б,то гребли б і під 17.5-18%.А раз відхиляють заявки,значить поки що обходяться.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:30

  zzzzzz написав:Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа.
Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((

У МВФ дві ключові вимоги для траншу - антикорупційний суд і підвищення цін на газ.Причому суд важливіше.Тому сенс підвищувати ціни на газ,якщо питання по суду зависло,схоже,надовго.ВР не хоче приймати закон про суд у редакції наших західних партнерів,бо якщо приймуть,то до наступних виборів до ВР сяде за грати чи не половина депутатів.Воно їм треба?
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:31

  tea написав:ставки,на думку Мінфіну,були завищені.Мабуть,якби дуже потрібно було б,то гребли б і під 17.5-18%.А раз відхиляють заявки,значить поки що обходяться.


Есть план заложенный в бюджете по объему привлечений , если план не будет выполнен то будет дефицит бюджета выше плана, а это включение печатного станка по сути.

Да,Минфин может какое-то время стоять в позе, но это ненадолго.
При учетной ставке в 17% , желание банков получать 17,5% - 18% по ОВГЗ на 6-12 месяцев это нормально. Минфин же думает иначе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:34

  zzzzzz написав:
  tea написав:ставки,на думку Мінфіну,були завищені.Мабуть,якби дуже потрібно було б,то гребли б і під 17.5-18%.А раз відхиляють заявки,значить поки що обходяться.


Есть план заложенный в бюджете по объему привлечений , если план не будет выполнен то будет дефицит бюджета выше плана.

План по залученню виконають.Якщо не вистачатиме планових аукціонів,будуть проводити позапланові.Якщо не залучатимуть гривню під 17%,значить залучать більше доларів чи євро під 5.00-5.75%.
tea
 
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