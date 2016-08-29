Додано: Сер 30 тра, 2018 19:49

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся во вторник относительно доллара на 5,06 коп., на торгах среды понизился на 3,69 коп., оказавшись на уровне 26,1358 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 30 мая с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 09.55, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,08/26,10, однако спустя полчаса, сменив настроение, вырос к отметке 26,13/26,18 UAH/USD.

Вскоре появившиеся продажи СКВ инициировали цикл сжатия спреда котировок «американца». Вначале к 26,13/26,16, а через 5 минут, на 10.50 Киева, в условиях сложившегося равновесия спроса и предложения, СКВ пребывала на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.

После 11.10 с появлением на МЕЖБАНКЕ системных игроков доллар возобновил рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, который не покидал до полудня, продемонстрировав около 12.00 признаки снижения активности покупателей.

Окончательный перелом, свидетельствовавший о «насыщении» импортеров СКВ произошел в 12.12, когда цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55, сопровождаясь симметричным расширением спреда до 26,105/26,125 UAH/USD.



После обеда котировки доллара на МЕЖБАНКЕ не покидали эту отметку до 15.20 Киева, вернувшись к расширению маржи в этот час до 26,105/26,130 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,105/26,130 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в среду.



Большинство сделок на межбанке 30 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1358 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,88% с 28,0672 UAH/USD до 26,1358 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке выросла активность импортеров, которым надлежало до финиша месяца рассчитаться с зарубежными партнерами. Они, понадеявшись на выросший приток СКВ из-за рубежа, вышли на рынок с агрессивными покупками.



Во-вторых, агрессивностью покупателей воспользовались экспортеры, искусно «придерживавшие» валюту, стараясь не уронить ее выросшие цены. Время поджимало импортеров, и они «соглашались» на цену продаж, свернув покупки около 12.12 Киева.



В-третьих, отскок средневзвешенного курса безналичного доллара 30-го выглядит «естественно» после его падения накануне на 5,06 коп. Думается, последнее и спровоцировало рост активности покупателей.



Смена тренда на рынке доллара сопровождалась пролонгацией сжатия гривневой ликвидности, о чем дал понять упавший объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн.

Это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 30 мая заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в торгах принимала участие изрядно выросшая партия СКВ, упавшая на счета экспортеров 29 мая.



Во-вторых, импортеры активизировали покупки СКВ 30-го, торопясь закрыть контракты до завершения мая.



В-третьих, смещенное на 29-е из-за длинных выходных начало новой недели, сопровождаемое падением ликвидности, снято с повестки дня.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 30 мая продемонстрировал внутридневную повсеместную стабильность, проигнорировав движение на валютном межбанке в секторе доллара. При этом наличная пара евро-гривня, реагируя на динамику пары евро-доллар мирового рынка forex, немного прибавила в цене.



Большинство наличных «неформальных» рынков вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию среды в равновесии спроса и предложения, которое способствовало сохранению долларовых цен в течение среды, а также повторению итоговой ликвидностью показателей предыдущей сессии.



Исключение в последнем составил рынок столицы, дилеры которого, несмотря на стопроцентную внутридневную стабильность цен и баланс спрос/предложение, признали ухудшение показателей предыдущей сессии по оборотам.



Рынок Запорожья по итогам среды констатировал «перекос» в сторону клиентского «Приноса».



Думается, именно сбалансированность спроса и предложения, которая является одним из условий приличной ликвидности торгов, стала основным источником вхождения рынка наличных в паре доллар-гривня в полосу стабильности.



В течение среды позиция спрос наличного «неформального» доллара либо не изменялась, либо прибавила копейку (Днепр), офера в течение 30 мая либо не изменились, либо потеряли 2,0 коп. (Запорожье).



По сравнению с закрытием вторника, биды «неформального» наличного «американца» не изменились, офера либо потеряли 1,0 коп. (Днепр), либо выросли на 2,0 коп. (Киев).



Таким образом, «курсовые качели» на рынке безналичного доллара, где рост цен сменяется их коррекцией, наличный рынок проигнорировал, войдя в полосу стабильности и сосредоточившись на ликвидности. И, представляется, не прогадал.



Есть вероятность экспансии этого настроения и на валютный межбанк, по прошествии некоторой турбулентности, вызванной недавними длинными выходными в США и в Украине, а также финишем месяца.



Наличный рынок Днепра, продемонстрировав в течение среды относительную стабильность обеих позиция в паре доллар-гривня и ограничившись копеечным приростом в бидах, может служить индикатором общего состояния рынка наличных по всей стране.

Поэтому на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на сохранение клиентской торговой активности, порадовавшей местных дилеров своей активностью объемными валютообменными проектами.



Впрочем, по порядку.



Торги 30 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился ценой копеечного повышения более значимых бидов «американца» для стимулирования клиентского «приноса».



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не изменились с уровней открытия (25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной торговлей со «средней» ликвидностью.



После обеда на рынке Днепра немного приподнялись цены в паре евро-гривня, сохранив неизменными стоимость «американца».



По итогам дня сохранилось равновесие покупок и продаж, большей частью в паре доллар-гривня.



По итогам дня, благодаря сбалансированности рынка, обороты сохранили свою «приподнятость», заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом» и повторив хорошие показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 1,0 коп., офера не претерпели изменений.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросла на 1,0 коп., предложение прибавило столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 25,98/26,03 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие нуждалось в копеечном повышении позиции «спрос».



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись символическим повышением бидов в паре доллар-гривня: 25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая уже не нуждалась в ценовых ревизиях.



Дилеры опта по итогам среды констатировали «хорошую» ликвидность торгов, которой в значительной степени способствовала сбалансированность спроса и предложения.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 30 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера не изменились.



По сравнению с закрытием 29 мая биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 мая уровнями 30,35/30,55 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечные прибавки в бидах и оферах.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды 30 мая, приходилось заниматься равновесной торговлей в паре доллар-гривня, однако при этом они не упускали из виду ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, стартовавшее с открытия европейской сессии и с перерывами затянувшееся до 18.40 Киева.



Наши дилеры учли этот рост «в миру». Приподняв в течение среды обе позиции наличного евро на 5,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1541 к отметке $1,1611 констатировав внутридневное его повышение на заметные 70 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «привес» в паре евро-доллар.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1535 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,1520-1,1542, инициировав с указанного часа первый этап ралли, завершившийся около 15.00 Киева на отметке $1,1640. Последовавшая коррекция уронила главную валютную пару около 17.30 в локальную «яму» $1,1596, выбираясь из которой евро инициировал новое ралли, которое оказалось более динамичным и результативным, приведя пару евро-доллар по состоянию на 19.00 Киева к отметке $1,1668.

Последовавшая «мягкая» коррекция понизила пару в границы коридора $1,1655-1,1664, который она не покидала до 20.15 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



В среду наблюдается «ренессанс» курса пары евро-доллар после ослабления в ответ на политический кризис в Италии. Курс вырос более чем на 120 пунктов после достижения во вторник минимума с июля 2017 года ($1,1520).



Поддержку евро оказывают вышедшие 30-го положительные данные в Германии и еврозоне.



В Германии отмечается значительный рост индекса розничных продаж, уменьшение уровня безработицы и рост индекса потребительских цен выше ключевого уровня 2%. В еврозоне стоит отметить рост индексов делового оптимизма.



В то же время Промышленная и коммерческая палата в Германии уменьшила свой прогноз на темпы роста в стране в текущем году с 2,7% до 2,2%. Это связано с ситуацией неопределенности в Италии.



Давление на курс доллара оказывает снижение доходности 10-летних облигаций в США, которая упала вчера на 0,020 пункта до уровня 2,770%.



На рынке появилась информация о том, что президент Италии может уже в ближайшие дни распустить парламент и назначить выборы на конец июля.



В среду внимание инвесторов будет направлено на данные отчета ФРС США Бежевая книга. Ее данные будут приниматься во внимание при принятии решения о повышении ставок через две недели.



Несмотря на некоторое укрепление евро в среду, нельзя не отметить, что

обеспокоенность вокруг Италии распространяется по рынкам, вызывая наиболее серьезное давление на банковский сектор.



Фондовые биржи за прошедшие сутки потеряли около 1,5%, и бегство от рисков продолжается в среду.



Политические проблемы Италии поднимают вопрос о возможностях выхода Италии из Евросоюза. Сейчас эти риски кажутся смешными, но инвесторы научены Трампом и Брекзитом, что политические «черные лебеди» весьма распространены в последнее время. К тому же, история с Грецией все еще свежа в памяти. Тогда из проблемы, над которой насмехались из-за размеров экономики страны (менее 2%) за несколько лет она переросла в экзистенциальный кризис еврозоны.



В результате евро потерял около 20% в острую фазу кризиса. Но еще важней – пострадало доверие коммерческих и центральных банков, вызвав падение доли евро в резервах и мировой торговле.



Для финансовых рынков важно, что инвесторы бегут из итальянских бумаг.



Подспудно под распродажу попадают также облигации Британии, Испании и более мелких стран. Вместо них портфели пополняются бумагами Германии, Нидерландов, Бельгии, Финляндии – стран с жесткой фискальной дисциплиной.



Япония в данном контексте вновь выступает в качестве гавани безопасности для капиталов, а Штаты – нет, доходность их облигаций во вторник росла.



Перемещение капиталов в сторону надежности создает очень широкий шлейф на финансовых рынках из-за их глубоких взаимосвязей.



«Бегство в надежность» тянет за собой финансовый делевередж. И здесь очень большое пространство для снижения, так как этот показатель достигал исторических максимумов совсем недавно. Проблемы на долговых рынках способны спровоцировать разворот к снижению долговой нагрузки, угрожая обернуться серьёзной распродажей. Кредитное плечо как сухой порох – может долго храниться и накапливаться, но «итальянская проблема» – зажженная спичка. Удастся ли её вовремя погасить – вопрос осмотрительности регуляторов, в частности ЕЦБ.



Как мы указывали в предыдущем обзоре, не стоит ждать, что Евроцентробанк со дня на день развернет свой курс сворачивания QE на 180 градусов.



Краткосрочно, это может вылиться в сохранение давления на единую валюту и угрожает распространению тяги в безопасность на других развитых рынках. Для emerging markets данная ситуация еще более опасна – там и своих проблем хватает.



Меж тем глава ЦБ Италии Виско заявил, что не видит никаких причин для такого поведения рынков, кроме эмоций. Действительно, лидеры популистских партий неоднократно заявляли, что не собираются выводить Италию из зоны евро.

Кроме того, популистские партии не смогли сформировать коалицию.



Таким образом, после общего сворачивания аппетитов к риску во вторник из-за ситуации с итальянским долгом, в среду рынки «подняли голову».



Если во вторник индекс Dow Jones показал падение на 1,58%, нынче он в моменте торгуется с ростом на 0,88%, на отметке 24575 пунктов.



Пара евро-доллар отскочила от отметки $1,15 и поднималась к 1,1656. При этом нельзя сказать, что ситуация на итальянском госдолге заметно улучшилась – как она находилась примерно на уровне 3% по доходностям 10-летних облигаций в среду днем, так и находится на этом уровне.

Но изменился настрой итальянских политиков. Если в понедельник лидер крупнейшей партии «Пять Звезд» Ди Майо объявил президента Италии Маттареллу национальным предателем, призвал к его импичменту и ко всеобщим уличным протестам, то вторничный обвал итальянского госдолга, видимо, подействовал на него отрезвляюще. Теперь импичмент снят с повестки дня и партия готова вернуться к диалогу с президентом.



Здесь уместно напомнить о недавнем заявлении комиссара ЕС по бюджету Гюнтера Эттингера о том, что рынки должны наказать итальянских избирателей за их выбор популистских партий. Впрочем, Эттингер уже извинился за эти слова, поскольку подвергся критике главы Евросовета Туска («мы должны служить избирателям, а не учить их») и главы Еврокомиссии Юнкера («судьба Италии не находится в руках финансовых рынков»), но от этого слова Эттингера не перестали быть верными.



Опыт Греции показывает, что обычно именно так и происходит. Учитывая огромный долг Италии в 135% ВВП и постоянную потребность в рефинансировании, Италия во многом зависит от поведения финансовых рынков, а долговой рынок Италии, в свою очередь, зависит от политики ЕЦБ. ЕЦБ, кстати, до сих пор не принимает в залог греческие облигации при операциях по предоставлению ликвидности банкам.



Поскольку все зависит от ЕЦБ, мы не видим никакой проблемы в том, что произошло в Италии – доходности по итальянскому долгу снова упадут, когда в Италии будет правительство, которое устроит власти ЕС, но не раньше.



К курсу евро доходности по итальянскому долгу имеют весьма опосредованное отношение. Например, доходности по итальянским бумагам (и вообще по европейским) сильно снижались с середины 2013 года по январь-февраль 2015 года, с 4,5% почти до 1% (т.е. облигации росли в цене), и это никак не спасло евро от обвала, который начался в середине 2014 года.



Возвращаясь к ситуации на рынках, повторим вторничный тезис, что не видим причин для кризисных явлений.



Экономический рост в США и Европе силен, есть поводы для роста на всех рынках активов.



Формальным драйверами, которые будут муссироваться новостными лентами в качестве объяснения нынешнего роста евро могут стать как предстоящее сворачивание QE от ЕЦБ (озвучивание планов по завершению покупок активов на баланс вероятно уже в июне согласно представителю ЕЦБ Лаутеншлагер), так и возможное сокращение вероятности четырех повышений ставок ФРС в этом году.



Кстати, FOMC ФРС может сделать паузу в повышении ставки в сентябре, и намеки на это могут появиться по итогам заседания ФРС, опять же, в июне. А это может дать краткосрочно некоторые шансы для попыток роста пары евро-доллар к цифре $1,185, хотя эти шансы мизерные в контексте текущей ситуации в Европе. Многое в этом контексте будет зависеть от хранящего молчание в отношении «горячих итальянских парней» Евроцентробанка.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,35/30,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 30 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 мая по спросу и по предложению не претерпели изменений.



В немного неожиданном росте курса безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка в среду приняли участие и покупатели и продавцы СКВ. Первые активно приобретали заокеанскую валюту, стимулируя ее подорожание, вторые время от времени «придерживали» ее, стараясь растянуть период высоких цен.



Полагаю, импортеры наконец-то проснулись, инициировав покупки доллара на излете мая для закрытия своих контрактов с зарубежными партнерами.



Общими усилиями средневзвешенные котировки «американца» вернули на уровень пятницы, 25 мая. Создавая невольно базу для очередной коррекции доллара по причине сохранения высокого объема притока экспортной выручки из-за рубежа.



Возвращение «зеленых быков» на валютный межбанк наличный рынок встретил «классическим» боковым трендом и курсовой стабильностью в условиях равновесия спроса и предложения.



Есть вероятность незначительного проседания долларовых цен 31 мая на фоне ослабления покупательской активности импортеров и росте притока экспортной СКВ, часть которой следует обязательно продать на межбанке.



Полагаю, наличный рынок сохранит относительную индифферентность на ближайших торгах, хотя, вероятно, попытается приподняться в пятницу, 01 июня.



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