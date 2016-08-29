somilitark написав:Добрый вечер всем.СП2 уже полностью шуруют,все страны транзитёры дали добро за гешефт малый,так что минус 55 ярдов по транзиту с 20-го года долой,хотя зная чего стоят договора с агрессором,то возможно и раньше... А по валюте опять не можем пробить конкретно 26,видел в обменке евро по 30.26,очень сладкий курс на момент,но сомневаюсь в наличии,но руки чесались встрять
Вы не берете во внимание как Трамп давит на Меркель по СП-2 , а Меркель в свою очередь ставит условия пукину о ситуации в Украине , хотя пока устно . Трамп в свою очередь может надавить чтобы газопровод небыл запущен и предложить нечто взамен . Непростая многоходовка у европейцев и газ хотят дешевый и санкций избежать от США и мира в Украине . Как будут развиватся события , посмотрим . Что касается евро , то лучше доллар купить , зная что в дальнейшем в Украине по доллару хоть более менее понятна ситуация в отличии от евро .