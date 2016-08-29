чик написав:для тех, кто загадил ветку на выходных, есть теперь где мерятся...
О сепаратизме
Остальным рекомендуется вернуться к валютным баранам.
Во избежание обид и разбора полетов, как накануне один симпатичный форумчанин.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:40
Остальным рекомендуется вернуться к валютным баранам.
Во избежание обид и разбора полетов, как накануне один симпатичный форумчанин.
US
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:45
Вже кінець місяця...Нічого не наблюдаємо...Сьогодні знайомий міняв суму по 25,95,та й то в Київ їздив,в банк.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:50
Під час фіналу більшість виставила прийом по 25,05,ну а бонусом було різке зниження вартості квитків у спекулянтів.Поряд зі мною було штук зо п`ять вільних місць,напевне ніхто не наважився брати у них по космічним цінам.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:52
Очередной пшик очередного пузыря -прогнозиста
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:14
Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа.
Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:21
Re: Валютный рынок в контексте
Ладно бы только траншей.
Мы, похоже, не увидим нормально работающую экономику. Цены для промпотребителей уже несколько раз повышались. Т.о. опять предприятия несут неявную нагрузку в угоду популизму правительства.
А ведь промелькнула надежда на нормальный рынок
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:27
Трохи по-іншому прокоментую залучення коштів.Мінфін залучив 62 млн.грн. по тим ставкам,які вважав за потрібне і відхилив пропозиції банків на 462 млн.грн,де ставки,на думку Мінфіну,були завищені.Мабуть,якби дуже потрібно було б,то гребли б і під 17.5-18%.А раз відхиляють заявки,значить поки що обходяться.
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:30
У МВФ дві ключові вимоги для траншу - антикорупційний суд і підвищення цін на газ.Причому суд важливіше.Тому сенс підвищувати ціни на газ,якщо питання по суду зависло,схоже,надовго.ВР не хоче приймати закон про суд у редакції наших західних партнерів,бо якщо приймуть,то до наступних виборів до ВР сяде за грати чи не половина депутатів.Воно їм треба?
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:31
Есть план заложенный в бюджете по объему привлечений , если план не будет выполнен то будет дефицит бюджета выше плана, а это включение печатного станка по сути.
Да,Минфин может какое-то время стоять в позе, но это ненадолго.
При учетной ставке в 17% , желание банков получать 17,5% - 18% по ОВГЗ на 6-12 месяцев это нормально. Минфин же думает иначе.
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:34
План по залученню виконають.Якщо не вистачатиме планових аукціонів,будуть проводити позапланові.Якщо не залучатимуть гривню під 17%,значить залучать більше доларів чи євро під 5.00-5.75%.
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