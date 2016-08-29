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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:29
Starikan Надеюсь ,Вопрос исчерпан.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:40
Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:
Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа. Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
Перед выборами все орут , что газа собственной добычи хватает для населения и цена его примерно $120 . Но частная компашка Фирташа итд .которая владет этой добычью и распределением газа дерёт три шкуры . Вопрос можно поставить такой . Сколько Украина будет терпеть это обдиралово . Забрать нах. все в собственность государства и народа .*Відправлено з Чату
Після запуску "Північного потоку - 2" ситуація стане ще складнішою: як стверджують обізнані, після припинення транзиту [а він припиниться, колись взимку, як всі вже здогадуються] власного газу не вистачить для підтримання тиску в трубах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:50
centurionus написав: Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:
Кабмин отложил повышения цен на газ для населения до 1 августа. Похоже траншей в этом году мы не увидим (((((
Перед выборами все орут , что газа собственной добычи хватает для населения и цена его примерно $120 . Но частная компашка Фирташа итд .которая владет этой добычью и распределением газа дерёт три шкуры . Вопрос можно поставить такой . Сколько Украина будет терпеть это обдиралово . Забрать нах. все в собственность государства и народа .*Відправлено з Чату
Після запуску "Північного потоку - 2" ситуація стане ще складнішою: як стверджують обізнані, після припинення транзиту [а він припиниться, колись взимку, як всі вже здогадуються] власного газу не вистачить для підтримання тиску в трубах.
Я пока не уверен ,что СП-2 запустят идут торги .Запустить СП-2. это опасно для Украины во всех смыслах я имею ввиду . Пока наша ГТС работает и нужна ,это есть сдерживающий фактор агрессора в безумных его планах в том числе и военных.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:51
Перес де Куэльяр написав:Starikan
Надеюсь ,Вопрос исчерпан.
Т.е. 75% доли Укргаздобычи для вас не аргумент? Тогда исчерпан.
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Starikan
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Додано: Сер 30 тра, 2018 19:05
Перес де Куэльяр написав:
По состоянию на начало февраля 2018 Украина выдала более 474 специальных разрешений на пользование нефтегазовыми участками недр. 267 из них принадлежат государственным предприятий, а 204 находится в собственности частных компаний.
Возникает логичный вопрос — а кто владеет частными компаниями, которые получили государственные недра в свое пользование?Кто они?
А яка різниця хто володіє - якщо 70% від суми продажу, у вигляді акцизу і ПДВ-йде в дохід держави.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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