|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:34
tea написав:
У МВФ дві ключові вимоги для траншу - антикорупційний суд і підвищення цін на газ.Причому суд важливіше.Тому сенс підвищувати ціни на газ,якщо питання по суду зависло,схоже,надовго.ВР не хоче приймати закон про суд у редакції наших західних партнерів,бо якщо приймуть,то до наступних виборів до ВР сяде за грати чи не половина депутатів.Воно їм треба?
Если до 1 августа не будет принят закон про Антикорупционый суд , то про транши в этом году можно забыть.
И придется НБУ повышать учетную ставку осенью , может до 19% , может до 20% , в противном случае курс будет непредсказуемым.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27246
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2650 раз.
- Подякували: 3850 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:35
zzzzzz написав:
Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа. Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
Перед выборами все орут , что газа собственной добычи хватает для населения и цена его примерно $120 . Но частная компашка Фирташа итд .которая владет этой добычью и распределением газа дерёт три шкуры . Вопрос можно поставить такой . Сколько Украина будет терпеть это обдиралово . Забрать нах. все в собственность государства и народа .*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1281
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:36
А тим часом в Києві вже 5 день поспіль тримається готівковий курс на позначках 25.ХХ/25.ХХ.
Вже починаємо звикати до цих цифр.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14170
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:39
zzzzzz написав: tea написав:
У МВФ дві ключові вимоги для траншу - антикорупційний суд і підвищення цін на газ.Причому суд важливіше.Тому сенс підвищувати ціни на газ,якщо питання по суду зависло,схоже,надовго.ВР не хоче приймати закон про суд у редакції наших західних партнерів,бо якщо приймуть,то до наступних виборів до ВР сяде за грати чи не половина депутатів.Воно їм треба?
Если до 1 августа
не будет принят закон про Антикорупционый суд , то про транши в этом году можно забыть.
И придется НБУ повышать учетную ставку осенью , может до 19% , может до 20% , в противном случае курс будет непредсказуемым.
А звідки Ви взяли інфо про такий дедлайн?
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14170
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:45
Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:
Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа. Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
Перед выборами все орут , что газа собственной добычи хватает для населения и цена его примерно $120 . Но частная компашка Фирташа итд .которая владет этой добычью и распределением газа дерёт три шкуры . Вопрос можно поставить такой . Сколько Украина будет терпеть это обдиралово . Забрать нах. все в собственность государства и народа .*Відправлено з Чату
Для справки
Публичное акционерное общество «Укргаздобыча» — крупнейший украинский добытчик природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины».
Имеет в своём составе 11 филиалов: 3 газодобывающих предприятия, предприятие по бурению скважин, управление по переработке газа и газового конденсата (3 газоперерабатывающих завода), геофизическое управление, строительное подразделение, научно-исследовательский институт,специализированную аварийно-спасательную службу "ЛИКВО", сервисное подразделение УГВ Сервис. Компания обеспечивает почти 75% от общей добычи природного газа, 20% газового конденсата и нефти.
И где тут фирташ?
Учите матчасть.
Да, и цены устанавливает гос-во .
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 30 тра, 2018 17:55, всього редагувалось 1 раз.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 14793
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 2124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:49
zzzzzz написав: tea написав:
У МВФ дві ключові вимоги для траншу - антикорупційний суд і підвищення цін на газ.Причому суд важливіше.Тому сенс підвищувати ціни на газ,якщо питання по суду зависло,схоже,надовго.ВР не хоче приймати закон про суд у редакції наших західних партнерів,бо якщо приймуть,то до наступних виборів до ВР сяде за грати чи не половина депутатів.Воно їм треба?
Если до 1 августа не будет принят закон про Антикорупционый суд , то про транши в этом году можно забыть.
И придется НБУ повышать учетную ставку осенью , может до 19% , может до 20% , в противном случае курс будет непредсказуемым.
Грозились до 8 июня принять закон о АкС ,думаю ,что транш будет ,мы все таки воюем и об этом не стоит забывать западным партнерам.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1281
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:58
Перес де Куэльяр написав:
Грозились до 8 июня принять закон о АкС ,думаю ,что транш будет ,мы все таки воюем и об этом не стоит забывать западным партнерам.
Какой попало закон не устроит МВФ .
Шо попало уже напринимали.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27246
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2650 раз.
- Подякували: 3850 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:59
Нынче на наличном "неформальном" рынке поголовная (повсеместная?) стабильность.
tea написав:
А тим часом в Києві вже 5 день поспіль тримається готівковий курс на позначках 25.ХХ/25.ХХ.
Вже починаємо звикати до цих цифр.
Боковичок.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64319
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3886 раз.
- Подякували: 7290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:01
Starikan написав: Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:
Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа. Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
Перед выборами все орут , что газа собственной добычи хватает для населения и цена его примерно $120 . Но частная компашка Фирташа итд .которая владет этой добычью и распределением
газа дерёт три шкуры . Вопрос можно поставить такой . Сколько Украина будет терпеть это обдиралово . Забрать нах. все в собственность государства и народа .*Відправлено з Чату
Для справки
Публичное акционерное общество «Укргаздобыча» — крупнейший украинский добытчик природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины».
Имеет в своём составе 11 филиалов: 3 газодобывающих предприятия, предприятие по бурению скважин, управление по переработке газа и газового конденсата (3 газоперерабатывающих завода), геофизическое управление, строительное подразделение, научно-исследовательский институт,специализированную аварийно-спасательную службу "ЛИКВО", сервисное подразделение УГВ Сервис. Компания обеспечивает почти 75% от общей добычи природного газа, 20% газового конденсата и нефти.
И где тут фирташ?
Учите матчасть.
Да, и цены устанавливает гос-во .
У меня немного другие ресурсы для чтения ......................Народ Украины, которому по Конституции принадлежат недра, также имеет право знать, кто является настоящими бенефициарами нефтегазового добычи в стране.
Важным шагом к прозрачности является получение достоверной информации от владельцев лицензий. Например, из-за введения санкций к компаниям, сообщают недостоверную информацию о своих бенефициаров.
Пока этого не сделано, аналитики и юристы ОО «Центр противодействия коррупции» решили провести собственную информационную разведку для поиска настоящих бенефициаров частных компаний, обладающих спецразрешения на разработку нефтегазовых месторождений Украины.
«Экономическая правда» публикует отчет «Центра противодействия коррупции», в котором подробно описано, кто именно получает выгоду от разработки украинских недр.
снисходительный закон
По состоянию на начало февраля 2018 Украина выдала более 474 специальных разрешений на пользование нефтегазовыми участками недр. 267
из них принадлежат государственным предприятий, а 204
находится в собственности частных компаний.
Возникает логичный вопрос — а кто владеет частными компаниями, которые получили государственные недра в свое пользование?Кто они?Олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Павел Фукс, нардепы Игорь Котвицкий, Вадим Новинский, Леонид Козаченко, Ефим Звягильский, Александр Онищенко и экс-министр экологии правительства Азарова — Николай Злочевский.
Способ владения традиционный — через оффшорные компании по «принципу матрешки»...........................................................Читайте внимательней .......... распределением
........Дмитро Фірташ
контролює в Україні близько 70% великих газорозподільних підприємств. Структури мільярдера активно скуповували пакети акцій цих підприємств на приватизаційних конкурсах та аукціонах протягом декількох років. Подальша мета Фірташа – викупити частки у міноритарних власників та об'єднати компанії з розподілу газу в холдинг
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 30 тра, 2018 18:20, всього редагувалось 3 разів.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1281
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:14
Перес де Куэльяр написав:
Starikan написав:
Для справки
Публичное акционерное общество «Укргаздобыча» — крупнейший украинский добытчик природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины».Компания обеспечивает почти 75% от общей добычи природного газа, 20% газового конденсата и нефти.
И где тут фирташ?
Учите матчасть.
Да, и цены устанавливает гос-во .
У меня немного другие ресурсы для чтения ......................
Возникает логичный вопрос — а кто владеет частными компаниями, которые получили государственные недра в свое пользование?Кто они?Олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Павел Фукс, нардепы Игорь Котвицкий, Вадим Новинский, Леонид Козаченко, Ефим Звягильский, Александр Онищенко и экс-министр экологии правительства Азарова — Николай Злочевский.
Способ владения традиционный — через оффшорные компании по «принципу матрешки».
Повторяю вопрос: где Фирташ?
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 14793
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 2124 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12196
|1321036
|
|
|6256
|1321001
|
Вів 29 тра, 2018 12:20
ЛОБ
|
|38
|36832
|
|