RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5039504050415042

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 775
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
485
Всього голосів : 775
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:29

Starikan Надеюсь ,Вопрос исчерпан.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 06.01.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:40

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа. Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((

Перед выборами все орут , что газа собственной добычи хватает для населения и цена его примерно $120 . Но частная компашка Фирташа итд .которая владет этой добычью и распределением газа дерёт три шкуры . Вопрос можно поставить такой . Сколько Украина будет терпеть это обдиралово . Забрать нах. все в собственность государства и народа .

*Відправлено з Чату

Після запуску "Північного потоку - 2" ситуація стане ще складнішою: як стверджують обізнані, після припинення транзиту [а він припиниться, колись взимку, як всі вже здогадуються] власного газу не вистачить для підтримання тиску в трубах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 691
З нами з: 07.10.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:50

  centurionus написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа. Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((

Перед выборами все орут , что газа собственной добычи хватает для населения и цена его примерно $120 . Но частная компашка Фирташа итд .которая владет этой добычью и распределением газа дерёт три шкуры . Вопрос можно поставить такой . Сколько Украина будет терпеть это обдиралово . Забрать нах. все в собственность государства и народа .

*Відправлено з Чату

Після запуску "Північного потоку - 2" ситуація стане ще складнішою: як стверджують обізнані, після припинення транзиту [а він припиниться, колись взимку, як всі вже здогадуються] власного газу не вистачить для підтримання тиску в трубах.

Я пока не уверен ,что СП-2 запустят идут торги .Запустить СП-2. это опасно для Украины во всех смыслах я имею ввиду . Пока наша ГТС работает и нужна ,это есть сдерживающий фактор агрессора в безумных его планах в том числе и военных.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 06.01.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:51

  Перес де Куэльяр написав:Starikan Надеюсь ,Вопрос исчерпан.

Т.е. 75% доли Укргаздобычи для вас не аргумент? Тогда исчерпан.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14793
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 2124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 19:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:По состоянию на начало февраля 2018 Украина выдала более 474 специальных разрешений на пользование нефтегазовыми участками недр. 267 из них принадлежат государственным предприятий, а 204 находится в собственности частных компаний.
Возникает логичный вопрос — а кто владеет частными компаниями, которые получили государственные недра в свое пользование?Кто они?
А яка різниця хто володіє - якщо 70% від суми продажу, у вигляді акцизу і ПДВ-йде в дохід держави.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19341
З нами з: 15.01.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 1780 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5039504050415042
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1218, 1219, 1220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12196 1321036
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 08:05
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6256 1321001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 12:20
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36832
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.