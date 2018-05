Додано: Сер 30 тра, 2018 18:40

Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав: Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа. Похоже траншей в этом году мы не увидим ((((( Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа. Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((

Перед выборами все орут , что газа собственной добычи хватает для населения и цена его примерно $120 . Но частная компашка Фирташа итд .которая владет этой добычью и распределением газа дерёт три шкуры . Вопрос можно поставить такой . Сколько Украина будет терпеть это обдиралово . Забрать нах. все в собственность государства и народа .



Після запуску "Північного потоку - 2" ситуація стане ще складнішою: як стверджують обізнані, після припинення транзиту [а він припиниться, колись взимку, як всі вже здогадуються] власного газу не вистачить для підтримання тиску в трубах. Після запуску "Північного потоку - 2" ситуація стане ще складнішою: як стверджують обізнані, після припинення транзиту [а він припиниться, колись взимку, як всі вже здогадуються] власного газу не вистачить для підтримання тиску в трубах.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell