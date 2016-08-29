|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:45
Вже кінець місяця...Нічого не наблюдаємо...Сьогодні знайомий міняв суму по 25,95,та й то в Київ їздив,в банк.
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:50
somilitark написав:Перес де Куэльяр
Соскучились?
Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 25,95-97/26,00 UAH/USD
Тем кто переживал,что дно мы уже прошли,в подарок продажа скв по акции к финалу ЛЧ)))
Під час фіналу більшість виставила прийом по 25,05,ну а бонусом було різке зниження вартості квитків у спекулянтів.Поряд зі мною було штук зо п`ять вільних місць,напевне ніхто не наважився брати у них по космічним цінам.
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:14
Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа.
Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27243
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2650 раз.
- Подякували: 3848 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:21
zzzzzz написав:
Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
Ладно бы только траншей.
Мы, похоже, не увидим нормально работающую экономику. Цены для промпотребителей уже несколько раз повышались. Т.о. опять предприятия несут неявную нагрузку в угоду популизму правительства.
А ведь промелькнула надежда на нормальный рынок
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 2944
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 841 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:27
zzzzzz написав:
Уже второй аукцион подряд Минфин привлекает мизерные объемы гривны , но при этом берет активно валюту.
На прошлой неделе было погашение ОВГЗ на 3,5 млрд.грн а привлечено было всего-лишь 160 млн грн , на этой неделе вообще антирекорд по привлечению установлен, удалось привлечь всего 62 млн.грн .
НО при этом на прошлом аукционе было привлечено 272 млн.долларов , а на сегодняшнем аукционе 65 млн.евро.
Какая-то нездоровая тенденция.Я не помню что-бы аукционы по привлечению гривны вторую неделю подряд были такими плохими.
А еще что мне совсем не понравилось , это маленькие объемы поданных заявок от банков по гривне. Не знаю чем это объяснить
Трохи по-іншому прокоментую залучення коштів.Мінфін залучив 62 млн.грн. по тим ставкам,які вважав за потрібне і відхилив пропозиції банків на 462 млн.грн,де ставки,на думку Мінфіну,були завищені.Мабуть,якби дуже потрібно було б,то гребли б і під 17.5-18%.А раз відхиляють заявки,значить поки що обходяться.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14169
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:30
zzzzzz написав:
Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа.
Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
У МВФ дві ключові вимоги для траншу - антикорупційний суд і підвищення цін на газ.Причому суд важливіше.Тому сенс підвищувати ціни на газ,якщо питання по суду зависло,схоже,надовго.ВР не хоче приймати закон про суд у редакції наших західних партнерів,бо якщо приймуть,то до наступних виборів до ВР сяде за грати чи не половина депутатів.Воно їм треба?
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14169
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:31
tea написав:
ставки,на думку Мінфіну,були завищені.Мабуть,якби дуже потрібно було б,то гребли б і під 17.5-18%.А раз відхиляють заявки,значить поки що обходяться.
Есть план заложенный в бюджете по объему привлечений , если план не будет выполнен то будет дефицит бюджета выше плана, а это включение печатного станка по сути.
Да,Минфин может какое-то время стоять в позе, но это ненадолго.
При учетной ставке в 17% , желание банков получать 17,5% - 18% по ОВГЗ на 6-12 месяцев это нормально. Минфин же думает иначе.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27243
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2650 раз.
- Подякували: 3848 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:34
zzzzzz написав: tea написав:
ставки,на думку Мінфіну,були завищені.Мабуть,якби дуже потрібно було б,то гребли б і під 17.5-18%.А раз відхиляють заявки,значить поки що обходяться.
Есть план заложенный в бюджете по объему привлечений , если план не будет выполнен то будет дефицит бюджета выше плана.
План по залученню виконають.Якщо не вистачатиме планових аукціонів,будуть проводити позапланові.Якщо не залучатимуть гривню під 17%,значить залучать більше доларів чи євро під 5.00-5.75%.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14169
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|12196
|1320944
|
|
|6256
|1320981
|
Вів 29 тра, 2018 12:20
ЛОБ
|
|38
|36826
|
|